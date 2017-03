Vinn filmen "Kvinnan på tåget"!

Filmen är baserad på Paula Hawkins bästsäljande bok som har sålt över 11 miljoner ex världen över. Fem vinnare!

KVINNAN PÅ TÅGET

Rachel är i sorg efter sin skilsmässa. Varje dag spenderar hon sin tågsresa fantiserandes om det till synes perfekta paret som bor i ett hus som hennes tåg passerar. En morgon ser hon någonting hända utanför tågfönstret som kommer att förändra allt.

Thrillern Kvinnan på tåget (The Girl on the Train) är baserad på Paula Hawkins bästsäljande roman med samma namn och med manus skrivet av Erin Cressida Wilson och Tate Taylor.

Regi: Tate Taylor.

I rollerna: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans, Allison Jenney, Edgar Ramirez, Lisa Kudrow, Laura Prepon.

Se trailer här!



Fem vinnare får denna film på dvd!

Svara på tävlingsfrågan nedan senast den 2 april.

Hitta svaret här!