Grattis alla 63 st vinnare! (Tyvärr feltryck i tidningen (67 st vinnare)

VINNARE I KRYSS & KNÅP NR 3/ 2015

1:A PRIS Presentkort Platina på Mathem.se

Hans Eriksson, Södertälje

2:A PRIS Valfria trendiga smycken från Icon

Barbro Reingoldt, Malmö

3-7:E PRIS Entrébiljetter för 4 personer på "Nordiska Trädgårdar", Nordens största trädgårdsmässa 26-29 mars på Stockholmsmässan Älvsjö

Bo Malmborg, Uppsala

Marianne Furuhovde, Lidingö

Marie-Louise Broström, Stockholm

Therese Nordstrand, Eskilstuna

Tommy Karlsson, Strängnäs

8:E PRIS Termos "Sagaform Accent Kaffekanna", design Gustav Hallén

Ing-Marie Månsson, Södra Sandby

9:E PRIS Sällskapsspel "Sequence", Nordic Games

Birgitta Ivarsson, Timrå

10:E PRIS Helårsprenumeration på Hus & Hem Trädgård

Anna-Karin Pettersson, Karlskoga

11-15:E Bok "Erövraren", Dan Buthler & Dag Öhrlund, Lind & Co

Inger Forsberg, Skellefteå

Kjell Åkesson, Dalby

Lars Kjellberg, Vetlanda

Lilian Graff, Stenhamra

Maud Lövblad, Gävle

16:E PRIS Bok "Denna dagen; ett liv. En biografi över Astrid Lindgren", Jens Andersen, Norstedts förlag

Gun Granström, Arvidsjaur

17-21:E PRIS, Dvd film, "Downton Abbey-A Moorland Holiday"

Anita Börjesson, Vallda

Curt Hedman, Jönköping

Eva Sevä, Gällivare

Maria Strandberg, Arnäsvall

Peter Frölander, Göteborg

22-26:E PRIS, Pocketbok "Uppgörelsen"; Dan Buthler & Dag Öhrlund Massolit

Lillemor von Arbin, Västervik

Margareta Thunberg, Lidköping

Peter Simonsson, Rödeby

Rolf Andréasson, Bjärred

Susanne Åslund, Strömsund

27-62:A PRIS, Trisslott

Agneta Johansson, Rävlanda

Agneta Nybeerg Jonsson, Domsjö

Agneta Säll, Särne

Agni Norstedt, Dösjöbro

Alva Widén, Nykvarn

Birgitta Olofsson, Örebro

Christina Josefsson, Västerås

Elisabeth Eriksson, Boden

Eva Jonsson, Boden

Gerd Rova, Vittangi

Gudmund Thomasson, Hedemora

Gun Gullgren, Linköping

Gun-Britt Artursson, Kinna

Hans Ullerstam, Lidingö

Hugo Hansson, Kode

Inga Olsson, Nykil

Inga Tingström, Hemse

Ing-Marie Sverkersson, Askersund

Irene Andersson, Norrtälje

Jonas Lilja, Alnö

Karl-Erik Åslund, Svärdsjö

Katarina Svaton, Färentuna

Kerstin Sandeck, Nyköping

Kristina Tandersten, Eskilstuna

Lars Karlsson, Göteborg

Lena Bystedt, Åkersberga

Maja Blomster, Tumba

Nils-Olof Häggblom, Skövde

Per Lind, Listerby

Pia Bergström, Göteborg

Rune Hedström, Hudiksvall

Stig Johansson, Korsberga

Torsten Brodén, Södertälje

Vivi-Anne Fridén, Vänersborg

Åke Kammar, Kisa

Åsa Olofsson, Kiruna

EXTRA JUNIORVINST, 5 nummer av tidningen "Bamse" plus Guldbaggenominerade dvd filmen "Bamse och Tjuvstaden"

Lisbeth Henricson, Karlstad

Grattis alla 67 st vinnare!

VINNARE I KRYSS & KNÅP NR 2/ 2015

1:A PRIS Resecheck på valfri resa från resebyrån Ticket

Ingrid Öhman, Fellingsbro

2-3:E PRIS Matcheckar från ICA

Leif Enström, Åby

Gunilla Lasard, Helsingborg

4:E PRIS Valfria trendiga smycken från Icon.

Eila Oskarsson, Gällivare

5:E PRIS Helårsprenumeration på Icakuriren

Carina Tärnqvist, Odensbacken

6:E PRIS Termos "Sagaform Accent kaffekanna", design Gustav Hallén

Christina Gustafsson, Asarum

7:E Sällskapsspel "Sequence", Nordic Games

Johan Strandberg, Arnäsvall

8:E Bok "Men hur som helst…..", John Cleese

Marguerite Fredriksson, Köping

9:E PRIS Fågelmataren "Stjärna", Wildlife Garden

Inga-Lena Rosell, Leksand

10-19:E PRIS, Almanacka "Icakurirens årskalender 2015"

David Strandberg, Örnsköldsvik

Gunilla Rylander, Nyköping

Helene Svensson, Nyköping

Jan Lindström, Eskilstuna

Kerstin Thunberg, Vänersborg

Lisen Andersson, Norrköping

Monica Fahlén, Uppsala

Pia Merenius, Brännö

Yvonne Persson, Trelleborg

Åke Berg, Göteborg

20-24:E PRIS, Dvd-film "Boyhood"

Annette Sandahl, Filipstad

Eva Andreasson, Nättraby

Jenny Larnemark, Norrköping

Margareta Pihlblad, Södertälje

Peter Eliasson, Nödinge

25-62:A PRIS, Trisslott

Agneta Johanson, Oskarshamn

Anita Alkelid, Sundbyberg

Anita Kyösti, Haparanda

Annika Zetterlind, Järfälla

Birgit Johansson, Säve

Birgitta Johansson, Kista

Bo Wilhelmsson, Umeå

Carina Samuelsson, Lycksele

Christel Eksten, Malmö

Dag Ståhl, Göteborg

Dan Boberg, Sölvesborg

Fredrik Romeborn, Köpstadsö

Gun Magnusson, Halmstad

Gun Olsson, Kareby

Gunnar Wickström, Onsala

Gunveig Jalkanen, Söderbärke

Hans Eriksson, Södertälje

Harriet Erntad, Myresjö

Helena Lindblom, Lycksele

Hugo Hansson, Kode

Inga Tingström, Hemse

Johanna Blomstrand, Eskilstuna

Kersti Nordström, Lund

Kristina Hagström, Trollhättan

Leif Gustavsson, Lindesberg

Lena Genitz, Stockholm

Margareta Bergström, Höganäs

Marianne Bergling, Vargön

Marie Nilzon, Karlstad

Nellie Håkansson, Domsjö

Pehr-Olof Broo, Nora

Peter Frölander, Göteborg

Staffan Raupach, Skövde

Stig Widén, Nykvarn

Ulla Bodin, Sundsvall

Ulla-Lena Wigholm, Stockholm

Viola Johansson, Brämhult

Åke Kammar, Kisa

EXTRA JUNIORVINST, 5 vinner dvd-filmer "The Boxtrolls"

Elin Jormhage, Ulricehamn

Gun-Britt Morin, Kalix

Lena Widar, Vadstena

Per-Åke Österholm, Östersund

Ulla Hessel, Frösön

Grattis alla 124 st vinnare!

VINNARE I KRYSS & KNÅP NR 1/ 2015

1:A PRIS Symaskin, "Husqvarna Viking Opal 650"

Kristina Lorentzon, Väröbacka

2:A PRIS Alcazar show- & hotellpaket för två personer, Göteborg. "Alcazar Disco Defenders" på Rondo, Liseberg i febr-april 2015

Göran Folkesson, Skara

3-5:E PRIS Dvd-box "Downton Abbey-säsong 5"

Eva Njord, Bengtsfors

Karin Wahlstedt, Råå

Tomas Wejde, Vetlanda

6-10:E PRIS Bok "Recept från sena kvällar i New York", Linnéa Johansson

Carina Larsson, Stockholm

Christina Gustafsson, Asarum

Jaak Prima, Visby

Margareta Stiernebo, Mariefred

Pia Bergström, Göteborg

11-15:E PRIS Bok "Pluras jul och nyår", Plura Jonsson & Pepe Nilsson

Gunnel Dahlberg, Deje

Jan Eriksson, Sandviken

Lisbeth Rydberg, Oxelösund

Lotta Elmgren, Växjö

Ulla Westholm, Västra Frölunda

16-25:E CD "Finns det några snälla barn?", Henrik Dorsin och Gävle symfoniorkester

Anita Alfredsson, Västerås

Barbro Lagercrantz, Karlskrona

Bertil Pettersson, Uppsala

Britt-Marie Wahlqvist, Löddeköpinge

Cecilia Pihlström, Hudiksvall

Christina Sivefjord, Ystad

David Strandberg, Örnsköldsvik

Gunnel Lidman, Byske

Kajsa Bobeck, Nybro

Manja Karlsson, Söderköping

26-30:E Dvd-film "A Merry Christmas Miracle", Robin Williams sista film

Elisabeth Eriksson, Boden

Eva Torneus, Gammelstad

Kerstin Alpgård, Saltsjöbaden

Victor Wall, Vimmerby

Åke Helgesson, Östersund

31-33:E PRIS Fågelmataren "Stjärna", Wildlife Garden

Aina Håkansson, Lillhärdal

Birgit Gustafsson, Arboga

E Gezelius, Boden

34-43:E PRIS, Jultidningar från Icakuriren, "Härliga jul-mat och godis", samt "Härliga jul-pyssel"

Berndt Åström, Umeå

Britta Mårtzén, Ånge

Carita Åbom, Linköping

Eiwor Granfält, Åtorp

Eva Arnfelt, Växjö

Helena Yllö, Uppsala

Ingegerd Ramberg, Oxelösund

Maivor Falkerby, Finspång

Minna Kauppinen, Eskilstuna

Ulla Sjölund, Sunne

44-48:E PRIS, Dvd-film "Angry Birds Toons-Complete season 1, Collector´s Edition"

Eva Eriksson, Lindome

Karin Haraldsson, Spånga

Petra Holmér, Göteborg

Saimi Degerfalk, Arjeplog

Stefan Åstedt, Nyköping

49-119:E PRIS, Trisslott

Alexander Johansson, Iggesund

Anita Dahlström, Gävle

Anita Persson, Kopparberg

Anna-Lisa Berge, Åby

Ann-Christin Wulff, Malmö

Anneli Samuelsson, Habo

Annie Claesson, Dingle

Barbro Bucht, Karlstad

Berit Melen, Järfälla

Birgitta Jensen, Norrköping

Brita Larsson, Nödinge

Britt-Marie Turppa, Mölndal

Carina Johanson, Partille

Carina Rudh, Karlstad

Claes Svensson, Taberg

David Hjalmarsson, Billeberga

Edgar och Eva Larsson, Torshälla

Elin Pellberg, Stockholm

Ellen Bobeck, Vimmerby

Elsie Andersson, Härslöv

Eva Hognert, Glimåkra

Frida Sörensson, Jönköping

Gerhard Gustafsson, Hultsfred

Gert Gärtner, Horn

Gertrud Helgesson, Kumla

Gunilla Johansson, Visby

Gunilla Myhrberg, Öregrund

Göran Ljunglöf, Ängelholm

Harriet Ernstad, Myresjö

Inga-Lill Kristensson, Åsljunga

Ingela Ringefelt, Vrigstad

Inger Karlsson, Norberg

Iris Karlsson, Kristinehamn

Jan Grimberg, Brastad

Jan Nordin, Sköllersta

Jimmie Larsson, Torshälla

Karin Lindh, Leksand

Karin Westerling, Älvdalen

Karl-Eric Johansson, Boden

Kjell Åke Sahlström, Laholm

Kristina Eriksson, Örebro

Lennart Holmström, Tungelsta

Madeleine Haag, Norrköping

Margareta Arenås, Falun

Margareta Fahlman, Skellefteå

Margareta Larsson, Hovås

Margareta Thunberg, Lidköping

Margaretha Jonsson, Delsbo

Marianne Furuhovde, Lidingö

Mary-Anne Johansson, Kvidinge

Michael Sandling, Jokkmokk

Monica Wester, Nyköping

Nils-Olof Häggblom, Skövde

Pehr-Olof Broo, Nora

Per Lind, Listerby

Ragnhild Fred, Helsingborg

Rolf Ljungqvist, Skogås

Rosa Johansson, Kungälv

Rose-Marie Alexandersson, Lysekil

Runa Schedvin, Falun

Rune Hedström, Hudiksvall

Sara Wägbring, Nättraby

Staffan Raupach, Skövde

Therese Kroll, Tandsbyn

Thomas Tärnqvist, Odensbacken

Ulf Johansson, Skövde

Ulla Jergeby, Vänge

Ulla-Bella Larsson, Haninge

Ullalena Wigholm, Stockholm

Ulrika Dagerbäck, Arvika

Yvonne Urbäck, Kisa

EXTRA JUNIORVINST, 5 vinner boken "Belle & Boo och den bästa julen", Mandy Sutcliffe

Alexander Johansson c/o Kirsilä, Iggesund

Jenny Röström, Göteborg

Linnea Rådberg, Torslanda

Majbritt Hellquist, Västra Frölunda

Maud Lövblad, Gävle

Grattis alla 112 st vinnare!

VINNARE I KRYSS & KNÅP NR 12/ 2014

1:A PRIS Symaskin, "Husqvarna Viking Opal 650"

Birgitta Odelius, Stockholm.

2:A PRIS Glöggservis "X-mas" från Sagaform; gryta, slev, fyra muggar med sked, skål, ljusstake, servetter

Eva Njord, Bengtsfors.

3:E PRIS Helårsprenumeration på resetidningen "Vagabond"

Ami Persson, Hölö.

