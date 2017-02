Upptäck pärlorna i Stockholms skärgård

Stockholms skärgård med sina 24 000 öar, kobbar och skär är inte bara tillgänglig för folk med egen båt. Vår reporter tipsar om sina favoriter.

5 andra öar att besöka Huvudskär är ett kargt naturreservat i yttersta havsbandet, bestående av över 200 öar och skär i den södra delen av skärgården. Känslan av att vara ensam med havet, det unika ljuset och de många sälarna hör till lockelserna. Sommartid finns båtförbindelse från Dalarö och det finns både vandrarhem och hus att hyra.

Läs mer: www.fjardlang-huvudskar.se Utö hör till skärgådens största öar – här bröts förr i tiden malm och en del av den gamla bebyggelsen lever kvar. Men ön lockar främst med finfina bad – både långa sandstränder kantade av riktiga sanddyner och klippbad. Vill man ha en souvenir med sig hem är Utölimpan det givna köpet.

Läs mer: www.uto.se Finnhamn är egentligen en hel ögrupp, som blivit ett nav för båttrafiken i den mellersta och norra skärgården. Här finns vandrarhem, stugor, tältplats, affär, naturstig, bastu och restaurang, så öarna lockar mycket folk året runt.

Mellan några av öarna finns en lite speciall båtluffarled med roddbåtar som man kan låna gratis för överfärd.

Läs mer: www.finnhamn.se Ängsö i Roslagen är Sveriges äldsta nationalpark, inrättad 1909 – samtidigt som åtta andra. Hit kommer man framför allt för att njuta av blomsterprakten, inklusive en rad orkidéer, på de traditionellt skötta slåtterängarna.

Läs mer: www.naturvardsverket.se Fjäderholmarna är Stockholms närmsta skärgårdsöar – bara 20 minuter med båt från Slussen. De kanske inte verkar så speciella, men är en riktigt trevlig utflykt en solig eftermiddag och kväll med bad, middag och sommarteater.

Läs mer: www.fjaderholmarna.se

Stora delar av Stockholms skärgård är sanslöst vackra. Här presenterar Icakurirens reporter Johan Öberg några av sina favoriter, alla med det gemensamt att de är enkla att nå med skärgårdsbåt.

Väljer man i stället att chartra taxibåt, eller ännu härligare, att hyra kajak några dagar, öppnar sig en än större värld av skär, badvikar och talldoftande öar.

Arholma

Arholma är en kuperad ö, som gjord för sköna promenader längs grusvägar kantade av vackra gamla hus. När vi tagit oss upp till toppen av fyrbåken har vi vidsträckt utsikt över ön, som på segelfartygens tid sågs som porten till Stockholm. Fyrbåken är från 1768 och en av skärgårdens mest kända sjömärken. I dag följer skärgårdsbåtarna samma skyddade farled som segelskutorna brukade ta.

Arholma är den mest avlägsna av skärgårdsbåtsdestinationerna från Stockholm. Båten tar drygt fyra timmar men det finns en kort överfart från Björkö, dit det går bilväg.

Arholmas redare tjänade stora pengar på att bygga segelskepp. Många av deras stiliga tvåvåningshus blev för dryga hundra år sedan pensionat. Då var skärgården det allra hetaste semestermålet för stockholmarna. I dag är det öns två vandrarhem som gäller om man vill övernatta – en nödvändighet om man vill dansa och inte kommer med egen båt. Dansbanan korades 1994 till landets vackraste, här har man fin havsutsikt och magiskt skymningsljus.

Kustartilleriets tunga kanonbatteri på öns norra lades ner 1991 och är sedan 2008 ett spännande museum. Manskapsbarackerna har blivit öns andra vandrarhem, Arholma Nord. Här uppe finns öns bästa badklippor med gott om fina läplatser när man vill värma sig i solen. Lockar sand mer finns det ett bra alternativ längs öns östsida.

Passar: Barnfamiljer som söker lugnet.

