Vinn filmen Jack Reacher never go back, med Tom Cruise

Filmen släpps på UHD, dvd och blu-ray den 27/2. 10 vinnare!

Tom Cruise är tillbaka i rollen som Reacher, en av vår tids mest kända och älskade fiktiva personer. Jack Reacher är den bästsäljande författaren Lee Childs skapelse, hjälte i tjugo böcker av Child och i två långfilmer med samma namn.



2012 kom den första filmen som kort och gott hette "Jack Reacher" och 2016 uppföljaren "Jack Reacher: Never Go Back" som nu släpps på UHD, Blu-ray och DVD.



Den före detta militärpolisen Jack Reacher – mannen med sin alldeles egen syn på rättvisa – återvänder till sin gamla utredningsenhet för att träffa major Susan Turner (Cobie Smulders) som tagit över hans tidigare jobb. När hon plötsligt arresteras för landsförräderi tar Reacher, övertygad om hennes oskuld, saken i egna händer. Snart inser han att Turners gripande är en del av en större konspiration. På flykt undan lagen upptäcker Reacher också en hemlighet från sitt förflutna, något som kan förändra hans liv för alltid.



"Jack Reacher: Never Go Back" är baserad på den artonde boken i Lee Childs populära bokserie, ur vilken över 100 miljoner böcker sålts världen över. Filmen är från 15 år!

5 vinnare får filmen på dvd och 5 på blu-ray.

Svara på tävlingsfrågan nedan senast den 1 mars!