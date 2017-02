Vinn kit med tre handkrämer från Nivea

Just nu har väl de flesta problem med torra händer. Passa på att tävla här, tre vinnare får ett kit med följande tre handkrämer: Q10 anti-age, Smooth care och Intensive care.

Råd bot på torra händer med intensivt vårdande nyheter från NIVEA

NIVEA Intensive Care Hand Cream har en härligt krämig formula och innehåller mandelolja som vårdar och återfuktar händerna effektivt i 24 timmar. Formulan gör händerna mjuka och smidiga och skyddar dem mot torrhet, irritation och stramhet.



I samband med lanseringen får alla produkter i NIVEA Hand Care-serien en ny design med runda hörn som är speciellt utformad för att passa perfekt i handen.



Så skämmer du bort händerna:

Oljeinpackning: Massera in några droppar olivolja ordentligt i huden.

Gör en egen skrubb: Blanda en fjärdedels avokado, två matskedar råsocker och två matskedar citronjuice. Massera in skrubben i tre till fyra minuter och låt händerna vila någon minut. Skölj av med ljummet vatten. Eller prova NIVEA Creme Peeling med mikrokorn som peelar din hud och gör den silkeslen och mjuk.

Nattlig mask: Unna dina händer en mask under natten genom att applicera rikligt med handcreme och sov med bomullshandskar på. Händerna känns härligt mjuka och smidiga på morgonen!

Skydda händerna utomhus: Använd alltid vantar eller handskar för att skydda händerna under kallare årstider.

Massage: Ge dina händer en handmassage. Använd en härlig olja för bättre effekt.

Drick vatten: Var noga att dricka mycket vatten då huden behöver fukt både från insidan och utsidan.

3 vinnar får handkrämerna Q10 anti-age, Smooth care och Intensive care från Nivea, värde ca 124 kr.

Svara på tävlingsfrågan nedan senast den 28 februari!