4-53:E PRIS 22-timmars kryssning för två personer med Birka Cruises

Agneta Bojestig, Eksjö

Arja Pyhäjärvi, Solna

Barbro Bucht, Karlstad

Birgit Hermansson, Karlstad

Birgitta Almeborn, Finspång

Birgitta Jonholm, Lidköping

Bo Olsen, Huddinge

Britt-Marie Romell, Klövedal

Calma Osbeck, Töreboda

Claes-Göran Pettersson, Alingsås

David Hjalmarsson, Billeberga

Elin Johansson, Eskilstuna

Frida Raupach, Skövde

Gunilla Rylander, Nyköping

Gun-Inger Klemets, Hallstahammar

Helene Svensson, Nyköping

Inger Karlsson, Norberg

Inger Löfgren, Falun

Jan Öhnell, Borgholm

Jan-Ove Andersson, Uddevalla

Jouko Friman, Gävle

Kerstin Lummander, Vårgårda

Kristina Persson, Långshyttan

Lars Lindstrand, Ljungby

Lena Bjöörn, Vålberg

Lena Lindgren, Kopparberg

Lennart Engdahl, Kumla

Lillemor Djärv, Väddö

Madeleine Ringblom, Söderhamn

Margareta Ågren, Sala

Maria Therese Skantz, Saltsjö-Boo

Marianne Berg, Skara

Martin Hammerin, Bromma

Mats Persson, Dala-Järna

Mats Ullström, Rockneby

Mayvor Eriksson, Norrtälje

Mikael Samuelsson, Hudiksvall

Monica Gustafsson, Karlstad

Monica Wester, Nyköping

Märtha Karlsson, Åmål

Nils-Olof Häggblom, Skövde

Rebecka Njord, Tösse

Reija Dufva, Uppsala

Solweig Köhn, Älandsbro

Sonia Ramqvist, Kungsör

Sonny Johansson, Halmstad

Sten Wägbring, Lenhovda

Tom Gustavsson, Jönköping

Ulla Bella Larsson, Haninge

Ulla-Britta Wadstedt, Stockholm

54-55:E PRIS Termometer "Modern" resp "Klassisk", Wildlife Garden

Anneli Holgersson, Edsbyn

Christina Marklund, Piteå

56-60:E Bok "En julsaga", Charles Dickens

Camilla Eskilsson, Grebbestad

Elisabet Carling, Linköping

Hanna Jansson, Ludvika

Jenny Larnemark, Norrköping

Pauli Kirsilä, Iggesund

61-65:E Bok "Pernillas Julgodis", med peronlig hälsning och autograf från Pernilla Wahlgren

Bo Wilhelmsson, Umeå

Inger Ljungdahl, Halmstad

Lena Josefsson, Skövde

Lisa Skarnfeldt, Leksand

Manja Karlsson, Söderköping

66-71:E PRIS Fågelmataren "Stjärna", röd, vit, eller svart, Wildlife Garden

Birgitta Nilsson, Göteborg

Ingabritt Borgeryd, Altersbruk

Ingvar Glad, Hultsfred

Jan Eriksson, Sandviken

Seppo Sjöstrand, Anderstorp

Ulla Boberg, Sölvesborg

72-107:E PRIS, Trisslott

Anita Stärner, Järna

Annette Jonsson, Karlskoga

Birgitta Oresten, Hunnebostrand

Birgitta R Johansson, Hammerdal

Bodil Almeling Andersson, Umeå

Eila Wictorzon, Oskarshamn

Elvy Klasson, Grästorp

Git Magnusson, Lund

Gun Folkesson, Skara

Gunvor Svensson, Oskarshamn

Göran Johansson, Jukkasjärvi

Hans Lundgren, Njurunda

Inga-Lill Kristensson, Åsljunga

Inga-Maj Gyllenbring, Ulricehamn

Inger Jonsson, Lövånger

Karin Andersson, Sävsjö

Karin Haraldsson, Spånga

Kent Lundgren, Löddeköpinge

Kerstin Alpgård, Saltsjöbaden

Kerstin Nygren, Sundsvall

Kjell Åke Sahlström, Laholm

Kristina Borg, Vimmerby

Kurt Pettersson, Heby

Lena Widar, Vadstena

Lilian Sandström, Åkersberga

Maivor Falkerby, Finspång

Malin Bergström, Luleå

Margareta Thunberg, Lidköping

Mats Eriksson, Västerås

Millis Nordin, Älandsbro

Olle Wallén, Falun

Per Lindgren, Molkom

Peter Svensson, Ljungby

Sara Karlsson, Tanumshede

Sonja Engman, Östersund

Stefan Åstedt, Nyköping

EXTRA JUNIORVINST, Dvd-film "Draktränaren 2"

Berit Davidsson, Hultsfred

Ellinor Karlsson, Borås

Gunilla Siltberg, Lärbro

Marianne Sjögren, Limhamn

Monica Olsson, Grillby

Grattis alla 67 st vinnare!

VINNARE I KRYSS & KNÅP NR 11/ 2014

1:A PRIS Lyxkryssning för två, Birka Cruises

Kerstin Schûssleder, Karlstad

2-3:E PRIS Chasseurs gjutjärnsgryta Granite eller Chasseurs gjutjärnsgryta Chanterelle

Agneta Johanson, Oskarshamn

Johanna Blomstrand, Eskilstuna

4-6:E PRIS Taklampa "Milk", Markslöjd, i klarglas, blått eller brunt

Anita Persson, Kopparberg

Niclas Samuelsson, Eskilstuna

Päivi Lundin, Sparreholm

7-11:E PRIS Weleda Pomegranate Regenerating Body Oil och Weleda Pomegranate Regenerating Body Lotion

Camilla Eskilsson, Grebbestad

Johanna Berndtsson, Västerås

Lena Ragnarsson, Vansbro

Malin Bergström, Luleå

Roland Lindgren, Skellefteå

12-16:E PRIS Presentkort på antipastidelikatesser, Zeta

Britt Agnrud. Mjölby

Gunvor Carlsson, Arvidsjaur

Lilian Libäck Sjöstrand, Karlskoga

Matts Källérus, Örebro

Ulla Wessman, Visby

17:E PRIS Helårsprenumeration på Scandinavian Retro

Peggy Beskow, Skanör

18-20:E Bok "Springsteen: Album för album", Ryan White

Monica Magnusson, Åsenhöga

Roy Rundgren, Floda

Stefan Åstedt, Nyköping

21-30:E PRIS Cd "Live: Her greatest performances", Whitney Houston

Anita Lundberg, Skänninge

Carita Åbom, Göteborg

Hans Olsson, Gnarp

Jan Grimberg, Brastad

Klas Lindstrand, Sköndal

Kristina Borg, Vimmerby

Lena Josefsson, Skövde

Margareta Thunberg, Lidköping

Pelle Rundkvist, Saltsjöbaden

Ulla-Britt Strömberg, Sundsvall

31-35:E PRIS Dvd "The Other Woman"

Dennis Sohlberg, Norberg

Ingegärd Pettersson, Östersund

Margareta Larsson, Hovås

Marianne Örtlund, Noraström

Rose-Marie Olsson, Kristianstad

36-40:E PRIS Dvd "Mr Peabody & Sherman"

Gunilla Gustafsson, Alingsås

Inger Jonsson, Lövånger

Kaj Gibson, Aspabruk

Marcus Norin, Örebro

Rosé Åkesson, Bara

41-62:A PRIS Trisslott

Aina Johansson, Luleå

Annika Zetterlind, Järfälla

Björn Lisswandt, Karlstad

Carl Bengtsson, Göteborg

Daniel Schill, Beddingestrand

Edgar Larsson, Torshälla

Elvy Wäppling, Fagersta

Eva Melander, Stockholm

Gun Widerström, Nättraby

Gun-Britt Morin, Kalix

Hely Barkefors, Oxelösund

Ingalill Bååw, Göteborg

Inga-Lill Ljunggren, Munkfors

Inger Grund, Jönköping

Kerstin Kjellström, Ramsberg

Maisie Almergren, Varekil

Maj Karlsson, Glava

Mats Bergholm, Norrköping

Per-Åke Österholm, Östersund

Senja Elo, Eskilstuna

Therese Kroll, Tandsbyn

Ulla Wedén, Sundsvall

Extra juniorvinst, 5 st vinner "Vilda stadsboken", Jo Schofield & Fiona Danks

Berit Davidsson, Hultsfred

Katarina Thelander, Knivsta

Kerstin Andersson, Lotorp

Kerstin Bjerkborn, Lund

Ulf Nyman, Södertälje

Grattis alla 67 st vinnare!

VINNARE I KRYSS & KNÅP NR 10 2014

1:A PRIS Valfri resa för 5 000 kr

Birgitta Fredriksson, Ljungsbro

2-3:E PRIS Helkväll för två på Göta Lejon. Trerätters middag och föreställningen "Evita"

Aija Niemenpää, Uppsala

Harriet Klarin, Västerhaninge

4-8:E PRIS Salladsbestick "Eva Solo"

Agneta Sohlberg, Norberg

Gun Kruse, Vallda

Inger Merenius, Lindome

Sonny Johansson, Halmstad

Ulf Lindgren, Ystad

9:E PRIS Helårsprenumeration på tidningen Hälsa

Yvonne Stålnacke, Kiruna

10-14:E PRIS Dvd-box "Mr Selfridge", säsong 1-2

Britt-Marie Wahlqvist, Löddeköpinge

Kristina Kovacs, Lerum

Matts Bruno, Abbekås

Pirjo Nord, Järpen

Ulf Ulander, Kimstad

15-24:E PRIS Cd "Partners", Barbra Streisand

Anette Blomquist, Skogstorp

Anna-Stina Hellkvist, Visby

Birgitta Bergqvist, Norsborg

Bo Wilhelmsson, Umeå

Hans Jonsson, Karlskoga

Ingmar Linderås, Göteborg

Maj-Lis Nilsson, Sturkö

Marianne Bleke Holm, Järfälla

Marie-Louise Broström, Stockholm

Ulla Granstedt, Örebro

25-29:E PRIS Dvd-film "Enough Said"

Anita Hoväng, Väröbacka

Berith Hedlund, Ulricehamn

Bernt Lennerborn, Kalmar

Elisabet Carling, Linköping

Monica Agerkrans, Limhamn

30-34:E PRIS Almanackan "Retrokalender 2015"

Anita Näslund, Örnsköldsvik

Britt Dahlberg, Örebro

Inga-Lill Eriksson, Sandviken

Maria Watson, Skärholmen

Tore Söderberg, Avesta

35-44:E PRIS Magasinet "Scandinavian Retro klassiker" om Tove Jansson

Elaine Aldefors, Hörby

Eva Lehto, Eskilstuna

Irene Larsson, Järfälla

Kerstin Billemar, Vänersborg

Kerstin Fridell, Värnamo

Marie Sundqvist, Västervik

Nils-Olof Häggblom, Skövde

Sara Karlsson, Tanumshede

Siv Romeborn, Köpstadsö

Stig Ek, Östersund

45-62:A PRIS Trisslott

Aina Johansson, Trädet

Andreas Johnsson, Upplands Väsby

Ann-Marie Wallin, Fagersta

Birgitta Brandow, Tingsryd

Gunvor Svensson, Oskarshamn

Inga-Lena Rosell, Leksand

Irene Roos, Klockrike

Jan Svensson, Bredbyn

Kajsa Ågerfalk, Björklinge

Kristina Åkesson, Malmö

Lars-Göran Larsson, Kristinehamn

Lena Ragnarsson, Vansbro

Manja Karlsson, Söderköping

Marianne Stolpe, Axvall

Nathalie Villent, Örebro

Rose-Marie Pettersson, Orrefors

Sara Karlsson, Tanumshede

Tommy Sunnanängs, Sysslebäck

Extra juniorvinst, 5 vinner bok "Min första fågelbok", Anja Baklien

Berit Wallin, Bålsta

Bo Malmborg, Uppsala

Eva Almqvist, Vimmerby

Linnea Flink, Solna

Lisbeth Fransson, Alingsås

Grattis alla 67 st vinnare!

VINNARE I KRYSS & KNÅP NR 9 2014

1:A PRIS Valfri resa för 5 000 kr

Lars Kjellberg, Vetlanda

2:A PRIS Helårsprenumeration Hus & Hem

Ritva Nordström, Västra Frölunda

3:E PRIS Presentkort Blomsterlandet, värde 500 kr

Marita Ericson, Heby

4:E PRIS Presentkort Arken Zoo, värde 500 kr

Sofia Nyberg, Uppsala

5-9:E PRIS Dvd filmen "Noah"

Britt Ramquist, Eskilstuna

Daniel Schill, Beddingestrand

Inga-Lena Rosell, Leksand

Ingrid Vesterlund, Svensbyn

Leif Melander, Ytterby Kungälv

10-11:E PRIS BBQ marinadspruta, Sagaform

Anna-Stina Hellkvist, Visby

Robert Håkansson Jansson, Braås

12-62:E PRIS Trisslott

Agneta Bojestig, Eksjö

Agneta Lindberg, Saltsjöbaden

Aina Strömberg, Gyttorp

Alexander Spånberg Ekholm, Skänninge

Anita Bergkvist, Upplands Väsby

Anita Börjesson, Kungsbacka

Ann-Britt Aldeborn, Strövelstorp

Ann-Mari Neldemo, Borlänge

Birgitta Ivarsson, Timrå

Birgitta Palmertz, Strängnäs

Bo Wilhelmsson, Umeå

Britt Marie Ramadden, Mora

Britta Mårtzén, Ånge

Carl Nordin, Umeå

Dorothy Bruun, Arvika

Eigert Petersson, Åseda

Elinor Karlsson, Borås

Elsa Eriksson, Trollhättan

Eva Almgren, Växjö

Eva Eriksson, Valla

Gert Gärtner, Horn

Gladys Bentzer, Skövde

Gunnel Härstedt, Höör

Gunnel Jakobsson, Bjurholm

Gunnel Magnusson, Näsum

Gunvor Nilsson, Eskilstuna

Hans Sandahl, Filipstad

Helene Svensson, Nyköping

Hely Barkefors, Oxelösund

Ingrid Saarva, Vegby

Ingvar Pettersson, Borås

Jessica Andersson, Tyresö

Karl G Häggström, Uppsala

Kathrina Bryggman, Norrfjärden

Kristina Henriksson, Kiruna

Kristina Stimac, Eskilstuna

Lena Persson, Askim

Lena Varnheden, Nyköping

Lisbet Ericsson, Ockelbo

Lisbeth Rydberg, Oxelösund

Marianne Wiktorsson, Hässleholm

Martin Hammerin, Bromma

Mats Eriksson, Västerås

Mona Andersson, Linköping

Monika Hansson, Kode

Patrik Bergvall, Johanneshov

Rohland Gustafzon, Ellös

Tommy Wedin, Spånga

Ulla Granstedt, Örebro

Ulla Westholm, Västra Frölunda

Yvonne Tholén, Tjällmo

Extra juniorvinst, dvd film "Rio 2"

Ina Holstensson, Krylbo

Inger Hilmersson, Grästorp

Ing-Marie Leth Engerberg, Svenshögen

Lars Lindstrand, Ljungby

Lena Anderson, Saltsjöbaden

Grattis alla 67 st vinnare!

