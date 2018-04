Stina Wollter har gift sig med sin Micke

Efter 23 år tillsammans gjorde Stina Wollter och sambon Micke Olsson slag i saken och gifte sig, i Svenska kyrkan i New York.

Foto: Peter Knutson

Efter 23 år tillsammans har Stina Wollter och kärleken Mikael Olsson gift sig. Det här framkommer av konstnärens Instagram, där hon postat en glädjestrålande bild på dem framför en präst i Svenska kyrkan i New York.

– Now we're married (nu är vi gifta), står som kommentar till bilden.

Now we’re married. @svenskakyrkannewyork A post shared by Stina Wollter (@stinawollter) on Apr 4, 2018 at 12:21pm PDT

Redan förra året berättade Stina för Expressen att paret ville gifta sig, och gärna just i New York, eftersom Stina har en pågående utställning där. Hon berättade också om vilket stort stöd Micke var för henne under tiden i Let's dance. Tidigare hade hon varit lite tveksam till giftermål, men Mickes stöttande under den turbulenta tiden fick henne att ändra sig.

– Nu behöver jag aldrig tveka om han är den jag ska gifta mig med, nu efter 22 år. Under stora påfrestningar så ser man verkligen vem en människa är, han har inte klagat en enda gång under hela den här tiden, sa hon då till Expressen.

När Icakuriren mötte Stina i samband med Let's dance berättade hon om hur det gick till när hon och Micke blev ett par. När de först träffades var båda nämligen upptagna, men det skulle snart visa sig att de ändå fattat tycke för varandra.

– Jag vaknade en morgon efter att ha drömt en erotisk dröm om Micke. Jag vände mig om i sängen och insåg att jag låg bredvid fel kille. Så jag ringde Micke i musikaffären där han jobbade och berättade hur det låg till, sa att "det här är Stina Wollter och jag är kär i dig". Det visade sig att han spanat på mig i två år, men inte gjort något åt det, för att han är ganska blyg. Tre månader senare var vi gravida, berättade Stina.