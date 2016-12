Vinn biljetter till musikalen The Book of Mormon!

Vi tävlar ut 10 biljetter (5 vinnare får 2 biljetter) till smygpremiären den 25 januari kl 19.30 på China Teatern i Stockholm. Värdet av biljetterna är 845 kr/biljett.

The Book of Mormon är mirakelmusikalen från South Park skaparna och kompositören bakom Disneysuccén Frost.

Överöst med priser och hyllad som en frälsare av den komiska musikalgenren är den Broadways största succé under 2000-talet.

I vår kommer den till Stockholm och China Teatern. I huvudrollerna ser vi Per Andersson, Linus Wahlgren och Samantha Gurah.

Presenteras av 2Entertain och Vicky Nöjesproduktion.

5 vinnare får 2 biljetter var, värde 1690 kr.

Svara på tävlingsfrågan nedan senast den 12 januari klockan 15.00.