VINNARE I KRYSS & KNÅP NR 8 2014

1:A PRIS Valfri resa för 5 000 kr

Margit Samuelsson, Kullavik

2:A PRIS Helårsprenumeration Icakuriren

Kathrine Josefsson, Lycksele

3:E-5:E PRIS Dvd-box "Dexter-the complete collection"

Anders Broström, Stockholm

Lena Karlsson, Nyköping

Lena Nåhls, Skoghall

6:E PRIS Presentkort Blomsterlandet, värde 500 kr

Ing-Britt Käck, Arbrå

7:E PRIS Interflora presentkort, värde 300 kr

Inger Ohlsson, Mörbylånga

8-12:E PRIS Dvd-film "Boktjuven"

Ann Agnér, Avesta

Ann Kirsten, Malmö

Carin och Bertil Brifors, Bålsta

Eva-Lena Johansson, Arvika

Ewa Carnerup, Lund

13-17:E PRIS Bok Dvd-film "The monuments men"

Berislav Boban, Malmö

Birgitta Wadenborg, Åhus

Jörgen Nilsson, Karlskoga

Kurt Pettersson, Heby

Stefan Åstedt, Nyköping

18-67:E PRIS Trisslott

Anders Hallström, Göteborg

Anita Alfredsson, Västerås

Anita Erngren, Knivsta

Anne Thorgren, Norsjö

Anne-Marie Wallin, Fagersta

Birgit Hermansson, Karlstad

Birgit Jormhage, Dalum

Birgitta Fredriksson, Ljungsbro

Birgitta Ivarsson, Timrå

Birgitta Nyström, Umeå

Birgitta Palmertz, Strängnäs

Britt Jansson, Hässelby

Britt-Marie Turppa, Mölndal

Calma Osbeck, Töreboda

Elisabeth Eriksson, Boden

Emma Alfons, Lund

Gunn Gottfridsson, Markaryd

Gunnel Persson, Kumla

Inga-Lena Rosell, Leksand

Inger Gustafsson, Vetlanda

Inger Ljungdahl, Halmstad

Inger Spetz, Jordbro

Ingrid Adolfsson, Åseda

Ingrid Johansson, Fjärås

Irene Roos, Klockrike

Ingrid Adolfsson, Åseda

Ingrid Johansson, Fjärås

Irene Roos, Klockrike

Kerstin Borg, Åby

Kerstin Rungstad, Örnsköldsvik

Kerstin Winninge, Lagan

Kjell Carlsson, Kil

Kristina Buchholt, Vikingstad

Kristina Hillerström, Fjugesta

Margareta Hjalmarsson, Onsala

Lennart Engdahl, Kumla

Lina Larsson, Sandviken

Lotta Elmgren, Växjö

Maj-Lis Nilsson, Sturkö

Margareta Fahlman, Skellefteå

Roger Malmström, Sandviken

Rosa Johansson, Kungälv

Sofia Tholén, Trollhättan

Susanne Sörensen, Smedjebacken

Sven Erik Lergin, Bara

Sylvia Grundqvist Stolt, Uppsala

Toini Berzins, Täby

Tore Nordvall, Trelleborg

Ulla Tengstrand, Växjö

Ulla Wessman, Visby

Ulla-Brita Jonsson, Sävedalen

Yvonne Stålnacke, Kiruna

Åke Berg, Göteborg

Grattis alla 107 vinnare!

VINNARE I NR 7/2014

1:A PRIS Lyxweekend för två, Högberga Gård

Mats & Erik Henriksson, Kumla

2:A PRIS Familjebiljett till Parks and Resorts nöjesanläggningar

Stig Hyllman, Segeltorp

3:E PRIS 7 st Lisa Larson-figurer plus magasinet Scandinavian Retros Klassiker om Lisa Larson

Josefine Eriksson, Lund

4–8:E PRIS Presentkort på medelhavsmat från Zeta

Elin & Daniel Johnsson, Åstorp

Gerd Jakobsson, Linköping

Jenny Green, Umeå

Reija Dufva, Uppsala

Vilhelm Malmberg Eskilsson, Malmö

9:E PRIS Presentkort från Blomsterlandet

Mikael Samuelsson, Hudiksvall

10:E PRIS Presentkort från Interflora

Gunilla Knutsdotter, Örnsköldsvik

11–17:E PRIS Signerad CD, Barcelona Sessions, Måns Zelmerlöw

Christer Svensson, Nyköping

Christina Larsson, Degerfors

Gun Jonsson, Ludvika

Kerstin Skog Blom, Bromölla

Mia & Jan Uddenberg, Kiruna

Sture Östling, Katrineholm

Yvonne Källman, Solna

18–22:A PRIS Dvd-film Jack Ryan: Shadow Recruit

Frank Lassen, Grums

Hanna Tollin, Malmö

Ingrid Nyberg, Ramsberg

Marie-Louise Gillberg, Örebro

Steve Björk, Norsjö

23–32:A PRIS Magasinet Scandinavian Retro klassiker om Lisa Larson

Berith Lilja, Backaryd

Björn Lundvall, Helsingborg

Camilla Rydén, Örebro

Elvy Karlsson, Arvika

Eva-Britt Uddeborg, Ytterby

Ingrid Holmlund, Nordmaling

Maj-Britt Pettersson, Sågmyra

Maria Stevanovic, Tumba

Tove Lorentzon, Växjö

Ulla Wiberg Fors, Tomelilla

33–102:A PRIS Trisslott

A & A Pavulans, Vänersborg

Aija Kontu, Frillesås

Anita Blom, Spånga

Anita Näslund, Örnsköldsvik

Annika Kusoffsky, Trångsund

Berith Svantesson, Mariestad

Bertil Hammarberg, Umeå

Birgitta Bergqvist, Norsborg

Birgitta Johansson, Älmhult

Birgitta Nilsson, Oskarshamn

Björn Andersson, Göteborg

Britt-Marie Wahlqvist, Löddeköpinge

Börje Lindberg, Karlstad

Camilla Rydenskog, Fotö

Cecilia Malm, Borensberg

Cristine Johansson, Enköping

Dennis Karlsson, Ryd

Eleonor Hofvander, Sundbyberg

Eleonor Törner, Slite

Elisabeth Eriksson, Boden

Emelie Norén, Lund

Eva Jonsson, Boden

Eva Olsson, Gällö

Fredrika Pettersson, Hammar

Gabriella Wulff, Partille

Git Magnusson, Lund

Gunnar Johansson, Bromölla

Gunno Fransson, Alingsås

György Tamas, Karlstad

Harriet Sten, Trångsund

Helene Andersson, Varberg

Helene Svensson, Nyköping

Henrietta Åkerskog, Uppsala

Ida Månsson, Uppsala

Inga Björklund, Vadstena

Inger Lindholm, Karlskoga

Ingrid Öhman, Fellingsbro

Irene Persson, Hallsberg

Jenny Bergström, Västerås

June Nordahl, Vendelsö

Jörgen Skattberg, Vegby

Kajsa Åkesson, Stockholm

Karin Forsberg, Gunnarskog

Kerstin Bengtsson, Hällingsjö

Kerstin Ryman, Enköping

Leif Hedin, Uddevalla

Lena Brandeby, Bjuv

Lilian Johansson, Lindome

Margreth Asp, Köping

Mariann Sjö, Askersund

Mats Nilsson, Luleå

Monica Söderlund, Boden

Märtha Petersson, Västra Karup

Olle Liljefeldt, Linköping

Pauli Kirsilä, Iggesund

Peter Larsson, Helsingborg

Petra Herrlin, Sollentuna

Robert Jönsson, Malmö

Sara Karlsson, Tanumshede

Stig Morian, Västerås

Susanne Bengtsson, Motala

Svempa & Anita Erixon, Bergvik

Tomas Jacov, Mullsjö

Ulla Jergeby, Vänge

Ulla Karlsson, Piteå

Ulla-Britt Brämström, Borlänge

Ulla-Brita Jonsson, Sävedalen

Vivi Ann Vallin, Husum

Walter Sköldefors, Strängnäs

Åsa Martinson, Trollhättan

EXTRA JUNIORVINST

5 vinner boken Klassiker del 9: Pinocchio, av Carlo Collodi & Robert Ingpen

Emma Beckman, Skövde

Ingela Borg, Motala

Ingrid Harning Lilja, Alnö

Kristina Henriksson, Kiruna

Camilla Pettersson, Säter

Grattis alla 116 st vinnare!

VINNARE I KRYSS & KNÅP NR 6/ 2014

1:A PRIS Familjebiljett till Parks and Resorts

Kerstin Ryman, Enköping

2:A PRIS Helårsprenumeration Icakuriren

Anita Fall, Örebro

3:E PRIS Ica matcheckar, värde 500 kr

Dan Boberg, Sölvesborg

4-6:E PRIS Salladsbestick "Eva Solo"

Birgitta Odelius, Stockholm

Hanna Tollin, Malmö

Lotta Gillan, Göteborg

7:E PRIS Interflora presentkort, värde 300 kr

Eleonor Törner, Slite

8-17:E PRIS Vilmas ekologiska knäckesticks, 8 pkt

Carin och Bertil Brifors, Bålsta

Edith Gunnarsson, Karlstad

Gerd Sundqvist, Katrineholm

Helene Svensson, Nyköping

Ingvar Glad, Hultfred

Kerstin Alpgård, Saltsjöbaden

Kurt Pettersson, Heby

Lisbet Ericsson, Ockelbo

Lisbeth Fransson, Alingsås

Monica Åkerstein, Edsbyn

18–22:A PRIS Bok "Rum för kidsen", Isabelle Mc Allister

Anneli Holgersson, Edsbyn

Birgitta Nyström, Umeå

Inger Ljungdahl, Halmstad

Kerstin Rungstad, Örnsköldsvik

Per Alexanderson, Kvidinge

23–27:E PRIS Bok "Tinas recept för unga kockar vi fixar käket", Tina Nordström

Agneta Johanson, Oskarshamn

Aina Johansson, Luleå

Astrid Samuelsson, Karlskrona

Birgitta Bülow, Västerås

Irene Walsnes Svensson, Västra Frölunda

28–96:E PRIS Trisslott

Agneta Vaverka, Örebro

Aija Tapio, Göteborg

Alexander Johansson, Iggesund

Anita Johansson, Kalmar

Ann Agnér, Avesta

Ann Hultenius, Alstermo

Anna-Lisa Ahnelöf, Vintrie

Ann-Christine Sjögren, Lund

Annika Kusoffsky, Trångsund

Barbro Carlsson, Norrköping

Bengt Johansson, Kista

Berislav Boban, Malmö

Bertil Höök, Hässelby

Birgitta Mjövik, Malmö

Birgitta Palmertz, Strängnäs

Carin och Bertil Brifors, Bålsta

Carina Nilsson, Göteborg

Dorit Nilsson, Rävlanda

Edgar Larsson, Torshälla

Eva Njord, Bengtsfors

Eva Sandström, Umeå

Gunilla Lasard, Helsingborg

Gunilla Lundkvist Thorell, Uppsala

Gunilla Söderlund, Umeå

Gunnar Wickström, Onsala

Gunnel Persson, Kumla

Hasse Sandahl, Filipstad

Helena Dackfelt, Täby

Inga-Lena Rosell, Leksand

Inger Karlsson, Norberg

Ingmar Linderås, Göteborg

Ingrid Eriksson, Brålanda

Ingrid Holmlund, Nordmaling

Irene Roos, Klockrike

Iréne Wiklund, Djurhamn

Kajsa Tangen, Västerås

Karin Hammarberg, Stockholm

Kenneth Granath, Bromma

Kerstin Hjalmarsson, Emmaboda

Klas-Göran Vestin, Örnsköldsvik

Kristina Lorentzon, Väröbacka

Lena Axelsson, Kungälv

Lisbeth Persson, Kristianstad

Madeleine Ringblom, Söderhamn

Margareta Larsson, Hovås

Marianne Fernström Nilsson, Norrköping

Marianne Sjögren, Limhamn

Marianne Stolpe, Axvall

Maud Lövblad, Gävle

Mona Andersson, Linköping

Märtha Petersson, Västra Karup

Pehr-Olof Broo, Nora

Peter Svensson, Ljungby

Rebecka Jansson, Arvika

Rebecka Njord, Tösse

Robert Håkansson Jansson, Braås

Roland Lindgren, Skellefteå

Roy Rundgren, Floda

Sigrun Johansson, Kil

Sofia Tholén, Borensberg

Solweig Lundbäck, Grängesberg

Stefan Åstedt, Nyköping

Stig Ek, Östersund

Susanne Blom Persson, Göteborg

Thomas Strömberg, Ljungskile

Tommy Sunnanängs, Sysslebäck

Ulla Svensson, Trelleborg

Ulla Westholm, Västra Frölunda

Yvonne Cederblad, Kalmar

EXTRAVINSTER

4 vinner dvd-film "Philomena"

Anita Erngren, Knivsta

Barbro Carlsson, Norrköping

Frank Ekberg, Vänersborg

Rudi Broe, Östhammar

10 vinner dvd-film "The secret life of Walter Mitty"

Annette Sandahl, Filipstad

Christina Ehn, Lund

Daniella Dideriksen, Markaryd

Hanna Jansson, Ludvika

Lena Brandeby, Bjuv

Margareta Admeus, Malmö

Marianne Jacobson, Malmö

Niclas Samuelsson, Eskilstuna

Solveig Dareberg, Skinnskatteberg

Stig Widén, Nykvarn

5 vinner bok "Ritkul", Annette Tison & Talus Taylor

Eva Tornéus, Gammelstad

Karin Lindh, Leksand

Kerstin Billemar, Vänersborg

Lilian Johansson, Lindome

Tomas Malmlöf, Eskilstuna

Grattis alla 115 st vinnare!

