Stort test: Linnepåslakan

Dyrt och noppigt eller billigt och nästan noppfritt? Icakuriren har testat senaste sovrumstrenden: Linnepåslakan.

Skrynkligt linne är hett. I varenda inredningstidning visas flotta sovrum med sängar som är lagom slarvigt bäddade med linnelakan. Men den som drömmer om linnepåslakan får vara beredd att betala en rejäl slant eftersom de är betydligt dyrare än vanliga bomullspåslakan. Testets billigaste kostar 499 kronor och det dyraste nästan 2 200 kronor – utan örngott!

I vårt test lät vi Textil & Läderlaboratoriet undersöka tre egenskaper: Hållbarhet, krympning och noppighet.

Alla påslakan får minst godkänt i testet som mäter hållbarhet. Bäst är lakanen från Ikea, Jotex och Norrgavel.

När det gäller krympning får samtliga påslakan godkänt. Det gäller även Jotex trots att lakanet krympte 7 procent på längden vilket motsvarar nästan 15 centimeter. I praktiken spelar det ingen större roll då tillverkaren har kompenserat för detta genom att låta göra påslakanet extra långt.

Fega tvättråd

Några lakan, som Dirty Linen, säljs med en skrynklig och lätt sliten look. Trots att lakanet redan är tvättat krympte det något på längden, vilket troligen beror på att vi lät tvätta dem i 60 grader istället för rekommenderade 40.

Därför är det också lite ironiskt att Dirty Linen har "Keep your mind dirty and your sheets clean" (alltså "Håll ditt sinne smutsigt och dina lakan rena") som slogan på den lilla ditsydda lappen med tvätt-

råd. För hur rena blir egent-ligen sängkläder som tvättas i futtiga 40 grader?

Men Dirty Linen är inte ensamt om fega tvättråd. Ellos, Norrgavel och Himla fegar också med 40 grader. Sängkläder ska klara tvätt i 60 grader! Punkt. På tal om tvättråd har Linum och Jotex överkorsade torktumlingssymboler på sina tvättråd vilket är helt oacceptabelt 2016. Alla har inte torkskåp eller plats och tålamod att låta påslakan hänga.

Linum och Jotex har även fått minus för att de säljs i ett fodral. Det ser kanske trevligt ut men fodralet är dåligt både för miljön och konsumenten, som tvingas betala för en helt onödig attiralj.

Många med noppor

Men hur skönt sover man då i linnelakan? Det är naturligtvis omöjligt att svara på generellt. Men om man är känslig för noppor är resultatet av det så kallade pillingtestet, där tyg bearbetas mot tyg, avgörande.

Flest noppor får lakanen från Hemtex, Himla och Dirty Linen som alla får bottenbetyg i nopptestet. Sämst i test blir Dirty Linen bland annat på grund av sitt mycket höga pris.

Bäst i test är helt noppfria Linum, tätt följd av Ikea som är nästintill noppfritt och därmed får utmärkelsen "prisvärd".

Test: Linnepåslakan

IKEA

Märke: Ikea

Modell: Linblomma

Pris: 499 kr

Krympning (längd/bredd): 1 procent/1 procent

Hållbarhet (delbetyg): 5

Noppighet (delbetyg): 4

Plus: -

Minus: Saknar skakhål. Försluts med tre tygrosetter.

H&M home

Märke: H&M Home

Modell:

Pris: 699 kr

Krympning (längd/bredd): 0 procent/1 procent

Hållbarhet (delbetyg): 3

Noppighet (delbetyg): 3

Plus: -

Minus: Saknar skakhål.

Åhléns

Märke: Åhléns

Modell: Linn

Pris: 699 kr

Krympning (längd/bredd): 3 procent/2 procent

Hållbarhet (delbetyg): 3

Noppighet (delbetyg): 3

Plus: -

Minus: Örngott ingår ej.

