Vinn biljetter till John Legend på Ericsson Globe

Nu kan du tävla om biljetter till John Legends konsert i Stockholm, 10 vinnare får 2 biljetter var, värde 660 kr per biljett!

Den hyllade och multiplatinumsäljande superstjärnan John Legend åker ut på sin största turné hittills i höst och kommer till Stockholm för en konsert på Ericsson Globe tisdag den 26 september.

Första singeln från senaste albumet "Darkness and Light" heter "Love Me Now" och har redan spelats över 200 000 000 gånger på Spotify och videon till låten har visats 120 000 000 gånger på YouTube. Sedan albumsläppet har John Legend dessutom både agerat exekutiv producent och haft en stor roll i storfilmen "La La Land" som tog hem otroliga sju Golden Globes och sex Oscars-statyetter. Utöver detta framför han även titelspåret till aktuella filmen "Beauty and the Beast" tillsammans med Ariana Grande.

Senast John Legend var i Sverige var 2014 och då bjöd han Stockholmspubliken i Ericsson Globe på en helt fantastisk konsert. Nu tre år senare är det äntligen dags igen. John Legend live är legendariskt bra.

10 vinnare får 2 biljetter var till konserten den 26 september, värde 660 kr per biljett!

Svara på tävlingsfrågan nedan senast den 17 september. Hitta svaret här!