VINNARE I KRYSS & KNÅP NR 5/2014

1:A PRIS Familjebiljett till Parks and Resorts nöjesparker

Ragnhild Lindén, Söderhamn

2:A PRIS Helårsprenumeration Hus & Hem

Annica Wahlström, Boden

3:E PRIS Ica matcheckar

Per Alexanderson, Kvidinge

4:E PRIS Interflora presentkort

Maude Wallin, Hallstavik

5–7:E PRIS Dvd-box "Downton Abbey", säsong 4

Gerd Sundqvist, Katrineholm

Inger Ohlsson, Mörbylånga

Stefan Åstedt, Nyköping

8–12:E PRIS Vilmas ekologiska knäckesticks

Fredrica Baxman, Trelleborg

Karl-Erik Gunnarsson, Karlstad

Lisbeth Fransson, Alingsås

Pia Jönsson, Trelleborg

Yvonne Urbäck, Kisa

13–17:E PRIS Bok "Inget att förlora - Historien om Kiss 1972–1975", av Gene Simmons, Paul Stanley och Ken Sharp

Jan Träskvik, Hallstahammar

Kristina Lannér, Göteborg

Lisa Stensdotter, Uppsala

Tomas Dagerbäck, Arvika

Ulf Hansson, Kinna

18–27:E PRIS Signerad cd "I've gotta be me", Rennie Mirro

David Hjalmarsson, Malmö

Hans Lundgren, Njurunda

Helene Andersson, Varberg

Harriet Ernstad, Myresjö

Kerstin Johansson, Trollhättan

Kerstin Larsson, Uppsala

Lena Carell Blom, Götene

Lotta Vallin, Sundsbruk

Margareta Thunberg, Lidköping

Sonja Kjelström, Åkers Styckebruk

28–90:E PRIS Trisslott

Agneta Vaverka, Örebro

Aija Niemenpää, Uppsala

Aina Johansson, Luleå

Aino Brock, Vällingby

Anders Häggman, Skärholmen

Ann-Ch Josefsson, Lysekil

Annika Johannesson, Torslanda

Berith Svantesson, Mariestad

Birgitta Johansson, Helsingborg

Birgitta Nilsson, Oskarshamn

Birgitta Palmertz, Strängnäs

Bo Olsen, Huddinge

Bo Wilhelmsson, Umeå

Britt-Marie Salomonsson, Sundbyberg

Britt-Marie Turppa, Mölndal

Dagmar Zättlin, Söderhamn

Eleonor Törner, Slite

Elvy Svenningsson, Gnosjö

Frank Ekberg, Vänersborg

Gun Gullgren, Linköping

Gunilla Lundkvist Thorell, Uppsala

Gunnel Härstedt, Höör

Gunnel Mörtberg, Morjärv

Hanna Jonsson, Karlskoga

Helene Andersson, Varberg

Helene Sahlin Virro, Gårdsjö

Inga Olsson, Nykil

Inga-Lill Jansson, Floby

Ingbritt Rödin, Örebro

Ingmar Linderås, Göteborg

Ingrid Harning Lilja, Alnö

Kajsa Tangen, Västerås

Kalindi Romu, Veberöd

Karin Westerling, Älvdalen

Kenneth Karlsson, Nol

Kerstin Alpgård, Saltsjöbaden

Kristina Robertsson, Karlskoga

Kurt Pettersson, Heby

Lars Persson, Göteborg

Laura Saari, Stockholm

Leif Gustavsson, Lindesberg

Lisbeth Henricson, Karlstad

Madeleine Haag, Norrköping

Madeleine Hjalmarsson, Norrahammar

Margareta Andersson, Stockholm

Margareta Hjalmarsson, Onsala

Margareta Moberg, Rimbo

Margit Samuelsson, Kullavik

Monika Sneen, Dala Floda

Robert Rungstad, Örnsköldsvik

Rune Hedström, Hudiksvall

Siri Ek, Ellös

Sonny Johansson, Halmstad

Stefan Åstedt, Nyköping

Sture Schefström, Luleå

Tomas Malmlöf, Eskilstuna

Ulf Lindgren, Ystad

Ulf Nyman, Södertälje

Ulla och Tommy Cragell, Uddevalla

Ulla Prim, Skärholmen

Ulrika Dagerbäck, Arvika

Yngve Käck, Arbrå

Yvonne Stålnacke, Kiruna

EXTRAVINSTER

5 vinner bok "Barbapapa - Bokstavskul", Annette Tison & Talus Taylor

Aina Skeppner, Mullhyttan

Birgitta Eriksson, Djurås

Ingela Landegren, Bergkvara

Kerstin Rungstad, Örnsköldsvik

Martin Hammerin, Bromma

10 vinner dvd-film "Anchorman 2"

Ann-Marie Hanell, Örsundsbro

Bertil Nordvall, Koskullskulle

Elisabet Carling, Linköping

Gunnel Persson, Kumla

Lillemor Djärv, Sollentuna

Lisbet Ericsson, Ockelbo

Mikael Ekbladh, Alvesta

Mona Westroth, Vaggeryd

Peter Svensson, Ljungby

Tell Öhman, Handen

10 vinner dvd-film "Walking with dinosaurs"

Alva Widén, Nykvarn

Anne Thorgren, Norsjö

Hans-Erik Fröroth, Valbo

Ingegerd Larsson, Älvdalen

Karin Henrysson, Ödeshög

Leena Elvelind, Göteborg

Mats Carlsson, Skövde

Mayvor Eriksson, Norrtälje

Monica Molin, Söderhamn

Olivia Nyström, Domsjö

Grattis alla 102 st vinnare!

VINNARE I KRYSS & KNÅP NR 4/2014

1:A PRIS Två bäddset "Ravelli Collection" plus signerad hälsning

Benny Fredriksson, Garphyttan

2:A PRIS Två handduksset "Ravelli Collection" plus signerad hälsning

Carina Johanson, Partille

3:E PRIS Helårsprenumeration på tidningen Hälsa

Gunno Fransson, Alingsås

4–6:E PRIS Vilmas ekologiska knäckesticks, 8 paket

Birgit Söderman, Ludvika

Calma Osbeck, Töreboda

Erik Johansson, Sundsvall

7–11:E PRIS Sjal

Cirkeline Augustsson, Asarum

Gunilla Myhrberg, Öregrund

Helena Markström, Umeå

Irène Persson, Örebro

Toini Berzins, Täby

12:E PRIS Två st koppar

Lisbeth Henricson, Karlstad

13–15:E PRIS Bok "Riktiga män äter sallad", Mia Gahne, Maj-Lis Hellénius & KC Wallberg

Monica Hansen, Nybro

Monica Lorentzon, Visby

Åke Back, Borlänge

16–19:E PRIS Bok "Grilla med Salming", Börje Salming

Ann-Marie Johansson, Hjo

Marianne Berg, Skara

Svempa & Anita Erixon, Bergvik

Torsten Brodén, Södertälje

20–24:E PRIS Bok "Barbapapa – Sifferkul", Annette Tison & Talus Taylor

Berit Isaksson, Hägersten

Gunilla Lundkvist Thorell, Uppsala

Mona Heinrichs,Täby

Simon Tholén, Örebro

Tomas Malmlöf, Eskilstuna

25–29:E PRIS Pocket "Det är inte mig ni söker – Jakten på Bob Dylan", David Dalton

Britt Dahlberg, Vintrosa

Eva Löfberg, Vallentuna

Hanna Tollin, Malmö

Inga-Lill Kristensson, Åsljunga

Lennart Holmström, Tungelsta

30–86:E PRIS Trisslott

Agneta Bohman, Valbo

Agneta Johanson, Oskarshamn

Aina Johansson, Luleå

Anita Wahlström, Karlskoga

Ann Agnér, Avesta

Ann-Christine Sjögren, Lund

Barbro Bertilsson, Odensbacken

Bengt Hellström, Johanneshov

Berit Davidsson, Hultsfred

Berith Hedlund, Ulricehamn

Birgit Bokö, Tyresö

Birgitta Franzén, Kungälv

Birgitta Nilsson, Västerås

Bo Malmborg, Uppsala

Bo Wilhelmsson, Umeå

Edith Gunnarsson, Karlstad

Elizabeth Björklund, Skärholmen

Elisabeth Eriksson, Boden

Elisabeth Vallin, Sollentuna

Elvy Klasson, Grästorp

Eva Torneus, Gammelstad

Gun-Britt Morin, Kalix

Gunilla Gustafsson, Alingsås

Gunilla Rudin, Halmstad

Helen Ryd, Pålsboda

Ingalill Bååw, Göteborg

Inger Ljungdahl, Halmstad

Inger Löfgren, Falun

Inger Spetz, Jordbro

Ingrid Adolfsson, Åseda

Ingrid Johansson, Fjärås

Ingrid Saarva, Vegby

Ingrid Öhman, Fellingsbro

Jessica Jonsson, Köping

Kaj Ljungdahl, Halmstad

Kerstin Eklöf, Uddevalla

Kristina Lorentzon, Väröbacka

Lars Alfons, Lund

Lena Knutsson, Sölvesborg

Lisbeth Fransson, Alingsås

Maj-Britt Pschirer, Arboga

Malin Bergström, Luleå

Margareta Skantz, Årjäng

Margareta Thunberg, Lidköping

Marianne Fernström Nilsson, Norrköping

Marie-Louise Broström, Stockholm

Marieann Sjöö, Askersund

Mats Eriksson, Västerås

Pelle Rundkvist, Saltsjöbaden

Per Jönsson, Trelleborg

Roland Lindgren, Skellefteå

Sonja Norén, Vindeln

Sten Rådman, Arvidsjaur

Tore Söderberg, Avesta

Torkel Jansson, Uppsala

Ulla Pettersson, Kalmar

Yvonne Stålnacke, Kiruna

EXTRAVINSTER

3 vinner dvd-film "Last Vegas"

Birgitta & Pelle Bendelin, Visby

Ingrid Harning Lilja, Alnö

Karin Haraldsson, Spånga

10 vinner dvd-film "The counselor"¨

Agneta Arvidsson, Billdal

Eigert Petersson, Åseda

Eva Jonsson, Boden

Gun Spång, Vargön

Inga Öberg, Malmö

Kerstin Carlsson, Vislanda

Kjell Handfast, Charlottenberg

Kristina Hagström, Reftele

Marianne Ernström, Löttorp

Marie Johansson, Östhammar

3 vinner dvd-film "Det regnar köttbullar 2"

Christina Boortman, Partille

Gun Melin, Handen

Ulla Wessman, Visby









Grattis alla 105 st vinnare!

VINNARE I NR 3/2014

1:A PRIS

Multiblender/Soup maker, Wilfa

Elin Pellberg, Stockholm

2:A PRIS

Ullpläd "Stella", Klippan Yllefabrik

Diana Kirjonen, Grängesberg

3:E PRIS

Helårsprenumeration på tidningen Hus & Hem Trädgård

Lena Josefsson, Skövde

4:E PRIS

Vilmas ekologiska knäckesticks, 8 pkt

Birgitta Karlsson, Örebro



5–6:E PRIS

2 st koppar

Hans Jonsson, Karlskoga

Karin Thege, Timmele

7–11:E PRIS

Bok "Vanmakt", Thomas Erikson

Krister Kirsilä, Iggesund

Leif Jansson, Hudiksvall

Margreth Sandling, Jokkmokk

Pelle Erixon, Söderhamn

Yvonne Tholén, Tjällmo

12–21:A PRIS

Signerad cd "Barcelona Sessions", Måns Zelmerlöw

Anna-Lena Drugge, Kalix

Birgitta Hagström, Hallstahammar

Birgitta Ivarsson, Timrå

Harriet Neukirchen, Lysekil

Kristina Stimac, Eskilstuna

Madeleine Collin, Österskär

Margareta Elmhov, Jönköping

Mikael Ekbladh, Alvesta

Pia Bergström, Göteborg

Ulla Trenter Palm, Mariefred

22–26:E PRIS

Pocketbok "Illdåd", Thomas Erikson

Gunnar Wickström, Onsala

Hans Bergkvist, Rödeby

Hans Eriksson, Södertälje

Irene Roos, Klockrike

Tore Ohlsson, Perstorp

27–31:A PRIS

Pocketbok "Bländverk", Thomas Erikson

Annika Johansson, Smygehamn

Gunilla Siltberg, Lärbro

Kurt Pettersson, Heby

Marianne Winberg, Katrineholm

Ulla Eriksson, Torshälla

32–33:E PRIS

Marabou choklad "Premium Hazelnut"

Lena Ragnarsson, Vansbro

Pehr-Olof Broo, Nora

34–98:E PRIS

Trisslott

Agneta Vaverka, Örebro

Aija Niemenpää, Uppsala

Alva Widén, Nykvarn

Anders Ullerstig, Norrköping

Anita Bjuhr, Linköping

Anita Karlsson, Braås

Anita Persson, Kopparberg

Ann Agnér, Avesta

Anna-Maria Månsson, Karlshamn

Annmari Stenström, Visby

Birgitta Odelius, Stockholm

Bo Wilhelmsson, Umeå

Carl-Olof Fridén, Borlänge

Cecilia Colegate, Bromma

Christer Persson, Jokkmokk

Daniella Dideriksen, Markaryd

Eila Oskarsson, Gällivare

Elinor Karlsson, Borås

Elisabeth Land, Ljungsbro

Eva Hök, Stockholm

Eva Jonsson, Boden

Gisela Andersson, Alingsås

Gunilla Gustavsson, Linköping

Gunnel Johansson, Högsäter

Gunvor Neuman, Åtorp

Hartmut Kirchhoff, Bunkeflostrand

Ingabritt Borgeryd, Altersbruk

Jacob Hjalmarsson, Norrahammar

Jessica Jonsson, Köping

Kajsa Lindstrand, Ljungby

Kajsa Tangen, Västerås

Kajsa Ågerfalk, Björklinge

Katarina Thelander, Knivsta

Kerstin Nilsson, Ystad

Kjell Dahl, Ystad

Kristina Åkesson, Malmö

Lars Kjellberg, Vetlanda

Lennart Engdahl, Kumla

Lisa Skarnfeldt, Leksand

Lisbeth Henricson, Karlstad

Lisbeth Rydberg, Oxelösund

Louise Debourg, Skärholmen

Margareta Moberg, Rimbo

Marianne Stolpe, Axvall

Marianne Wiman, Bagarmossen

Mats Henriksson, Kumla

Mats Åke Nordlander, Sollefteå

Monica Rådman, Uppsala

Robert Håkansson Jansson, Braås

Roger Johansson, Spekeröd

Rohland Gustafzon, Ellös

Roy Rundgren, Floda

Sarah Berger, Jönköping

Seppo Autio, Olofström

Simon Tholén, Örebro

Siv Edvinsson, Eksjö

Siv Romeborn, Köpstadsö

Solveig Dareberg, Skinnskatteberg

Sonja Kjellström, Åkers Styckebruk

Tomas Malmlöf, Eskilstuna

Ulf Lindgren, Ystad

Ulla Jergeby, Vänge

Ulla Westholm, Västra Frölunda

Yvonne Cederblad, Kalmar

Yvonne Stålnacke, Kiruna

EXTRAVINSTER

1 vinner cd "A", Agnetha Fältskog

Gunhild Avenborg, Södra Sandby

3 vinner dvd-film "White House down"