Läs mer: www.arholma.nu

Fejan

Skön morgonsol med en kaffekopp på på vandrarhemmets terrass – precis så här ser drömmen om en svensk sommar vid havet ut. Det mjuka gräset runt huset dekoreras med vildblomster, några kajakpaddlare gör sig redo för färd mot ytterskärgårdens kala kobbar och ryggsäcksfolket på bryggan väntar på reguljärbåten mot Stockholm.

Har man inte egen stuga på ön eller vill använda Fejan som bas, är det egentligen bara det lilla området runt den före detta karantänstationen som drar. Den gula läkarvillan med bruna knutar och en av sjukhusdelarna är i dag ett mysigt vandrarhem och i båthuset huserar en av skärgårdens bästa krogar.

I farleden nära ön passerar rader av Finlandsfärjor och stora kryssningsfartyg i kvällningen. Vi ser dem när vi sitter på bryggan vid båthusrestaurangen, med utsökt lammfilé respektive grillad tonfisk på tallrikarna. Då känns den tid då båthuset användes som obduktionssal väldigt avlägsen.

Passar: Dig som vil bo mysigt och njuta god mat.

Läs mer: www.roslagen.se

Siaröfortet

Den pyttelilla ön, Kyrkogårdsön, som ligger där farleden mellan Furusund och Vaxholm är extra smal, har fått sitt namn av den numera överväxta kolerakyrkogården. Här finns också det betongstinna Siaröfortet. Det skulle stoppa en invasion av huvudstaden under 1900-talets första hälft, men utvecklingen gjorde fortet omodernt redan före invigningen.

En guidad tur i fortets inre och över det läckra kuperade betong­taket är ett måste. Turerna går varje dag och bjuder på fuktdrypande miljöer – sovsalar, kommandorum och stora kanoner. Redan när fortet var nytt förbjöds militären att ha folk förlagda inne i berget, det var direkt hälsovådligt. En del av dem bodde i stället i den fina träkåken som nu är restaurang och vandrarhem. Precis nedanför finns en liten sandstrand och lena badklippor där man kan kolla på den livliga fritidsbåtstrafiken medan man njuter av det lugn som infinner sig när de som bara stannar några timmar för att se fortet åkt för dagen.

Passar: Dig som gillar historia.

Läs mer: www.ksk-vast.nu/siaro/siarofort.htm

Sandhamn

Vill man känna en fläkt av Saint Tropez, Båstad eller Visby under Stockholmsveckan ute i skärgården så finns bara ett alternativ – Sandhamn. Här är det drag från midsommar men pulsen slår i taket den veckan då segeltävlingen Gotland Runt avgörs.

I Sandhamn (själva ön heter Sandön) finns flera hotell, barer, restauranger och affärer. Den skyddade hamnen är fylld av fritidsbåtar i flermiljonersklassen – gärna med aktern inåt för så stor exponering som möjligt. Och titt som tätt lägger passagerarbåtar till eller ut. Hit är det enkelt att ta sig från både Stockholm och Stavsnäs. Soliga eftermiddagar kör coverband i gång på promenaddäcket utanför Seglarhotellet och ölet flödar medan planerna för natten smids.

Tack vare fyr och lotsstation har Sandhamn förblivit en nyckelplats året runt i mellanskärgården. Det är mysigt att vandra runt i de trånga gränderna mellan fiskarstugor, affärer och sommarvillor. Det mesta av ön täcks dock av tallskog, som genomkorsas av sandiga stigar. Den populäraste promenaden tar cirka 20 minuter och går till Trouville, öns bästa sandstrand. När det är varmt får man trängas med många andra, men det går att hitta andra ställen där man är ensam med havet. Inne i byn finns dessutom en mindre strand, känd som Fläskberget.

Passar: Dig som vill festa, kändisspana och få nya båtkompisar.

