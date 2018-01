Svalbard 78 grader nord

Följ med Icakuriren på en unik resa till Svalbard och Longyearbyen så långt upp som den 78:e breddgraden, endast 130 mil från Nordpolen. Ögruppen ligger i Norra Ishavet och lockar med arktisk vildmark och ett unikt djurliv.

Foto: Shutterstock

Svalbard med sin största ö, Spetsbergen, är sannerligen en upplevelse utöver det vanliga. Förutom några tusen isbjörnar är öarna hem åt ungefär 3 000 människor. Av dessa bor över 2 000 i Longyearbyen som är ett litet men färgstarkt samhälle som har utvecklats till en modern ort. Programmet är varierat och omfattande för att vi ska få möjlighet att uppleva så mycket som möjligt under våra dagar på ön. Vi bor på helt nyrenoverade Funken Lodge, ett hotell med anor tillbaka till 1947, med en fantastisk utsikt över Longyearbyen.

Idylliska Longyearbyen är hem åt över 2 000 av Svalbards totalt ca 3 000 invånare. Foto: Shutterstock

Dagsprogram

Dag 1 Ankomst och inkvartering

Efter flyg med SAS och mellanlandning i Oslo landar vi på kvällen vid Longyearbyens lilla flygplats. Guiden möter upp på flygplatsen liksom transferbussen som tar oss till Funken Lodge där vi kommer att bo under nästkommande fyra nätter. Här erbjuds mat av yppersta klass och en läcker panoramautsikt från hotellets restaurang vilken klassas som den 19:e bästa restaurangen av White Guide Nordic. Efter incheckning äter vi gemensam middag på hotellet innan det kanske blir en mysig stund framför eldstaden.

Dag 2 Utflykt och arktisk vildmarksafton

Idag börjar vi med ett kulturhistoriskt möte med Longyearbyen. Vår lokalguide tar oss med på en halvdagstur genom den spännande historien, geologin, floran och faunan. Under förmiddagen besöker vi Svalbard Museum och Galleri Svalbard. Under eftermiddagen gör vi ett kortare men populärt nedslag vid världens nordligaste bryggeri, Svalbard Bryggeri. Givetvis blir det också provsmakning av de olika typer av öl som bryggs här. På kvällen samlas vi för en arktisk vildmarksafton i Camp Barentz, beläget ca 10 km öster om Longyearbyen. Campen ligger förträffligt och här upplever vi Svalbards storslagna natur. Området är fyllt av historia, mycket relaterat till gruvdrift, 2: a världskriget och till gammal vetenskaplig forskning. Har vi tur får vi dessutom se de omtalade Svalbardrenarna som är vanligt förekommande i området. Vid campen hittar vi också Barentz hus, byggt som en kopia av den bosättning som Williem Barentsz och hans mannar övervintrade i på Novaja Semlja under sin expedition i slutet av 1500-talet. Det var under denna expedition som de upptäckte Björnön och Spetsbergen. Inne i värmen blir vi serverade kvällens middag inkl. fri dryck samtidigt som det blir bildvisning och ett intressant föredrag om isbjörnen, världens största landlevande köttätare. Hur lever kungen av Arktis egentligen?

Dag 3 Expedition mot Nordenskiöldglaciären

Klä er varmt och vindtätt för idag ger vi oss ut på en expedition mot Nordenskiöldglaciären. Vi seglar sakta mot nordost, en enastående upplevelse. Expeditionen leder oss till "Pyramiden", ett tidigare ryskt gruvsamfund som lämnades 1998. Allt är intakt även om gatorna är smått öde, en magisk plats. Under dagen passerar vi också Brucebyn, Skansebukten, Svenskhuset på Kap Thordsen och fågelfjället på Diabas. Ombord på båten berättar vår guide otaliga arktiska anekdoter om natur, historia, jägare och djurliv. Lunchen som normalt grillas på däck, avnjuter vi ombord. Dagens arrangemang tar ca 11 timmar i anspråk och inte förrän på kvällen är vi tillbaka. Då smakar det gott med middag som vi äter tillsammans på hotellet.

Dag 4 Gruvbesök och hundspann

Idag delar vi upp oss i två grupper eftersom dagens aktiviteter bör genomföras i mindre grupper. Vi har därför två olika aktiviteter. Efter lunch byter vi med varandra. Vi ska bl.a. få en inblick i Longyearbyens rika gruvhistoria när vi tar gruvbussen till "Gruva 3" och får höra den kolsvarta sanningen om gruvdriften på ön. Det är 20 år sedan i dag som gruvarbetarna låg på golvet och plockade upp det svarta guldet från berget. Vi får speciella kläder på oss liksom arbetsredskap och strålkastare under vår vandring i underjorden, ett besök som etsar sig fast i minnet för alltid. Medan ena hälften är vid gruvan så ska den andra hälften få stifta bekantskap med polarhundar. Vi ska åka hundspann i Adventsdalen. De ivriga polarhundarna drar de lätta hjulförsedda vagnarna samtidigt som vi njuter av utsikten och upplever Adventsdalens djur och fåglar på nära håll. Det är en fantastisk möjlighet att få köra hundsläde även om det inte är vinter. Vi förses med overall, stövlar, vantar och får samtidigt en god introduktion till hur hundarna och slädarna ska handhavas innan äventyret tar sin början. Förbered dig på en kittlande och fartfylld tur. Efter lunch byter grupperna aktiviteter med varandra. På kvällen kan vi ana att en avskedsmiddag på hotellet smakar bra efter dagens annorlunda upplevelser.

Dag 5 Hemresa

Efter några intensiva dagar i Arktis är det dags att vända tillbaka. Efter en välsmakande frukost tar transferbussen oss ut till vårt flyg med Norwegian lyfter mitt på dagen och efter mellanlandning i Oslo skiljs våra vägar för denna gång.

I Adventsdalen får vi njuta av en tur med hundspann. Foto: Shutterstock

Resfakta

Resdatum

Avresa: 9 juni

Hemresa: 13 juni

Pris

19 980 kr per person i del i dubbelrum

Avreseflygplatser: Arlanda och Köpenhamn

Allt detta ingår i resans pris

Flyg i ekonomiklass till Longyearbyen med SAS resp. Norwegian t/r

Flygskatter och säkerhetsavgifter

Transfer flygplatsen – hotellet t/r

4 nätter med del i dubbelrum på Funken Lodge

4 frukostar

1 lunch exkl dryck under båtturen till Nordenskiöldsglaciären

3 middagar inkl. kaffe på hotellet

1 middag inkl. dryck under "Arktisk vildmarksafton"

Alla utflykter och besök enligt dagsprogram

Skandinavisktalande lokalguide

Svensktalande guide

Tillägg per person

Enkelrumstillägg: 2 895 kr

Avbeställningsskydd: 1200 kr

Reseförsäkring: 235 kr

Bra att veta

Valuta: NOK. Vissa platser under utflykterna accepterar endast kontant betalning. På hotellet accepteras kort. Varma kläder gärna underställ i ull, vindtäta kläder och varma skor rekommenderas. Glöm inte heller att ta med kikare även om sådan finns att hyra ombord på båten.

Så här bokar du

Ring Scandorama 040-600 00 00 eller gå in på www.scandorama.se/icakuriren

Vi reserverar oss för eventuella program, pris och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.