Hans Lundgren, Njurunda

Pelle Augustsson, Asarum

Lars-Gunnar Hansson, Kode

3 vinner dvd-film "Smurfarna 2" + figurer

Helena Dackfelt, Täby

Marie Johansson, Östhammar

Inger Lindqvist, Bastuträsk

Vinnarlista KK 2 2014

1:a pris Multiblender/Soup maker, Wilfa

Håkan Robertsson, Karlskoga

2:a pris Ullpläd "Stella", Klippan Yllefabrik

Inger Pernbro, Ystad

3:e pris Kockkniv, 20 cm, OBH Nordica

Gunnar Wickström, Onsala

4:e Helårsprenumeration på tidningen Hälsa

Eva Blazevic, Gislaved



5:e pris Bengt & Lottas servettställ "Butterfly", Klippan Yllefabrik

Helene Sahlin Virro, Gårdsjö

6:e pris Vilmas ekologiska knäckesticks, 8 pkt

Jan Träskvik, Hallstahammar

7-11:e pris Bok "Italia", Bo Hagström

Anita Larsson, Julita

Eva Maria Strandberg, Grängesberg

Kerstin Ek, Piteå

Martin Hammerin, Bromma

Rose-Marie Pettersson, Orrefors

12:e pris Förkläde, grytlapp och grytvante

Maud Lövblad, Gävle

13 -17:e pris Pocket "Total recall", Arnold Schwartzenegger

Edith Gunnarsson, Karlstad

Pehr-Olof Broo, Nora

Rolf Brännström, Skellefteå

Towe Löfgren, Löddeköpinge

Ulla Erazim, Eksjö

18-27:e pris Cd "Duetterna" Jill Johnson

Birgitta och Pelle Bendelin, Visby

Christina Hast, Gislaved

Eva Torneus, Gammelstad

Harmut Kirchhoff, Bunkeflostrand

Kerstin Larsson, Uppsala

Lennart Engdahl, Kumla

Lillemor Morian, Västerås

Monika Sneen, Dalafloda

Stefan Åstedt, Nyköping

Tommy Sunnanängs, Sysslebäck

28-96:e pris Trisslott

Agneta Bohman, Valbo

Agneta Johanson, Oskarshamn

Aina Skeppner, Mullhyttan

Anita Bergkvist, Upplands Väsby

Anita Wahlström, Karlskoga

Anki Heino, Gällivare

Barbro Bucht, Karlstad

Barbro Norling, Lund

Berit Sjögren, Grästorp

Birgitta Gustafsson, Avesta

Birgitta Punkt, Vaggeryd

Bo Weimer, Edsbruk

Bror Ferm, Frändefors

Christina Boortman, Partille

Daniel Schill, Beddingestrand

Dorothy Bruun, Arvika

Else Marie Franzén, Strängnäs

Emma Alfons, Lund

Eva Andreasson, Nättraby

Ewa-Lisa Lindstrand, Ljungby

Ewy Olofsson, Strömsund

Fanny Kellerman, Bandhagen

Gert Wallenbro, Hässelby

Gwen Johnsson, Malmö

Harriet Ernstad, Myresjö

Harriet Neukirchen, Lysekil

Helena Virta, Stockholm

Inger Jonsson, Lövånger

Inger Karlsson, Norberg

Inger Lindqvist, Bastuträsk

Ingrid Wangerud, Föllinge

Jan Molin, Sollefteå

Karin Ericsson, Ronneby

Karin Thege, Timmele

Kathrine Josefsson, Lycksele

Kurt Bohman, Valbo

Kurt Pettersson, Heby

Leif Enström, Åby

Lillemor Djärv, Sollentuna

Lillemor Widen, Kolmården

Lisbeth Johansson, Askersund

Louise Debourg, Skärholmen

Madeleine Ringblom, Söderhamn

Malin Andersson, Arvika

Margareta Thunberg, Lidköping

Margit Samuelsson, Kullavik

Maria Sjöstedt, Ystad

Marita Guval, Rävlanda

Miriam Lindkvist, Lycksele

Monika Bojstrand, Hässelby

Niklas Jönsson, Hässleholm

Pelle Rundkvist, Saltsjöbaden

Per Alexanderson, Kvidinge

Peter Svensson, Ljungby

Rebecka Njord, Tösse

Robert Håkansson Jansson, Braås

Rohland Gustafzon, Ellös

Samuel Tholén, Trollhättan

Signhild Stenmo, Sundsbruk

Solveig Svensson, Sunne

Sonny Johansson, Halmstad

Sten Rådman, Arvidsjaur

Tomas Jacov, Mullsjö

Tore Söderberg, Avesta

Ulla Boberg, Sölvesborg

Ulla och Tommy Cragell, Uddevalla

Ulla Prim, Skärholmen

Yvonne Cederblad, Kalmar

Åke Berg, Göteborg

EXTRAVINSTER

4 vinner boken "Överenskommelser" av Simona Ahrnstedt

Berith Svantesson, Mariestad

Britt-Marie Turppa, Mölndal

Elin Poromaa, Kärna

Gunnel Palmgren, Täby

2 vinner choklad Marabou Premium chili

Ingrid Söderqvist, Finspång

Åke Samuelsson, Stockholm

3 vinner Dvd + figur "Dumma mej 2"

Ewa-Lisa Lindstrand, Ljungby

Irene Roos, Klockrike

Louise Gordon, Bromma

Vinnarlista KK Julspecial

1:a pris Sodastream startkit från Pantamindre.se

Carina Johanson, Partille

2:a pris "Julia Red" Serveringsbricka, förkläde, servetter) och ljusstake "The pig"

från Bengt & Lotta

Yvonne Persson, Trelleborg

3:e pris Julstjärna "Rickard" i linne, Markslöjd

Jan-Åke Samuelsson, Karlskrona

4:e pris Stavmixer "Allure" från Russell Hobbs

Maud Gran Markkanen, Djursholm



5:e pris Helårsprenumeration Hus & Hem

Thomas Nilsson, Malmö

6-10:e pris Vilmas ekologiska julknäckeblandning. 22 paket

Eivor Jönsson, Lidköping

Eva Fredriksson, Karlstad

Jörgen Frithiof, Nödinge

Lisa Enbom, Luleå

Marieann Sjöö, Askersund

11:e pris Julstjärna "Moses" i jute, Markslöjd

Karin Alfredsson, Umeå

12:e pris Klocka

Monica Lind, Vallentuna

13 -17:e pris Bok "Fixa julen"

Anita Danielsson, Västerås

Bert Andersson, Onsala

Carin Ericson, Åmål

Ola Hedlund, Falun

Åsa Lundberg, Borås

18-20:e pris Dvd-box "The Bible"

Berit Wallin, Bålsta

Bo Gallon, Södertälje

May Olausson, Strömstad

21-25:e pris 2 st julkoppar

Eila Oskarsson, Gällivare

Ingrid Johansson, Åhus

Leif Eriksson, Hallstahammar

Lena Bjöörn, Vålberg

Sigrid Hofverberg, Iggesund

26-35:e pris Cd "I decembertid", Malena Ernman

Anders Häggman, Skärholmen

Ann Hultenius, Alstermo

Annelie Hjärtström, Linghem

Birgitta Johansson, Helsingborg

Eva Åsell, Växjö

Gunnel Winning Gustavson, Umeå

Jan-Olof Öhrvall, Boden

Maj-Britt Pontén, Gislaved

Maria Skoog Granath, Töreboda

Sten Rådman, Arvidsjaur

36-37:e pris Nagellack "Maria Carey Christmas Collection" OPI

Lena Brandeby, Bjuv

Malin Laxmark, Göteborg

38-42:a pris Bok "Jul i Bilköping" av Jon Scieszka

Billy Holmén, Filipstad

Gerd Sundquist, Katrineholm

Inger Ekström, Åmål

Linda-Marie Söderström, Karlsborg

Siv Waldner, Östhammar

43-47:e pris Bok "Alvas jul" av Pernilla Gesén

Agneta Nyberg Jonsson, Domsjö

Bengt Svensson, Lundsbrunn

Kate Sjödin, Abbekås

Petra Olsson, Göteborg

Åsa Wenngren, Borlänge

48 -119:e pris Trisslott

Agneta Nordgren, Tumba

Aina Johansson, Luleå

Alice Gustavsson, Gamleby

Alva Widén, Nykvarn

Ann-Charlotte Larsson, Jämjö

Anne Thorgren, Norsjö

Ann-Kristin Bank, Malmö

Britt-Marie Grekow, Vellinge

Carina Enarsson, Gäddede

Christina Uppling, Skinnskatteberg

Doris Vikström, Stockholm

Else Marie Franzén, Strängnäs

Eva Kostenniemi, Svappavaara

Eva Pettersson, Trollhättan

Eva Åsell, Växjö

Eva-Lena Nordlund, Örebro

Gretha Wikgren, Gammelstad

Gunnar Vallin, Åled

Gunnel Friman, Bankeryd

Göran Börjesson, Göteborg

Hans Hertsjö, Skogås

Heidi Herlin, Solna

Håkan Jonasson, Örnsköldsvik

Inger Larsson, Arboga

Ingrid Adolfsson, Åseda

Ingrid Holmlund, Nordmaling

Irma Eriksson, Sundsvall

Jan Olof Ellebrink, Dorotea

Jan Öhnell, Borgholm

Jan-Ove Andersson, Uddevalla

Johan Rattfält, Grums

June Nordahl, Vendelsö

Kajsa Ågerfalk, Björklinge

Karin Andersson, Linköping

Kenneth Knutsson, Motala

Kersti Nordström, Lund

Kerstin Lummander, Vårgårda

Kerstin Rennblad Jönsson, Karlstad

Kjell Flodin, Västerås

Lars Edwertz, Vintrosa

Lars Gustavsson, Åseda

Laura Pereira, Skövde

Leif Enström, Åby

Leif Olofsson, Kungshamn

Lena Ragnarsson, Vansbro

Lisbet Ericsson, Ockelbo

Liz-Marie Schelin, Kungälv

Lollo Sander Victorin, Hägersten

Lucas Skantz, Saltsjö-Boo

Maj Svedberg, Marmaverken

Majbritt Rickardsson, Falun

Margaret Abrahamsson, Karlskrona

Margareta Lerneteg, Sollentuna

Margaretha Björlin, Enköping

Monica Lifvendahl, Söderhamn

Monica Åkersten, Edsbyn

Ray Jarlsheim, Simrishamn

Rolf Hansson, Visby

Rune Johansson, Kungälv

Simon Anjou, Färjestaden

Solveig Svensson, Angered

Sture Alteryd, Lidköping

Susanne Sörensen, Smedjebacken

Sven-Åke Westman, Boden

Tedh Lundstedt, Solna

Therese Hägglund, Bålsta

Thomas Bokö, Tyresö

Tommy Danielsson, Göteborg

Ulf Nilsson, Lomma

Ulla Cragell, Uddevalla

Ulla-Britt Ahl, Sjötorp

EXTRAVINSTER

1 vinner Dvd "Gumman som blev liten som en tesked", Julkalendern 1967

Malin Bergström, Luleå

1 vinner Dvd "Trolltider", Julkalendern 1979

Sara Karlsson, Tanumshede

3 vinner Dvd "Mysteriet på Greveholm", Julkalendern 2012

Agnetha Bertheau, Oxelösund

Gun Pettersson, Tived

Lena Genitz, Stockholm

Vinnare Kryss & Knåp 1 2014

1:a pris Sodastream startkit från Pantamindre.se

Åke Berg, Göteborg

2:a pris Bengt & Lottas "The rabbit" och "The fox", Klippan Yllefabrik

Margreth Sandling, Jokkmokk

3:e pris Dvd-box "Downton Abbey", säsong 1­

Inga-Lill Svensson, Bandhagen

4:e pris Ullpläd "Polka", Klippan Yllefabrik

Yvonne Persson, Trelleborg



5:e pris Nagellacks-kit "Take Ten", OPI

Lisbeth Henricson, Karlstad

6:e pris Helårsprenumeration Hus & Hem RETRO

Hans E Lundgren, Njurunda

7 -11:e pris Bok "Änglarnas hemligheter" av Prinsessan Märtha Louise och Elisabeth Nordeng

Angsuma Chaiphinit, Vimmerby

Bertil Alkelid, Sundbyberg

Gun-Britt Morin, Kalix

Kurt Andersson, Skövde

Ulla-Britt Metso, Falköping

12 -16:e pris Bok " Jag är Malala" av Malala Yousafzai och Christina Lamb

Agneta Arvidsson, Billdal

Britt och Jan Ulander, Stockholm

Inger Söder, Knivsta

Kerstin Billemar, Vänersborg

Kerstin Rungstad, Örnsköldsvik

17 -21:a pris Bok "Bake my day" av Mattias Kristiansson

Anita Enger, Enköping

Barbro Bengtson, Sätila

Eva Tornèus, Gammelstad

Jan-Ove Andersson, Uddevalla

Margareta Larsson, Hovås

22 -31:a pris CD " I love musicals", Peter Jöback

Birgitta Mattsson, Frösön

Elisabeth Eriksson, Boden

Eva Jonsson, Boden

Gunilla Rudin, Halmstad

Gwen Johnsson, Malmö

Hans Uvehed, Handen

Karin Andersson, Sävsjö

Kjell Carlsson, Kil

Kristina Robertsson, Karlskoga

Solveig Svensson, Angered

32 -51:a pris Pocketbok "Små solfåglar långt borta " av Christie Watson

Aina Johansson, Luleå

Anita Alkelid, Sundbyberg

Anna-Stina Löfgren, Rockneby

Birgit Bokö, Tyresö

Britt-Marie Forsberg, Österbybruk

Christina Hast, Gislaved

Eva Tållheden, Spånga

Gullan Grahn, Kareby

Göran Wiklander, V Ämtevik

Inger Svensson, Vimmerby

Karin Ericsson, Ronneby

Lena Josefsson, Skövde

Lilian Johansson, Lindome

Margot Björk, Vargön

Marianne Söderberg, Huddinge

Marjatta Kärki, Borås

Rita Mathiasson, Hägersten

Roland Lindgren, Skellefteå

Sigrid Pudas, Kiruna

Towe Löfgren, Löddeköpinge

52 -109:e pris Trisslott

Agneta Johanson, Oskarshamn

Anders Hallström, Göteborg

Anita Erngren, Knivsta

Ann Ekelund, Karlskrona

Annika Johansson, Borås

Annika Kusoffsky, Trångsund

Astrid Hellgren, Göteborg

Barbro Norling, Lund

Berit Ulfström, Vargön

Birgit Johansson, Säve

Birgit Jormhage, Dalum

Bo Olsén, Huddinge

Britt Jönsson, Hässleholm

Eila Oskarsson, Gällivare

Elin Johansson, Eskilstuna

Elvy Svenningsson, Gnosjö

Erik Johansson, Kista

Eva Andreasson, Nättraby

Eva Johnsson, Eslöv

Eva Njord, Bengtsfors

Git Magnusson, Lund

Gudrun Lindh Salomonsson, Tranås

Gun Folkesson, Skara

Gunilla Wallmon, Hållnäs

Gunnar Gustafsson, Tandsbyn

Gunnel Härstet, Höör

Gunveig Jalkanen, Söderbärke

Ingegärd Pettersson, Östersund

Ingrid Holmlund, Nordmaling

Karin Beckman, Täby

Karin Bengtsson, Saxtorp

Karin Jansson, Tierp

Kerstin Carlsson, Vislanda

Kjell Larsson, Hudiksvall

Kurt Pettersson, Heby

Lars Andersson, Halmstad

Lena Sundberg, Järna

Maj Persson, Halmstad

Maj-Britt Pschirer, Arboga

Maj-Lis Karlsson, Alingsås

Margareta Arkstål, Linköping

Margareta Eriksson, Byske

Margareta Thunberg, Lidköping

Marianne Karlsson, Mora

MariAnne Wiman, Bagarmossen

Mats Eriksson, Västerås

Peggy Beskow, Skanör

Peter Klasell, Saltsjö-Boo

Pia Merenius, Brännö

Ritva Katainen, Kungälv

Roy Rundgren, Floda

Rune Johansson, Kungälv

Rune Rydquist, Kisa

Solweig Lundbäck, Grängesberg

Ulla Nordlund, Sundsvall

Ulla Trenter Palm, Mariefred

Uno Nordlundh, Upphärad

Åke Helgesson, Östersund

EXTRAVINSTER

5 vinner Dvd " World tour of Skandinavien" med Johan Glans

Britt-Mari Gustafsson, Bygdsiljum

Emelie Sidenvall, Uppsala

Gunvor Carlsson, Arvidsjaur

Karin Norlin, Helsingborg

Susanne Öberg, Gävle

5 vinner choklad " Marabou premium chili"