Läs mer: www.destinationsandhamn.se

Bullerö

Bullerö är naturreservat i yttersta havsbandet med vindpinad växtlighet, lena badklippor, få tilläggsmöjligheter för båtar och inte ett matställe så långt ögat når. Här bor bara Skärgårdsstiftelsens tillsyningsman med familj, men vill man övernatta kan man tälta på några vindskyddade ängar eller bo lite bekvämare på vandrarhemmet.

Andra halvan av 1800-talet var den folkrikaste någonsin i Stockholms skärgård och runt sekelskiftet tog sommargästerna över.

Under somrarna går det dagliga reguljära taxibåtturer till ön från Stavsnäs, med Bergmans På Sjön AB. Men Bullerö är en av de öar i havsbandet som det är enklast att nå utan egen båt.

Där vi lägger till, ett stenkast från den berömda målaren Bruno Liljefors jaktstuga, brukade Anders Zorn lägga till med sin segelbåt.

Jaktstugan är i dag ett litet museum och runt delar av ön går en trevlig stig där det med jämna mellanrum finns information om ytterskärgårdens djurliv.

Varma sommardagar är det härligt att bada från de klipporna med mörkblått hav hela vägen till Estland. Har man lite tur får man syn på havsörn, som häckar här ute och numera är chansen ganska god att få se säl också.

Passar: Dig som drömmer om ett dopp i havsbandet.

Läs mer: www.skargardsstiftelsen.se

Krogfakta:

Precis som med boendet har skärgårdens krogliv expanderat kraftigt de senaste åren – allt från enkla sommarfik till gourmet­krogar. En av landets bästa restauranger, Oaxen krog, har modet att driva verksamhet på en ö.

Sommartid finns det ganska gott om livsmedelsaffärer också, plus en del gårdsförsäljning och fiskare som säljer både odlad fisk och viltfångad. Några rökta

flundror blir en minnesvärd måltid vid havet.

Tips på 6 krogar

Fejans krog: God mat med ambitioner i en fin gammal sjöbod, på ön som gett krogen dess namn. Tillåter vädret sitter man helst ute med fin vy över skärgårdsöar, hav och de många fartygen till och från Finland. Säsongen för allmänheten är kort, midsommar till skolstart. Resten av året har den utmärkta krogen enbart öppet för grupper, mest konferenser. Tel: 0176-430 42, www.fejan.se

Dykarbaren: Litet vattenhål mitt i Sandhamns by, som lyckats förbli trendigt i många år nu. Testa vitvinskokta musslor eller deras goda lammrätter.

Öppet från sista april till slutet av september. Tel: 08-571 535 54, www.dykarbaren.se.

Grinda värdshus: Erbjuder både god mat och övernattning. Mycket fisk och skaldjur på menyn. Öppet maj–november. Tel: 08-542 494 91, www.grindawardshus.se

Blidö värdshus: Både värdshus, vandrarhem, konferensdel och spa. Testa skärgårdstallriken eller den ungsbakade laxen. Öppet hela sommaren. Tel: 0176-825 99, www.blidowardshus.se

Oaxen krog: Det är inte billigt att äta här – avsmakningsmenyn med nio rätter går på 1 450 kr och med vinpaketet till ännu mer – men på Oaxens krog får man en av de mest spännande och lyxiga matupplevelser som står att finna i landet. Öppet maj–oktober.

Tel: 08-551 531 05, www.oaxenkrog.se

Utö värdshus: Värdshus med bred meny, en bakficka och seglarbar nere i hamnen. Här kan du sippa allt från champagne till en slät kopp kaffe. Öppet året runt, men vinterhalvåret enbart för grupper. Tel: 08-504 203 02, www.utovardshus.se

Resefakta:

RESA DIT OCH RUNT

Båt: Waxholmsbolaget, www.waxholmsbolaget.se, Blidösundsbolaget, www.blidosundsbolaget.se, och Strömma Kanalbolaget, www.stromma.se kör på ett stort antal rutter sommartid. De viktigaste hamnarna på fastlandet är Stockholm, Vaxholm och Stavsnäs. Utöver detta finns det en rad taxibåtslinjer, med ungefär samma priser som Waxholms­bolaget. Taxibåtarna kan dessutom chartras för färd till önskad destination.

