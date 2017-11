Guide: Läkare på nätet – så funkar det

Att träffa en läkare via en app blir allt vanligare. Det senaste året har besöken hos läkare på nätet ökat från noll till drygt 20 000 i månaden.

Sverige ska vara bäst i världen på e-vård före 2025. Det har regeringen beslutat och redan nu satsar allt fler landsting på virtuella vårdcentraler där patienten träffar en läkare via sin mobil, surfplatta eller dator.

Det fria vårdvalet och patientlagen, som innebär att man kan söka vård inom primärvården i hela Sverige oavsett var man bor, gäller även virtuella vårdcentraler oavsett var företaget är registrerat.

Mötena sker oftast via en app som patienten laddar ner. Patienten legitimerar sig genom att logga in på sitt bank-id och bokar sedan en tid som bekräftas via mejl och/eller sms. (Läs mer om hur man skaffar bank-id genom att googla "bank-id support".)

Fördelarna är många

Det finns ingen samlad stat-istik över det totala antalet digitala läkarbesök, men enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) har besöken med offentlig finansiering ökat från noll 2016 till fler än 20 000 i månaden under hösten 2017.

Fördelarna med att träffa läkare på nätet är flera:

Det är enkelt för personer som har svårt att ta sig till en vårdcentral liksom för människor i glesbygd.

Man slipper ta ledigt från jobbet, slipper vänta i telefonkö och i väntrum med andra som kan smitta. Den som är på resa utomlands kan också få vård.

Allt fler landsting subventionerar numera denna form av vård eftersom man anser att nätläkarna avlastar primärvården men enligt SKL är det ännu för tidigt att bedöma i vilken utsträckning digital vård faktiskt avlastar primärvården.

Kritikerna menar å andra sidan att det är fel att låta marknadskrafterna ta över den digitala utvecklingen inom sjukvården. Ove Andersson, andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund:

Dyrbar upplysning

– Är det verkligen kostnadseffektivt för samhället att ha många nya superrådgivare (alltså läkare på nätet, red:s anmärkning) som kostar samhället en massa pengar när vi har sjukvårdsupplysning via vårdguiden 1177? Går våra pengar till dem som har störst behov?

Ove Andersson anser att läkare bör göra en fysisk medicinsk bedömning av akuta infektioner för att kunna bedöma infektionens allvarlighetsgrad och skriva ut antibiotika. Han är också kritisk till att en del nätläkare använder sig av kontaktformulär istället för videosamtal.

– Det ökar risken för sämre kvalitet och felbehandling för de patienter som lär sig fylla i formulär på rätt sätt och som därmed kan få access till vissa läkemedel som till exempel värktabletter. Som läkare får man inte samma information som du får i ett direkt möte med patienten, menar han.

Avlastar läkaren

Petronella Warg, kommunikationschef på mindoktor.se, ser däremot fördelar med att kommunikationen mellan läkare och patient sker skriftligen.

– Besöket börjar med att patienten skriftligt besvarar frågor och bifogar bilder. Det avlastar läkaren då patienten själv skriver större delen av sin journal. Läkaren besvarar skriftligt och skickar patienten för provtagning.

Enligt Petronella Warg är det endast fem procent av alla ärenden som behöver följas upp med telefon- eller videosamtal. Hon understryker dock att utskrivning av medicin endast sker efter provtagning.

Många virtuella vårdcent-raler har avtal med landsting vilket gör att besöksavgiften oftast ligger på 200 eller 250 kronor. För personer under 20, och som har fyllt 85 år, är besöken avgiftsfria.

Alla har inte avtal

Men alla virtuella vårdcentraler har inte avtal. Medicheck.se är ett av de företag som saknar avtal.

– Kunden betalar en avgift för sitt möte, vanligtvis 350 kr. Läkaren får omkring 300 kr per möte och Medicheck får behålla resten som ska täcka kostnader för teknik, personal, marknadsföring med mera.

– Vi är dessutom finansierade genom affärsänglar (ett begrepp för investerare, både privatpersoner och företag som investerar mindre belopp), förklarar Christian Tärnholm, marknadschef på medicheck.se.

10 läkare på nätet:

Namn: Curando.se

Kontaktvägar: Videosamtal i app i mobil/surfplatta, telefonsamtal eller mejl

Kostnad: 250 kr

Frikort: Frikort gäller ej

Öppettider: 8–17 vardagar

Patienter undantagna: Inga

Övrigt: Har fokus på företagshälsa och företagens medarbetare och deras familjer men tar även mot privatpersoner.

Namn: Daqatra.se

Kontaktvägar: Videosamtal i app i mobil/surfplatta eller chatt

Kostnad: 150 kr

Frikort: Frikort gäller

Öppettider: Dygnet runt

Patienter undantagna: Inga

Övrigt: Samarbetar med Västmanlands län.

Namn: Doktor.se

Kontaktvägar: Videosamtal i app i mobil/surfplatta, chatt eller telefonsamtal

Kostnad: 99 kr per månad

Frikort: Frikort gäller

Öppettider: 7–19 vardagar

Patienter undantagna: Inga

Övrigt:

Namn: Evc.se

Kontaktvägar: Videosamtal i app i mobil/surfplatta eller dator

Kostnad: 200 kr

Frikort: Frikort gäller

Öppettider: 8–22 alla dagar

Patienter undantagna: Inga

Övrigt: Har avtal med Östergötlands län.

Namn: Doktor24.se

Kontaktvägar: Videosamtal i app i mobil/surfplatta eller dator

Kostnad: 250 kr

Frikort: Frikort gäller

Öppettider: Dygnet runt

Patienter undantagna: Behandlar ej barn under 2 år

Övrigt: Samarbetar med Tyresö och Björkhagens vårdcentraler i Stockholm.

Namn: Kry.se

Kontaktvägar: Videosamtal i app i mobil/surfplatta

Kostnad: 250 kr

Frikort: Frikort gäller

Öppettider: 6–24 alla dagar

Patienter undantagna: Inga

Övrigt: Har avtal med Jönköpings län.

Namn: Medicoo.se

Kontaktvägar: Videosamtal och chatt via hemsidan eller telefonsamtal

Kostnad: 250 kr (150 kr skriftligt svar)

Frikort: Frikort gäller

Öppettider: Dygnet runt

Patienter undantagna: Behandlar ej barn under 2 år

Övrigt: Har avtal med Jönköpings län.

Namn: Medicheck.se

Kontaktvägar: Videosamtal i app i mobil/surfplatta eller dator (enklare frågor skriftligen)

Kostnad:

350 kr (150 kr skriftligt svar)

Frikort: Frikort gäller ej

Öppettider: Dygnet runt

Patienter undantagna: Behandlar ej barn under 16 år (från 2018 även barn)

Övrigt:

Namn: Mindoktor.se

Kontaktvägar: Skriftliga meddelanden via app i mobil/surfplatta. Telefon eller videokontakt vid behov

Kostnad: 250 kr

Frikort: Frikort gäller

Öppettider: Dygnet runt

Patienter undantagna: Behandlar ej barn under sex månader

Övrigt: Har indirekt avtal med Jönköpings län.

Namn: Riddarens.se

Kontaktvägar: Videosamtal eller chatt via 1177 vårdguiden eller via appen Omentia patient i mobil/surfplatta

Kostnad: 200 kr

Frikort: Frikort gäller

Öppettider: 8–22 alla dagar

Patienter undantagna: Inga

Övrigt: Har avtal med Stockholms län.