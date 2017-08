Vinn biljetter till EM i Ridsport

Ett av Europas största idrottsevenemang 2017 hålls i Sverige och Göteborg – Longines FEI EM i Ridsport 21-27 augusti och nu har du chansen att vinna biljetter, 3 vinnare får 2 biljetter var!

Vinn biljetter till den 24 augusti!

21 - 27 augusti 2017 samlas Europas bästa ryttare och kuskar i Göteborg

för att göra upp om medaljerna i Longines FEI Europamästerskapen i Ridsport.

600 hästar, 300 ryttare och kuskar från 30 nationer, 1400 volontärer, 3 arenor mitt i Göteborgs stadskärna. Longines FEI EM i Ridsport är ett av de största idrottsevenemangen i Sverige och Europa under 2017.

Under en spännande och händelserik vecka i augusti kommer mästerskapet

att förvandla hela staden till arena med tävlingar och aktiviteter på Ullevi, Heden och i Slottsskogen.



Disciplinerna under mästerskapet är hoppning, dressyr, körning fyrspann och paradressyr (dressyr för funktionsvarierade). Under veckan koras såväl vinnande lag som individuell europamästare i samtliga discipliner.

Program och mer info finns på http://gothenburg2017.com/sv/

3 vinnare får 2 biljetter var till den 24 augusti!

Svara på tävlingsfrågan nedan senast den 17 augusti.