Vinn biobiljetter till The Florida Project!

The Florida Project är en av årets stora snackisar, och nu regnar såväl nomineringar som priser över Sean Bakers film. Willem Dafoes insats har redan gett honom ett flertal priser och han är nu Oscarnominerad för sin roll som Bobby. Även filmen och den blott sjuåriga Brooklynn Prince i rollen som Moonee har prisbelönts.

The Florida Project skildrar sexåringen Moonees tillvaro med sin vilsna unga ensamstående mamma Halley (Bria Vinaite) på ett ruffigt Florida-motell. Pengar är en ständig bristvara, men Moonees värld är en underbar lekplats där bara fantasin sätter gränserna. Motellet sköts av till synes bistre Bobby (Dafoe) som under ytan ömmar för Moonee och hennes små kompisar



Sean Baker regidebuterade med Four Letter Words, en film om unga mäns attityder. Han har sedan dess gjort bland annat Take Out, Prince of Broadway och Starlet. Hans Tangerine, som producerades av Jay och Mark Duplass, filmades med mobiltelefon.



Originaltitel: The Florida Project

Regi: Sean Baker (även manus, i samarbete med Chris Bergoch)

I rollerna: Brooklynn Prince, Willem Dafoe, Bria Vinaite

Längd: 1 timme och 55 minuter

Genre: Drama

Censur: 11 år

Svensk biopremiär: 9 februari

