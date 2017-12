Vinn biljetter till Gentlemannen på Oscars

Musikalkomedin Gentlemannen, som gjorde braksuccé på Broadway kommer nu till Oscars i Stockholm. Henrik Dorsin briljerar i hela åtta roller! Vi tävlar ut biljetter till publikrepetitionen den 20 januari, 10 vinnare får 2 biljetter var!

GENTLEMANNEN – en musikalkomedi om kärlek och mord



Oscarsteatern drar stolt upp ridån för musikalkomedin Gentlemannen, som gjorde braksuccé på Broadway häromåret och vann fyra Tony Awards, bl a Bästa Musikal. I detta finurliga lilla mästerverk får vi följa gentlemannen Monty (Dramatenstjärnan Andreas T Olsson) på en hisnande tur av dråpliga dråp där han avverkar sina galna släktingar en efter en (Henrik Dorsin får briljera i hela åtta olika roller!).

Montys kärlek slits mellan Phoebe (Emmi Christensson, kritikerhyllade Christine i The Phantom of the Opera) och Sibella (musikalstjärnan Sara Jangfeldt). Som en lyxig bonus dyker Suzanne Reuter upp i andra akten som bitska Lady Eugenia.

Kan kärleken driva en till mord? Hur ansar man ett släktträd? Låt Oscarsteatern besvara detta med en sprakande underhållande musikalkväll. Gentlemannen kommer få dig att älska världens garanterat mest sympatiska massmördare.



Vinn biljetter till föreställningen lördag den 20 jan kl 19:30 genom att besvara frågan nedan senast den 21 december! (Vinnarna meddelas den 22 december.)



10 vinnare får 2 biljetter var!