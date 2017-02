Vinn premiärbiljetter till kritikerrosade Freuds Cigarr i engelsk tappning

SthlmsMusikTeater sätter upp kritikerrosade Freuds Cigarr i engelsk tappning, 2 vinnare får 2 premiärbiljetter var!

Nu är det dags för den engelska uppsättningen som har premiär den 1 mars då den gästspelar på Playhouse Teater på Drottninggatan 71 A i Stockholm. SthlmsMusikTeater har tidigare spelat Freuds Cigarr i en svensk uppsättning då den lovordades i media. Med sig har SthlmsMusikTeater en lovordad kompositör, en prisad regissör, en internationellt prisvinnande artist. Och musikalen har kallats "mästerlig".



"FREUDS CIGARR"

Musikalen "Freuds cigarr" ger en glimt av hur Sigmund Freud tänkte, varifrån han kom, vad han gick igenom och vad som drev honom. Men att följa Freud är som att följa sina egna tankar, de allmänmänskliga frågeställningar som berör och engagerar oss alla. Vem är jag? Hur fungerar jag? Varför har jag en förkärlek till fläskkorv och varför är min fru så lik min mamma?



Vi vet fortfarande väldigt lite ca 100 år efter att Freud skapade strukturen av medvetandet med Överjaget, Detet och Egot. Freud började arbeta med denna kartläggning och framför allt började han ställa frågor till patienterna. Han lyssnade. Han menade, till skillnad från sin samtid, att patienten själv kan sitta inne med information som kan leda till tillfrisknande.



Jonas Nerbe har bl.a. spelat "Judas" i "Judas Christ Superstar" på Moment teater, "Sigmund Freud" i enmansmusikalen "Freuds cigarr" på Göteborgsoperan, "Higgins" i "My fair Lady" på Skövde Stadsteater, "William Shakespeare" i enmansmusikalen "William" i NY där han vann priset som "Bästa artist" 2013 på The New York International Fringe Festival (FringeNYC) som förste svensk . Jonas är konstnärlig ledare för SthlmsMusikTeater SMT.