Bengt-Åke Johnsson, Torshälla

Dorothy Bruun, Arvika

Gunilla Siltberg, Lärbro

Karin Gladh, Avesta

Leif Lindmark, Söderhamn

5 vinner bok " Peter Pan och Windy " av J.M. Barrie

Birgit Sjöström, Ludvika

Evert Lind, Bodafors

Lhena Hjalmarsson, Linköping

Marie Johansson, Östhammar

Ulla-Britt Strömberg, Sundsvall

Vinnarelista KK 12/2013

1:a pris Helårsprenumeration Icakuriren

Ylva Sundin, Kallinge

2:a pris Allure Elvisp från Russell Hobbs

Christer Persson, Jokkmokk

3:e pris DVD-box "Solsidan" säsong 1–3

Sonja Engman, Östersund

4:e pris Kockkniv från OBH Nordica, 20 cm

Gunnel Persson, Kumla



5–7:e pris Deo och fuktkräm från Rosenserien

Anita Dahlström, Gävle

Inger Spetz, Jordbro

Lena Genitz, Stockholm

8:e pris Klocka

Agneta Nordgren, Tumba

9–13:e pris Bok "Jag är Malala" av Malala Yousafzai och Christina Lamb

Gunvor Lindgren, Dorotea

Inger Pernbro, Ystad

Lena Brandeby, Bjuv

Marita Jonsson, Falun

Ulla Jergeby, Vänge

14–15:e pris Partyväska

Gun Jonsson, Ludvika

Marjatta Thorén, Dala-Järna

16–25:e pris CD "40.14.4" av Jessica Andersson

Anita Alfredsson, Västerås

Ann-Christine Sjögren, Lund

Christer Bergdahl, Halmstad

Elisabeth Land, Ljungsbro

Gun Pettersson, Hisings Backa

Ingrid Adolfsson, Åseda

Karl Andersson, Vartofta

Madeleine Collin, Österskär

Maij Thomasson, Perstorp

Rebecka Njord, Tösse

26–30:e pris Bok "Mera julstämning" av Maria Bannura

Barbro Stille, Töreboda

Hely Barkefors, Oxelösund

Inger Edwertz, Vintrosa

Jan-Ove Andersson, Uddevalla

Pauli Kirsilä, Iggesund

31–50:e pris Pocketbok "Flicka med pärlörhänge" av Tracy Chevalier

Aija Niemenpää, Uppsala

Annika Kusoffsky, Trångsund

Astrid Mellgren, Göteborg

Berloth Eek, Nässjö

Britt Jansson, Hässelby

Christina Cederberg, Sävedalen

Elisabeth Eriksson, Boden

Eva Tornéus, Gammelstad

Göran Juliusson, Olofström

Helena Dackfelt, Täby

Inger Wilhelmsson, Filipstad

Irene Walsnes-Svensson, Västra Frölunda

Karin Ericsson, Ronneby

Karin Lindh, Leksand

Kerstin Billemar, Vänersborg

Kristina Lorentzon, Väröbacka

Kurt Bohman, Valbo

Monica Olsson, Lotorp

Solveig Svensson, Angered

Sune Stjerna, Uppsala

51–100:e pris Trisslott

Aino Staveman, Katrineholm

Anita Bergkvist, Upplands Väsby

Anita Danielsson, Ronneby

Astrid Ivarsson, Tvååker

Berith Hedlund, Ulricehamn

Berndt Mogren, Enskededalen

Bigitta Johansson, Älmhult

Britt Westin, Motala

Caroline Hjamarsson, Norrahammar

Christina Gustafsson, Asarum

Eleonor Törner, Slite

Elin Johansson, Eskilstuna

Elisabet Carling, Linköping

Elisabeth Eriksson, Boden

Emma Samuelsson, Bjärred

Franz Lasson, Sollerön

Gert Gärtner, Horn

Gunilla Myhrberg, Öregrund

Helene Jonsson, Göteborg

Inga-Lill Svensson, Bandhagen

Ingalill Bååw, Göteborg

Ingegärd Pettersson, Östersund

Ingmar Linderås, Göteborg

Ingrid Larsson, Tierp

Karin Jonsson, Umeå

Karin Norlin, Helsingborg

Kerstin Thorén, Simrishamn

Lena Bystedt, Åkersberga

Lena Staag, Kalmar

Lhena Hjalmarsson, Linköping

Lise-Lotte Carlsson, Göteborg

Lisen Andersson, Norrköping

Maivor Falkerby, Finspång

Margareta Fahlman, Skellefteå

Mona Heinrichs,Täby

Monica Björklöf, Årsta

Monica Lorentzon, Visby

Monica Sneen, Dala-Floda

Monika Tillberg, Hallstavik

Rohland Gustafzon, Ellös

Runa Schedvin, Falun

Solveig Svensson, Sunne

Stefan Bystedt, Åkersberga

Stefan Åstedt, Nyköping

Sven-Erik Bernehäll, Herrljunga

Torkel Jansson, Uppsala

Ulla Dahl, Växjö

Ulla Hoberg, Vänersborg

Ulla Nilsson, Norsholm

Åke Mårtensson, Malmö

Extravinster

5 vinner bok "Djungelboken" av Rudyard Kipling

Barbro Bengtsson, Sätila

Ewa Pihläng, Borås

Ingela Tomasson, Vimmerby

Lilian Johansson, Lindome

Ulla Westholm, Västra Frölunda

5 vinner bok "En julsaga" av Charles Dickens

Else Marie Franzén, Strängnäs

Elvy Svenningsson, Gnosjö

Kai Pääsuke, Lund

Margareta Skantz, Årjäng

Monica Åkersten, Edsbyn

4 vinner bok "Barbapapa Julkul" av Annette Tison & Talus Taylor (juniorvinst)

Gunilla Lundkvist-Thorell, Uppsala

Hans Jonsson, Karlskog

Kent Eriksson, Alingsås

Marianne Sjögren, Limhamn

Vinnarlista Kryss & Knåp nr 11/2013

1:a pris Stavmixer Allure från Russell Hobbs

Mona Borg, Motala

2:a pris Helårsprenumeration på Hus & Hem

Kenneth Fransson, Alvesta

3-6:e pris Knivset

Hans Lundgren, Njurunda

Ingvar Glad, Hultsfred

Lillemor Frisén, Strängnäs

Lisa Enbom, Luleå

7-10:e pris Kryddkvarnar

Eva Tållheden, Spånga

Pirjo Nord, Järpen

Tell Öhman, Handen

Viola Alm, Norsjö

11–15:e pris Boken "Året med Ernst" av Ernst Kirchsteiger

Annika Kusoffsky, Trångsund

Birgitta & Kjell Gustafsson, Avesta

Birgitta & Pelle Bendelin, Visby

Daniella Dideriksen, Markaryd

Ulla Blomquist, Högsby

16–20:e pris Boken "Sa du gula höns?" av Lill Lindfors och Annika Lagercrantz

Inga Johnsson, Göteborg

Jan Broberg, Sävedalen

Kent Andersson, Hunnebostrand

Monica Lorentzon, Visby

RoseMarie Alexandersson, Lysekil

21-24:e pris Sjal

Anna-Lena Drugge, Kalix

Ella Öberg, Glanshammar

Gunilla Rudin, Halmstad

Ingrid Saarva, Vegby

25-33:e pris CD "Veritas" av Agnes

Agneta Bohman, Valbo

Carina Rendert, Handen

Conny Wall, Vimmerby

Kajsa Lorentzon, Uppsala

Kristina Wärn, Hasselfors

Marieann Sjöö, Askersund

Pelle Eriksson, Söderhamn

Signhild Stenmo, Sundsbruk

Susanne Nawitzky, Västerhaninge

34-53:e pris Pocket "Begravda i himlen" av Peter Zuckerman och Amanda Padoan

Arne Ericson, Uppsala

Berloth Eek, Nässjö

Bo Olsen, Huddinge

Carina Johanson, Partille

Eva Blazevic, Gislaved

Hanna Jonsson, Karlskoga

Ingvar Pettersson, Borås

Irene Walsnes-Svensson, Västra Frölunda

Jan Öhnell, Borgholm

Jennie Ahlin, Gnarp

Karin Jonsson, Umeå

Laila Nilsson, Helsingborg

Lars Åke Egerbo, Växjö

Monika Bojstand, Hässelby

Nils Johansson, Borås

Pontus Liedberg, Varberg

Sonia Lucchesi, Bollnäs

Svempa & Anita Erixon, Bergvik

Towe Löfgren, Löddeköpinge

Ulla Rindefors, Bergkvara

54­–102:e pris Trisslott

Anita Nyström, Helsingborg

Ann-Sofie Sundström, Sundborn

Anna Machholm, Växjö

B. Dareberg, Skinnskatteberg

Berit Posserud, Kristinehamn

Berndt Mogren, Enskededalen

Bertil Alkelid, Sundbyberg

Eigert Petersson, Åseda

Elin Johansson, Eskilstuna

Ellinor Falknäs, Lidköping

Eva Pettersson, Trollhättan

Eva Torneus, Gammelstad

Evy Morin, Lidingö

Gun-Britt Artursson, Fritsla

Gunilla Myhrberg, Öregrund

Gunnar Wickström, Onsala

Gunnel Rietz, Luleå

Gunveig Jalkanen, Söderbärke

Gunvor Nilsson, Eskilstuna

Göran Wiklander, V:a Ämtervik

Hanna Rantsi, Alby

Hans Noren, Limhamn

Ingegärd Petterson, Östersund

Ingmar Linderås, Göteborg

Kajsa Lindstrand, Ljungby

Karin Galdh, Avesta

Kent Fagerkull, Kiurna

Kristina Lannér, Göteborg

Kurt Pettersson, Heby

Leif Tapper, Upplands Väsby

Lillemor Djärv, Sollentuna

Marianne Stolpe, Axwall

Marie Wahlström, Hässleholm

Marja Kaukoranta, Växjö

Miriam Ulvar, Taberg

PerUno Hagström, Reftele

Rune Isaksson, Vallentuna

Sigrun Johansson, Kil

Stefan Bystedt, Åkersberga

Sten Rådman, Arvidsjaur

Sven Dahlin, Grödinge

Sven-Erik Bernehäll, Herrljunga

Thomas Bokö, Tyresö

Tomas Dagerbäck, Arvika

Tommy Sunnanängs, Sysslebäck

Tuula Heimonen, Lidingö

Ulla & Tommy Cragell, Uddevalla

Ylva Sundin, Kallinge

Åsa Sandin, Kristinehamn

Extravinster

3 vinner DVD "Trance"

Göran Juliusson, Olofström

Inga-Britt Johansson, Tomelilla

Lars Karlsson, Göteborg

3 vinner DVD "The Internship"

Agneta Sohlberg, Norberg

Lisbeth Johansson, Askersund

Tore Ohlsson, Perstorp

3 vinner DVD "Snöflingan" (juniorvinst)

Birgitta Ödegaard, Åtvidaberg

Elisabeth Eriksson, Boden

Håkan Robertsson, Karlskoga

Vinnarlista Kryss & Knåp nr 10/2013

1:a pris Helårsprenumeration av Icakuriren

Monica Åström, Umeå

2:a pris Elvisp Allure från Russell Hobbs

Lennart Johansson, Stenungsund

3:e pris DVD-box "Molin - nio klassiska filmer" av Lars Molin

Liselotte Wernér, Göteborg

4:e pris Servettställ Butterfly, Bengt & Lotta

Samira Afif, Stockholm

5:e pris Vilmas ekologiska knäckeblandning, 8 paket

Kurt Bohman, Valbo

6–12:e pris Hushållsvåg

Christina Cederberg, Sävedalen

Helena Dackfelt, Täby

Maija-Liisa Larsson, Tyresö

Mia Modh, Frövi

Stefan Åstedt, Nyköping

Sören Hedvall, Emmaboda

Åke Helgesson, Östersund

13–22:a pris Bok "Sylta, safta och lägg in" av Tareq Taylor

Arja Pyhäjärvi, Solna

Bo Löfgren, Häljarp

Carl-Olof Fridén, Borlänge

Elaine Aldefors, Hörby

Elisabeth Eriksson, Boden

Eva Njord, Bengtsfors

Gert Gärtner, Horn

Hans Norén, Limhamn

Inger Forsman, Vintrosa

Susanne Nawitzky, Västerhaninge

23:e pris 12 st Cupcakeformar i silikon

Barbro Bucht, Karlstad

24–43:e pris Pocketbok "Matmolekyler", av Lisa Förare Winbladh och Malin Sandström

Aino Brock, Vällingby

Carita Åbom, Bankeryd

Elvy Svenningsson, Gnosjö

Emma Funk, Lidköping

Ewa Pihläng, Borås

Gun-Britt Morin, Kalix

Hans Eriksson, Södertälje

Ing-Marie Junerback, Frövi

Kajsa Tangen, Västerås

Karl G. Häggström, Uppsala

L. Pedrotti, Helsingborg

Leif Melander, Ytterby

Maivor Falkerby, Finspång

Margareta Skantz, Årjäng

Rigmor Algotsson, Västra Frölunda

Solveig Wedin, Dalby

Stefan Bystedt, Åkersberga

Sven-Erik Bernehäll, Herrljunga

Tomas Wilhelmi, Eskilstuna

Viola Kannerberg, Torshälla

44­–107:e pris Trisslott

Aija Niemenpää, Uppsala

Anita Alkelid, Sundbyberg

Anne Robertsson, Karlskoga

Anneli Holgersson, Edsbyn

Berit Isaksson, Hägersten

Britt Westin, Motala

Berndt Mogren, Enskededalen

Birgitta Bülow, Västerås

Birgitta Jensen, Norrköping

Cajsa Lillås, Sjöbo

Carina Ullemar, Sollentuna

Christel Eksten, Malmö

Christer Werstén, Skänninge

Dan Boberg, Sölvesborg

Dorothy Bruun, Arvika

Eigert Petersson, Åseda

Eila Oskarsson, Gällivare

Eivor Hultén, Trosa

Elisabeth Eriksson, Boden

Eva Larsson, Torshälla

Gullan Grahn, Kareby

Gunilla Wallmon, Hållnäs

Gunnar Wickström, Onsala

Gunvor Svensson, Oskarshamn

Göran Wiklander, V:a Ämtervik

Hans E Lundgren, Njurunda

Helen Andersson, Strömstad

Helena Markström, Umeå

Ing-Marie Lindgren, Västerfärnebo

Inga-Lena Rosell, Leksand

Inger Igemar, Skärblacka

Inger Ljungdahl, Halmstad

Ingmar Linderås, Göteborg

Ingmo Löfgren, Häljarp

Jan-Ove Andersson, Uddevalla

Karl-Erik Gunnarsson, Karlstad

Kerstin Ryman, Enköping

Kristina Åkesson, Malmö

Kurt Pettersson, Heby

Lars Edwertz, Vintrosa

Lennart Marklund, Umeå

Lisen Andersson, Norrköping

Louise Månsson, Borrby

Maj Forsberg, Karlskoga

Manja Karlsson, Söderköping

Margaretha Jonsson, Delsbo

Miriam Lindkvist, Lycksele

Monica Rådman, Uppsala

Per Alexanderson, Kvidinge

Pirjo Nord, Järpen

Rakel Hägglund, Bollstabruk

Roger Johansson, Spekeröd

Rolf Brännström, Skellefteå

Runa Schedvin, Falun

Rune Johansson, Kungälv

Ruth Häggroth, Kiurna

Sara Garcia, Stockholm

Sten Rådman, Arvidsjaur

Stig Johansson, Ljungby

Sune Stjerna, Uppsala

Tommy Sunnanängs, Sysslebäck

Ulla & Tommy Cragell, Uddevalla

Ulf Ulander, Kimstad

Yvonne Persson, Trelleborg

3 vinner DVD-film "Teskedsgumman"

