Vinn biljetter till "I Love Musicals"

I Love Musicals Allstars 2017 – världens största musikalkonsert på Ullevi i sommar. Detta sker den 17 juni och här kan du tävla om biljetter, 5 vinnare får 2 biljetter var, värde 2 000 kr.

Peter Jöback, Helen Sjöholm och Tommy Körberg tillsammans på scen för första gången.

I Love Musicals, Peter Jöbacks egen hyllning till musikalgenren, är tillbaka i ett större format än någonsin tidigare! Den 17 juni uppträder Peter Jöback tillsammans med Helen Sjöholm och Tommy Körberg i en galakväll på Ullevi i Göteborg. En historisk afton som med 40-mannaorkestern Stockholm Sinfonietta, en stor dans-och sångensemble och gästande stjärnsolister från Broadway och West End blir världens största musikalkonsert.

Peter, som hyllats både på Londons West End och på Broadway när han spelade den legendariska titelrollen i "The Phantom of the Opera", har under året gjort succé som Fantomen här hemma i Sverige.

– Det känns fantastiskt att ta mitt drömprojekt I Love Musicals till landets mest klassiska sommararena tillsammans med några av världens främsta musikalartister! säger Peter Jöback.

Sommarens stora musikalkväll i Göteborg är första gången som de tre svenska giganterna Jöback, Sjöholm och Körberg står tillsammans på scenen. Stjärnglansen kommer förstärkas ytterligare med gästande musikalstjärnor från Broadway och West End. Precis som under tidigare turnéer med I Love Musicals framförs musiken av den internationellt renommerade 40-mannaorkestern Stockholm Sinfonietta. Konserten kommer alltså med råge göra skäl för namnet "I Love Musicals – Allstars".

5 vinnare får 2 biljetter var till föreställningen den 17 juni på Ullevi, värde 2000 kr.