Bil/buss: En rad skärgårdsöar går att nå med SL-buss eller egen bil. Men då kommer man oftast enbart ut i inner- eller mellan­skärgården. Ett undantag är Väddö-Björkö, som kanske inte är ytterskärgård, men som har öppet hav på östsidan. www.sl.se

Hyrd båt: Det finns allt från mäktiga segelyachter till slanka kajaker att hyra. En tvåmanskajak kostar ca 500 kr för ett dygn och lite under 2 000 kr för en vecka.

Båtluffarpaket: Svenska Turistföreningen har ett smidigt femdagars båtluffarpaket med förbokat boende inkluderat, under perioden 27 juni–12 augusti. Det kostar från 2 610 kr för två personer i dubbelrum eller 4 490 kr för fyra personer som delar fyrbäddsrum. Övernattningarna sker på vandrahemmen Siaröfortet, Blidö, Kapellskär och Arholma. Under de två dygnen på Siaröfortet/Kyrkogårdsön erbjuds en gratis båtutfärd, exempelvis till Norröra, där "Vi på Salt­kråkan" spelades in.

ATT BO

Utbudet av boende på skärgårdsöarna har ökat de senaste åren; hotell, vandrarhem och stug­uthyrning finns nu i hela skärgården, men boka i god tid på sommaren, mycket blir fullt varje dag. Den som vill kan tälta gratis på de flesta öarna, allemansrättsreglerna gäller, eller ankra sin båt i någon fin vik om inte gästhamnarna lockar.

Tips på 3 STF-vandrarhem

Arholma: Mysigt vandrarhem inrymt i faluröda Bull-August gård, en typisk roslagsgård. Nås enkelt till fots från hamnen, men det går att få bagage kört hela vägen. Dubbelrum från 150 kr per person. Öppet året runt. Tel: 0176-560 18

Siaröfortet: Vandrarhemmet på den lilla Kyrkogårdsön är inrymt i ett helrenoverat logement från 1916, har ett trevligt matkafé med goda middagar och bra frukost och en skön grusplan, som gjord för en öl i kvällningen. Dubbelrum från 240 kr per person. Öppet 23/4–17/10 2010. Tel: 08-24 30 90

Utö: Stort gult trähus i gruvbyn, med snickarglädje à la sekelskifte. Dubbelrum från 325 kr per person. Öppet 30/4–30/9 2010. Tel: 08-504 203 00

Tips på 3 andra boenden

Fejan: Boende med vandrar­hems­standard i det vackra gamla sjukhuset Wasa och i läkarvillan Kongo. WC och duschar finns i nära anslutning till rummen. Dubbelrum kostar 650 kr för två personer. Tel: 0176-430 31, www.fejan.se

Östanviks gård, Nämdö: Levande jordbruk med egna djur och gårds­försäljning. Har en fin uthyrningsstuga, en växande trend i skärgården. Plats för fyra, men kostar bara 150 kr dygnet. Öppet maj–september. Gården ligger 300 meter från Östanviks brygga och cirka en kilometer från Solvik, där bland annat affär och restaurang finns.

Tel: 08-571 564 18, www.ostanviksgard.se

Seglarhotellet i Sandhamn: En skärgårdsklassiker, precis vid fritidsbåtshamnen, som har öppet året om, inklusive en hygglig restaurang. Höst, vinter och vår är hotellets stora inomhusbad­anläggning en lisa för själen. Dubbelrum från 2 390 kr, inkl frukost. Tel: 08-574 504 00, www.sandhamn.com

INTERNET

Det finns massor med hem­sidor med bra skärgårdsinfo – här är några av de mest användbara:

www.svenskaturistforeningen.se

www.archipelago.nu

http://beta.stockholmtown.com/sv

www.visitskargarden.se

www.skargardsstiftelsen.se

Destination Stockholms Skärgård AB

Av: Johan Öberg