Aino Staveman, Katrineholm

Maria Sjöstedt, Ystad

Marie-Louise Broström, Stockholm

3 vinner DVD-film "Mitt längtande hjärta"

Gunilla Hertz, Vetlanda

Kärstin Olin, Borensberg

Per Klaar, Hägersten

2 vinner bok "Trollkarlen från Oz" av L. Frank Baum (juniorvinst)

Lisbeth Rydberg, Oxelösund

Maud Lövblad, Gävle

5 vinner bok "Baka – Lite glammigare, lite roligare" av Josephine Palm

Inger Grehn, Uddevalla

Lena Mannerberg, Limhamn

Märtha Karlsson, Åmål

Reidar Andersson, Örebro

Roland Lundkvist, Ängelholm

Vinnarlista Kryss & Knåp nr 9/2013





1:a pris Allure Stavmixer från Russell Hobbs

Ingrid Adolfsson, Åseda

2–6:e pris Vilmas ekologiska knäckeblandning

Belinda Fältström, Stockholm

Isa Karlsson, Kungsbacka

Jörgen Nilsson, Karlskoga

Kalindi Romu, Veberöd

Kjell Andersson, Boden

7:e pris Helårsprenumeration av tidningen Hälsa

Monika Sneen, Dala-Floda

8–10:e pris Bengt & Lotta kit i Butterfly design

Berit Isaksson, Hägersten

Elisabet Landin, Tenhult

Mats & Erik Henriksson, Kumla

11:e pris Rivjärnsset

Karin Ericsson, Ronneby

12:e pris DVD-box: Molin - nio klassiska filmer av Lars Molin

Johan Svahn, Växjö

13–17:e pris Bok "Stark i kropp och själ" av Kristin Kaspersen

Anneli Persson, Kristianstad

Eila Oskarsson, Gällivare

Kajsa Tangen, Västerås

Karl-Erik Gunnarsson, Karlstad

Victor Wall, Vimmerby

18–27:e pris Bok "Viktcoach för seniorer" av Ulrika Davidsson, Malin Schulz

Björn & Marianne Öhrn, Säter

Britt Dahlberg, Vintrosa

Erna Florentin, Borås

Kristina Orstadius, Göteborg

Mats Nilsson, Luleå

Maria Sjöstedt, Ystad

Millis Nordin, Älandsbro

Ritva Katainen, Kungälv

Sonny Johansson, Halmstad

Stefan Bystedt, Åkersberga

28–47:e pris Pocketbok "Cavakungen" av Kåre Halldén

Berith Svantesson, Mariestad

Carina Ericsson, Norrköping

Carita Åbom, Bankeryd

Gerd Abrahamsson, Trosa

Gunilla Myhrberg, Öregrund

Inga-Lena Rosell, Leksand

Ingvar Glad, Hultsfred

Madeleine B Collin, Österåker

Malin Bergström, Luleå

Marianne Sjögren, Limhamn

Miriam Ulvar, Taberg

Pelle Rundkvist, Saltsjöbaden

Rolf Nykvist, Strängnäs

Stefan Åstedt, Nyköping

Tage Nilsson, Härnösand

Teresa Kujansivu, Hästveda

Ulf Lindgren, Ystad

Ulla & Gunnar Lignell, Västerås

Veronica Friberg, Motala

Åke Kammar, Kisa

48–101:a pris Trisslott

Aija Niemenpää, Uppsala

Alexander Johansson, Iggesund

Amanda Persson, Bjärred

Annika Lundberg, Lidingö

Beatrice Öhman, Handen

Bengt Nilsson, Alunda

Bertil Höök, Hässelby

Birgitta Eriksson, Djurås

Birgitta Nilsson, Oskarshamn

Björn Lisswandt, Karlstad

Bo Wilhelmsson, Umeå

Carina Sahlin, Hisings Kärra

Christina Cederberg, Sävedalen

Elin Pellberg, Stockholm

Eva P Möller, Katrineholm

Franz Larsson, Sollerön

Frida Kaj, Bjursås

Gunilla Wallmon, Hållnäs

Gunnar Gustafsson, Tandsbyn

Gunnar Wickström, Onsala

H. Carmback, Stockholm

Hans Eriksson, Södertälje

Hans Svennblad, Älvängen

Helena Dackfelt, Åkersberga

Inger Perttu, Halmstad

Inger Wilhelmsson, Filipstad

Ingrid Klaar, Hägersten

June Nordahl, Vendelsö

Jörgen Frithiof, Nödinge

Kaj Gibson, Aspabruk

Kerstin Rungstad, Örnsköldsvik

Kjell Åkesson, Dalby

Kurt Pettersson, Heby

Lars Alfons, Lund

Lena Genitz, Stockholm

Lilly Eriksson, Sundsvall

Linda Berglund, Piteå

Lotta Vallin, Sundsbruk

Malin Andersson, Arvika

Malin Wiktor, Vinslöv

Margaretha Jonsson, Delsbo

Marie Berghult, Lerum

Marjatta Kärki, Borås

Monika Magnusson, Smygehamn

Märtha Karlsson, Åmål

Pehr-Olof Broo, Nora

Pia Bergström, Göteborg

Rebecka Njord, Tösse

Rolf Hansson, Visby

Rolf Ljungqvist, Skogås

Roy Rundgren, Floda

Tuula Heimonen, Lidingö

Victoria Johansson, Enköping

Åke Helgesson, Östersund

Extravinster

3 vinner DVD-filmen "Secret Agents"

Lena Josefsson, Skövde

Margareta Arkstål, Linköping

Stig Larsson, Falkenberg

3 vinner DVD-filmen "The Place Beyond the Pines"

Eva Larsson, Hudiksvall

Odd Elmhov, Huskvarna

Reidar Andersson, Örebro

3 vinner boken " Trollkarlen från Oz" av L. Frank Baum (juniorvinst)

Desiree Sarimento, Skärholmen

Hans E Lundgren, Njurunda

Petra Olsson, Göteborg

Vinnarelista Kryss & Knåp Sommar/2013

1:a pris Famlijebiljett till Parks and Resorts

Niclas Samulesson, Eskilstuna

2:a pris Glassmaskin Yonanas från Princess

Teija Eldås, Tyresö

3:e pris Presentkort på Plantagen, 500 kronor

Sofia Hargell, Södertälje

4:e pris Helårsprenumeration av tidningen Hälsa

Jan Öhnell, Borgholm

5–8:e pris Klocka

Andrea Wadman, Billdal

Elin Johansson, Eskilstuna

Sara Karlsson, Tanumshede

Tiina Carlsson, Sundbyberg

9–12:e pris Halsband &armband med hjärtehänge

Anna Hedenstedt, Uppsala

Gunnar Wolter, Brandbergen

Håkan Robertsson, Karlskoga

Lena Enbom, Nyköping

13:e pris Dvd-boxen "Rydbergs Pärlor"

Mats Schagerstöm, Karlstad

14:e pris Weleda Citrus Body lotion

Åsa Andersson, Årsta

15–24:e pris Boken "Sommarlätt"

Gerd Nilsson, Torsby

Ingalill Bååw, Göteborg

Kent, Vellinge

Malin Bergström, Luleå

Margaretha Björlin, Enköping

Marina Jönsson, Gäddede

Rune Johansson, Kungälv

Simon Anjou, Färjestaden

Stig Johansson, Korsberga

Ulf Viberg, Järfälla

25–53:e pris Pocketboken "Betvingade"

Bengt-Erik Isroth, Norsborg

Camilla Öhlin, Enköping

Catarina Hellström, Sundsvall

Elin Lindblad, Uddevalla

Eva Melander, Stockholm

Eva Ohlsson, Malmö

Evelyn Skarfält, Kil

Gunnar Andersson, Åby

Gunnel Palmgren, Täby

Inga Grimberg, Brastad

Ingela Tomasson, Vimmerby

Ingemar Åström, Jokkmokk

Jane Karlsson, Åtvidaberg

Jörgen Boren, Angered

Karin Beckman, Täby

Lars Merefält, Haparanda

Lena Jonasson, Alvesta

Lena Rattfält, Torsby

Lilian Sandström, Åkersberga

Lisa Ringblom, Stenungsund

Majvor Gran, Uppsala

Margareta Ahlin, Gävle

Marianne Ahlman, Bjärred

Per Alexanderson, Kvidinge

Raili Ahlfors, Göteborg

Roland Djärv, Sollentuna

Ulrika Lingblom, Solna

Ulrika Nyman, Alvesta

Vera Sandström, Uppsala

54–93:e pris Trisslott

Agneta Nyberg-Jonsson, Domsjö

Anna-Karin Svensson, Norrköping

Annica Lindahl, Valbo

Astrid Ivarsson, Tvååker

Bengt Hednered, Hedekas

Bertil Alkelid, Sundbyberg

Billy Holmén, Filipstad

Camila Pettersson, Säter

Christel Eksten, Malmö

Christina Ehn, Lund

Christina Uppling, Skinnskatteberg

Eva Roy, Västerås

Fredrica Baxmann, Trelleborg

Gerd Gadd, Visby

Gert Wallenbro, Hässelby

Git Magnusson, Lund

Gordon Tomasson, Vimmerby

Görel Sandberg, Alstermo

Helena Widqvist, Lund

Inga-Lena Rosellm Leksand

Jan Eriksson, Sandviken

Joachim Ljungh, Järfälla

June Nordahl, Vendelsö

Kent Andersson, Hunnebostrand

Kerstin Söderlund, Lidköping

Kerstin Tenggren Kylborn, Malmö

Lisbeth Lindahl, Horndal

Marianne Berg, Skara

Marie-Louise Broström, Stockholm

Nina Linnaus, Hässelby

Patrik Jormhage, Ulricehamn

Roger Sjöström, Mora

Rune Svensson, Nösund

Sara Karlsson, Tanumshede

Sigrid Hofverberg, Iggesund

Sonia Tolinsson, Mölnlycke

Thage Nilsson, Härnösand

Ulf Nilsson, Lomma

Ylva Cerny, Borås

Åke Öhman, Runhällen

Extravinst DVD-filmen "Hitchcock"

Charlotta Ludvigsson, Enköping

Hans Filipsson, Uppsala

Kennert Jonsson, Vetlanda

Extravinst DVD-filmen "Passion"

Elisabeth Gustavsson, Filipstad

Marie Eliason, Malmö

Mona Heinrichs, Täby

Extravinst DVD-filmen "Haja läget 2"

Berit Wallin, Bålsta

Charlotte Persson, Billesholm

Per Andersson, Rosenfors

Vinnarelista Kryss & Knåp 8/2013

1:a pris Elvisp Allure från Russell Hobbs

Kai Pääsuke, Lund

2:a pris Serveringskanna och skål Sagaform från Pop

Kerstin Eklöf, Uddevalla

3:e pris Kylkorg och kylväska Sagaform från Blue Oasis

Elly Kvick, Skee

4–8:e pris Weekendbag

Marie-Louise Johansson, Jönköping

Mohamed Shima, Gällivare

Roy Rundgren, Floda

Towe Löfgren, Löddeköpinge

Victoria Johansson, Enköping

9–10:e pris Helårsprenumeration Hus & Hem Trädgård

Carita Åbom, Bankeryd

Eva & Sture Löfberg, Vallentuna

11:e pris Weleda citrus Body lotion

Tina Nordström, Hässleholm

12–21:a pris Bok "Stora korsordsboken"

Dan Broberg, Sölvesborg

Eigert Petersson, Åseda

Eleonor Törner, Slite

Inger Pernbro, Ystad

Ingrid Klaar, Hägersten

Kerstin Karlsson, Svängsta

Lars Alfons, Lund

Marie-Louise Broström, Stockholm

Maybritt Lindh, Borås

Olle Norbrink, Luleå

22–76:e pris Trisslott

Anders Ullerstigen, Norrköping

Anita Persson, Kopparberg

Anna Öder, Vikingstad

Arja Pyhäjäri, Solna

Birgitta/Kjell Gustafsson, Avesta

Britta Wästerlid, Stockholm

Christina Andersson, Grebbestad

Dagny Asplund, Brunflo

Dorothy Bruun, Arvika

Edith Gunnarsson, Karlstad

Eilert Gezelius, Boden

Elisabeth Eriksson, Boden

Folke Jormahage, Dalum

Gerd Abrahamsson, Trosa

Gertie Rosengren, Oxie

Git Magunsson, Lund

Gullan Grahn, Kareby

Gunvor Carlsson, Arvidsjaur

Gunvor Neuman, Åtorp

Hans Eriksson, Södertälje

Helena Henriksson, Enskede

Inga Tingström, Hemse

Ingamaj Sandberg, Ulricehamn

Inge Alm, Arlöv

Ingmar Linderås, Göteborg

Ingvar Pettersson, Borås

Irene Roos, Klockerike

Irene Walsnes-Svensson, Västra Frölunda

Ivan Fellström, Boden

Jan Träskvik, Hallstahammar

Karl G. Häggström, Uppsala

Kerstin Ulmestedts, Huddinge

Kristina Åkesson, Malmö

Leena Åkerkrans, Stockholm

Leila Lee, Hässelby

Lennart Engdahl, Kumla

Lilian Johansson, Lindome

Madeleine Hjalmarsson, Norrahmmar

Manje Karlsson, Söderköping

Mats Eriksson, Västerås

Maud Lövblad, Gävle

Miriam Lindkvist, Lycksele

Roland Lindgren, Skellefteå

Silvi Oja, Uppsala

Siw Johannesson, Älmhult

Sofia Tholén, Borensberg

Sonja Ignell, Linköping

Sven Nygren, Umeå

Sven-Erik Bernehäll, Sämsholm

Thore Merenius, Lindome

Tore Söderberg, Avesta

Torsten Eriksson, Falun

Tulla Alm, Göteborg

Ulla-Britt Strömberg, Sundsvall

Viola Kannerberg, Torshälla

77–80:e pris Marabou Premium Hazelnut

Britt-Marie Turppa, Mölndal

Hans Jonsson, Karlskoga

Susanne Sörensen, Smedjebacken

Ulla & Tommy Cragell, Uddevalla

Extravinster Pocketbok "Att leda med glädje"

