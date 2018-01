Upptäck svenskbygderna i USA – i utvandrarnas fotspår

Följ med Icakuriren på en drömresa västerut. Här väntar en odyssé i Vilhelm Mobergs fotspår genom områden som odödliggjordes tack vare Karl-Oskars strävanden och äventyr.

Under denna resa upplever vi det land som utvandrarna mötte efter sin mödosamma resa över Atlanten och där de skapade sina nya liv. Spåren från de svenska immigranterna är många och berättelserna lever vidare genom alla de svenskättlingar som idag stolta hedrar minnena av sina förfäder.

Resan förenar på ett smakfullt sätt natur, kultur och historia med besök vid sevärdheter som Niagarafallen, Mississippifloden och historiska platser som Gettysburg. Vi besöker ett imponerande pärlband av storstäder såsom New York, Washington DC, Detroit, Chicago och Minneapolis. Vi upptäcker också charmiga Amish land och samhällen med svenskanknytning. Boka redan idag!

Dagsprogram

Dag 1 Ankomst New York

Vi landar i New York tidigt på kvällen lokal tid. Vår transferbuss kör oss till Cambria Chelsea Hotel, centralt beläget 28:e gatan på Manhattan. Här kommer du definitivt känna New Yorks storstadspuls.

Dag 2 Det bästa av New York

Med New York, "The Big Apple", för våra fötter, upptäcker vi det bästa av denna världsmetropol. Vi koncentrerar oss på Manhattan som är den äldsta av de fem stadsdelarna i New York.

Dag 3 Philadelphia – Washington DC

Vi lämnar New York och sätter kurs mot självständighetens Philadelphia där den amerikanska självständighetsförklaringen undertecknades den 4 juli 1776. Vi guidas genom staden innan vi fortsätter mot vårt slutmål för dagen, landets huvudstad Washington DC, och Capito Skyline Hotel.

Dag 4 Stadsrundtur och ledig eftermiddag

På vår innehållsrika stadsrundtur i Washington DC, USA:s stolta huvudstad får vi stifta bekantskap med stora sevärdheter som Vita huset, Capitolium och Washingtonmonumentet. Ledig eftermiddag.

Dag 5 Historisk mark

I dag fortsätter vår resa mot historisk mark. I Gettysburg får vi en guidad tur i den nationella militärparken och vi besöker slagfältet från det amerikanska inbördeskriget. Färden fortsätter mot ett samhälle som domineras av Amishbefolkning. Vår resa fortsätter över Appalacherna och längs floden Susquehanna som bjuder på vackra naturscenerier innan vi når Williamsport och bekväma Residence Inn Hotel.

Dag 6 Vinprovning och Niagarafallen

Från Williamsport åker vi norrut via Finger Lakes, de fem avlånga sjöarna, mot Niagara Falls för ett besök på en lokal vingård med vinprovning innan vi når dagens höjdpunkt, de spektakulära Niagarafallen. Övernattar gör vi på Radisson Hotel & Suites Fallsview.

Dag 7 Detroit och Henry Ford

Vi kör västerut mot den forna bilmetropolen Detroit i Michigan där vi ägnar tid åt stadens store man Henry Ford. Vi passar också på att göra en spännande tur med rälsbanan som man transporterar sig med i staden. Framåt kvällen når vi vårt hotell, Holiday Inn Express Downtown.

Dag 8 Chicago

Idag reser vi till Illinois stolthet, den utpräglade invandrarstaden Chicago. Man brukar säga att det var svenskarna som byggde staden. Här stannar vi två nätter på bekväma Hyatt Place River North.

Dag 9 Båttur och ledig eftermiddag

Efter frukost åker vi på en trevlig båttur. Passa på att under den lediga eftermiddagen och kvällen botanisera i denna världsstad. Kanske ett besök på den anrika klubben "House of Blues" lockar?

Dag 10 Rockford

På morgonen åker vi västerut mot Rockford, en stad där mycket fortfarande är svenskt. Vi besöker Erlandermuseet och Midway Village. Övernattar gör vi på Fairfield Inn & Suites Hotel i Rockford.

Dag 11 Stadsrundtur i Minneapolis

Vår resa fortsätter norrut genom den nordamerikanska landsbygden mot Mississippifloden, USA:s näst längsta flod. I Minneapolis stannar vi de två sista nätterna på Radisson Blu Mall of America. Här får den shoppingintresserade sitt lystmäte.

Dag 12

Under den sista heldagen i USA följer vi Mobergleden till Karl-Oskarbygden. I Chicago City missar vi inte Mobergstatyn och i Lindstrom återfinns statyn över Karl Oskar och Kristina. Vi besöker den svenska kyrkan i Center City innan vi når Nya Duvemåla, en replik över Karl-Oskars nya hem, och inte långt därifrån kyrkogården där Moberg begravde Karl-Oskar och Kristina.

Dag 13

Flyget går sen eftermiddag så vi har möjlighet att ytterligare utforska Mall of Americas gigantiska shoppingutbud.

Dag 14

Vi landar i Skandinavien efter lunch, fyllda av upplevelser och med minnen för livet.

Resfakta

Resdatum

Avresa 25 september

Hemresa 8 oktober

Pris

32 980 kr per person i del i dubbelrum

Avreseflygplatser Arlanda och Köpenhamn

Allt detta ingår i resans pris

Flyg i ekonomiklass med Iceland Air, Skandinavien – New York och Minneapolis – Skandinavien

Flygskatter och säkerhetsavgifter

Busstransfer flygplats – hotell t/r

12 nätter med del i dubbelrum

Bagageassistans vid samtliga hotell

Bussrundresa i helturistbuss

5 amerikanska frukostar (dag 12 på flyget)

5 middagar (dag 6 – 10)

2 luncher (dag 5 och 10)

Svensktalande guide från Scandorama

Engelsktalande lokalguider i flera städer som besöks under resan

Dricks till chauffören under rundresan

Utflykt: Stadsrundtur i New York

Utflykt: Stadsrundtur i Philadelphia

Utflykt: Stadsrundtur i Washington DC

Utflykt: Amish land inkl. lunch (dag 5)

Utflykt: Vingårdsbesök

Utflykt: Båttur vid Niagarafallen

Utflykt: Monorail i Detroit och Henry Ford museet

Utflykt: Stadsrundtur i Chicago

Utflykt: Arkitektonisk båttur i Chicago

Utflykt: Erlandermuseet och Midway Village i Rockford

Utflykt: Lunch på Stockholm Inn (dag 10)

Utflykt: Stadsrundtur i Minneapolis

Utflykt: Mobergleden & Karl-Oskarbygden

Tillägg per person

Enkelrumstillägg: 10 995 kr

Avbeställningsskydd: 2000 kr

Reseförsäkring: 650 kr

Så här bokar du

Ring Scandorama 040-600 00 00 eller på scandorama.se/icakuriren