Bo Wilhelmsson, Umeå

Eva Jonsson, Boden

Hely Barkefors, Oxelösund

Ing-Britt Käck, Arbrå

Karin Andersson, Ronneby

Kjell-Åke Sahlström, Laholm

Kurt Pettersson, Heby

Lena Andersson, Saltsjöbaden

Marieanne Lind, Årsta

Michael Sandling, Jokkmokk

Pauli Kirsilä, Iggesund

Raili Ahlfors, Göteborg

Ulf Lindgren, Ystad

Yvonne Persson, Trelleborg

Åke Helgesson, Östersund

Extravinster DVD-filmen "The Masters"

Berndt Mogren, Endskededalen

Kerstin Rungstad, Örnsköldsvik

Lena Brandeby, Bjuv

Extravinster DVD-filmen "Parker"

Roger Johansson, Spekeröd

Toini Berzins, Täby

Ulla Erazim, Eksjö

Extravinster DVD-filmen "Space Chimps 2"

Agneta Nordgren, Tumba

Kjell Åkesson, Dalby

Ulrika Dagerbäck, Arvika

Vinnarelistan Kryss & Knåp 7/2013





1:a pris Skansen Familjeårskort

Tove Eklund, Enskede

2:a pris Glassmaskin Yonanas, Princess

Toini Berzins, Täby

3:e pris Arken Zoo Presentkort, 500 kronor

Viola Kannerberg, Torshälla

4:e pris Hus & Hem Retro, helårsprenumeration

Rebecka Njord, Tösse

5:e pris Weleda Citrus Body lotion

Aino Staveman, Katrineholm

6–15:e pris Bok Retro Stockholm av Fredrik Kullberg

Bertil Höök, Hässelby

Camilla Strandvad, Västerlanda

Eikka Kunnari, Borås

Jan Olofsson, Kristianstad

Jelica Cokorovic, Brandbergen

Karsten Bjärbo, Sigtuna

Kerstin Thunberg, Vänersborg

Niclas Samuelsson, Eskilstuna

Sören Hedvall, Emmaboda

Teresa Kujansivy, Hästveda

16–18:e pris 12 st Cupcakeformar i silikon

Inga-Lill Jansson, Floby

Lisen Andersson, Norrköping

Sonny Johansson, Halmstad

19–23:e pris Bok Stora boken om desserter och bakverk

Ann-Christine Sjögren, Lund

Hans Eriksson, Södertälje

Johnny Grejs, Falun

Mona Heinrichs, Täby

Tulla Alm, Göteborg

24–45:e pris Pocketbok Illdåd av Thomas Erikson

Aina Andersson, Skara

Anders Ullerstig, Norrköping

Birgitta Ivarsson, Timrå

Birgitta Johansson, Kista

Caroline Hugogård, Landskrona

E & M Silvén, Örebro

E Gezelius, Boden

Eigert Petersson, Åseda

Emelie Klasson, Västra Frölunda

Eva Tornéus, Gammelstad

Folke Jormhage, Dalum

Gunilla Samuelsson-Persson, Enköping

Ingrid Öhman, Fellingsbro

Karin Jansson, Tierp

Katarina Thelander, Knivsta

Lars-Erik Eriksson, Luleå

Madeleine B Collin, Österskär

Millis Nordin, Älandsbro

Roy Rundgren, Floda

Rune Isaksson, Vingåker

Sune Söder, Piteå

Tommy Karlsson, Strängnäs

46–100:e pris Trisslott

Anders Hermansson, Trollhättan

Anita Vesterlund, Skellefteå

Anna Marteliusson, Sundsvall

Anne Lööf, Ekerö

Anneli Holgersson, Edsbyn

Annette Sandahl, Filipstad

Arne Nyström, Kil

Astrid Mellgren, Göteborg

Berit Ladra, Kista

Bertil Alkelid, Sundbyberg

Christer Funck, Örebro

Christina Gustafsson, Asarum

Dagny Asplund, Brunflo

Daniella Dideriksen, Markaryd

Ekström/Hedin, Stockholm

Ella Öberg, Glanshammar

Eva Larsson, Bollnäs

Ewa-Lisa Lindstrand, Ljungby

Gabriella Wall, Vimmerby

Gunilla Gustafsson, Alingsås

Gunilla Jacobsson, Lund

Hans Svennblad, Älvängen

Håkan Robertsson, Karlskoga

Ingalill Gustafsson, Stockholm

Iréne Andersson, Norrtälje

Irène Persson, Örebro

Jan Tholén, Tjällmo

Jörgen Hellman, Sköldinge

Kent Fagerkull, Kiruna

Kerstin Alpgård, Saltsjöbaden

Kerstin Winninge, Lagan

Leif Gustavsson, Lindesberg

Lena Josefsson, Skövde

Lennart Karlström, Västerås

Magne Sohlström, Färentuna

Marie Andersson, Lyrestad

Mats & Erik Henriksson, Kumla

Maud Häggemark, Rönninge

Micael Selin, Bromma

Michael Sandling, Jokkmokk

Per Thorell, Stockholm

Peter Larsson, Helsingborg

Roland Lindgren, Skellefteå

Rolf Hansson, Visby

Rolf Österberg, Kopparberg

Rune Hedström, Hudiksvall

Sonja Johnsson, Åkersberga

Stig Ek, Östersund

Stig Johansson, Korsberga

Susanne Egermo, Tranås

Susanne Nawitzky, Västerhaninge

Torsten Eriksson, Falun

Ulla Rindefors, Bergkvara

Uno Nordlundh, Upphärad

Åsa Olofsson, Kiruna



Extravinst DVD-film Berättelsen om Pi

Emma Nygren, Umeå

Henrik Karlsson, Uppsala

Laila Mattsson, Gislaved

Extravinst DVD-film En oväntad vänskap

Lotta Wall, Rejmyre

Per-Erik Gustavsson, Strömstad

Stig Morian, Västerås

Extravinst DVD-film Zambezia

Börje Enström, Lindesberg

Ingmar Glantz, Stockholm

Miriam P Bengtsson, Edsbyn

Vinnare Kryss & Knåp nummer 6/2013

1:a pris Multiblender/Soupmaker från Wilfa

Hans Norén, Limhamn

2:a pris Famlijebiljett till Parks and Resorts

Agneta Nordgren, Tumba

3:e pris Helårsprenumeration av tidningen Hälsa

Gunveig Jalkanen, Söderbärke

4–6:e pris Sportbag

Git Magnusson, Lund

Per-Niklas Karlsson, Uddevalla

Silvi Oja, Uppsala

7:e pris Eva Rydbergs samlingsbox "Rydbergs Pärlor"

Annemo Carlsson, Kvicksund

8–12:e pris Bok "Skärgårdsmat med Salming"

Anita Alkelid, Sundbyberg

Arja Pyhäjärvi, Solna

Eila Oskarsson, Gällivare

Roger Johansson, Spekeröd

Tell Öhman, Handen

13–15:e pris 12 st Cupcakeformar i silikon

Ann-Christine Sjögren, Lund

Britt-Inger Wikström, Gunnarn

Sylvia Hedberg, Kungsbacka

16–35:e pris Pocketbok: "Sveriges 100 märkligaste sevärdigheter"

Alva Widén, Nykvarn

Berit v Melen, Järfälla

Christina Hast, Gislaved

Edith Gunnarsson, Karlstad

Gert Wallenbro, Hässelby

Inga-Britt Leonardsson, Sibbhult

Inga-Lena Rosell, Leksand

Ingegärd Pettersson, Östersund

Kaj Gibson, Aspabruk

Karl-Erik Åslund, Svärdsjö

Kerstin Jormelin, Söråker

Kerstin Tenggren Kylborn, Malmö

Kerstin Ulmestedt, Huddinge

Lars Alfons, Lund

Lotta Vallin, Sundsbruk

Marianne Sjögren, Limhamn

Rolf Brännström, Skellefteå

Tore Söderberg, Avesta

Ulrika Dagrebäck, Arvika

Uno Nordlundh, Upphärad

36–86:e pris Trisslott

Anders Hallström, Göteborg

Anita Alfredsson, Västerås

Anita Fall, Malmö

Ann-Charlotte Hermansson, Växjö

Anna-Greta Åström, Umeå

Benny Frick, Uddevalla

Birgitta Bertilsson, Jönköping

Birgitta Svensson, Bromölla

Bo Wilhelmsson, Umeå

Brita Larsson, Nödinge

Bror Alfredsson, Malung

E. Gezelius, Boden

Eigert Petersson, Åseda

Ellinor Falknäs, Lidköping

Eva Szabo, Örebro

G. Siltberg, Lärbro

Gun-Britt Arvidsson, Skellefteå

Gunnar Gustafsson, Tandsbyn

Gunnel Jansson, Klintehamn

Göran Juliusson, Olofström

Hans Uvehed, Handen

Inge Alm, Arlöv

Judith Mayner, Karlstad

Karin Jonsson, Umeå

Karin Sundqvist, Sundsvall

Kerstin Carlsson, Vislanda

Kurt Bohman, Valbo

Lars-Erik Eriksson, Luleå

Lasse Karlsson, Uppsala

Madde Hjalmarsson, Norrahammar

Mai Mogren, Halmstad

Margareta Arkstål, Linköping

Mats Eriksson, Västerås

May Olausson, Strömstad

Monica Lifvendahl, Söderhamn

Nils Johansson, Borås

Nils-Gunnar Andersson, Trelleborg

Olle Norbrink, Luleå

Per Alexanderson, Kvidinge

Sonja Kjellström, Åkers Styckebruk

Stefan Bystedt, Åkersberga

Sten Rådman, Arvidsjaur

Susanne Sörensen, Smedjebacken

Sven-Erik Bernehäll, Herrljunga

Thord Näslund, Malå

Thure Jacobsson, Piteå

Torsten Eriksson, Falun

Ulla Jergeby, Vänge

Urban Andersson, Gävle

Vivianne Nilsson, Vimmerby





Extravinst, DVD-filmen The Paperboy

Annette Sandahl, Filipstad

Birgitta Ivarsson, Timrå

Leif Enström, Åby

Extravinst, DVD-filmen A good day to die hard

Dan Boberg, Sölvesborg

Lisa Enbom, Luleå

Maria Sjöstedt, Ystad

Extravinst, DVD-filmen Zambezia

Irene Wiklund, Djurhamn

Jack Andersson, Farsta

Veronica Karlsson, Bohus





Vinnare Kryss & Knåp nr 5/2013

1:a pris, Wilfa Multiblender/Soupmaker

Ragnhild Lindén, Söderhamn

2:a pris, Presentkort Plantagen värde 500 kronor

Ulf Lindgren, Ystad

3:e pris, Helårsprenumeration Hus & Hem Trädgård

Kurt Pettersson, Heby

4–8:e pris, Bok "Fira med Maria Montazami"

Elvy Karlsson, Arvika

Inga Olsson, Motala

Kajsa Tangen, Västerås

Teresa Kujansivu, Hästveda

9­–17:e pris, Agnetha Fältskogs CD "A"

Alicja Lissenko, Kista

Birgitta Ekstrand, Alingsås

Bo Malmborg, Uppsala

Eva Szabo, Örebro

Gunnar Wickström, Onsala

Gunnel Aldegren Luve, Mölndal

Helene Svensson, Nyköping

Roman Mörtl, Helsingborg

Toini Berzins, Täby

18–19:e pris, Interflora presentkort

John Vedin, Nordingrå

Zita Stotzky, Gislaved

20–24:e pris, Bok "Beskära träd och buskar"

Berit Edengren, Nyköping

Eleonor Törner, Slite

Karl-Erik Gunnarsson, Karlstad

Mats Eriksson, Västerås

Ulla Erazim, Eksjö

25:e pris, Örtsax

Ruth Häggroth, Kiruna

26–45:e pris, Pocketbok "Dicte - dolda fel och brister"

Aina Johansson, Luleå

Bo Wilhelmsson, Umeå

Curt Bohman, Gävle

Eva Jormhage, Ulricehamn

Ewa Pihläng, Borås

Gun-Britt Morin, Kalix

Göran Juliusson, Olofström

Hans Uvehed, Handen

Ingmar Linderås, Göteborg

Kerstin Rungstad, Örnsköldsvik

Lis-Marie Kirsilä, Iggesund

Margareta Thunberg, Lidköping

Micael Selin, Bromma

Roland Lundkvist, Ängelholm

Rolf Olsson, Strömstad

Rune Johansson, Kungälv

Sonja Engman, Östersund

Sven-Erik Bernehäll, Herrljunga

Tore Söderberg, Avesta

Ulla Linde, Kungsängen

46–85:e pris, Trisslott

Anita Vesterlund, Skellefteå

Ann-Cathrine Kugelberg, Malmö

B-M Henriksson, Falkenberg

B. Dareberg, Skinnskatteberg

Birgitta Arvidsson, Sexdrega

Birgitta Bergqvist, Norsborg

Christina & Rolf Barck-Holst, Uppsala

Elisabeth Land, Ljungsbro

Gordon Tomasson, Vimmerby

Hans Eriksson, Södertälje

Hely Barkefors, Oxelösund

Ingela Borg, Motala

Inger Löfgren, Falun

Inger Oernbro, Ystad

Inger Ohlsson, Mörbylånga

Ingrid Harning Lilja, Alnö

Irene Roos, Klockrike

Ivan Fjellström, Boden

Jan Björk, Tranås

Jan-Ove Andersson, Uddevalla

Karl G. Häggström, Uppsala

Katrina Simonsson, Floda

Kerstin Jormelin, Söråker

Lena Åkerblom, Tanumshede

Majvor Göthe, Trollhättan

Marita Jonsson, Falun

Mats Apelkrans, Bankeryd

Mona Andersson, Linköping

Olle Norbrink, Luleå

Pehr-Olof Broo, Nora

Pia Bergström, Göteborg

Roland Lindgren, Skellefteå

Stellan Hallberg, Umeå

Stig Morian, Västerås

Sylvia Petersen, Trollhättan

Sören Frosth, Stöde

Thord Näslund, Malå

Torbjörn Möhlnhoff, Järpen

Ulla Boberg, Sölvesborg

Ulla Nilsson, Norsholm

Extravinst, DVD: Berättelsen om Pi

Gunnar Gustafsson, Tandsbyn

Maud Lövblad, Gävle

Torgny Karlsson, Markaryd

Extravinst, CD: Agnetha Fältskogs CD "A"

Berit Lejon, Boden

Extravinst, DVD: Lincoln

Ingegärd Pettersson, Östersund

Ingrid Saarva, Vegby

Lotta Elmgren, Växjö

Extravinst, DVD: Asterix & Obelix

Ann-Christin Wulff, Malmö

Gunno Fransson, Alingsås

K-Å Skaring, Falun