Flygkryssning till Sydeuropas pärlor 20 maj – 2 juni 2018

I behaglig vårvärme njuter vi av fem sydeuropeiska städer under denna 14-dagars flygkryssning där alla utflykter och massor av måltider är inkluderade i programmet.

Hoppa på spårvagn nummer 28 som tar dig runt i Lissabon. Foto: Shutterstock

Vi styr först kosan mot Madrid, den pulserande spanska huvudstaden som aldrig sover. Medeltida torg, det välkända Pradomuséet och mängder av barer och caféer är något av det som väntar här. Vi fortsätter till kustpärlan Estoril utanför Lissabon för att njuta av det portugisiska köket och en rundtur i Lissabon. Vi lämnar den soldränkta Iberiska halvön och tar oss österut över Medelhavet för tre nätter i den eviga staden Rom. Den antika historien för oss vidare till den myllrande staden Aten där vi upplever det grekiska folklivet, maten och stadens unika sevärdheter. Resan avslutas med två nätter i Nice, med sin långa strand och ett fantastiskt utbud av shopping, kulinariska äventyr, konst och historia. Du följer väl med?

Vi inleder resan i Madrid, staden som aldrig sover. Foto: Shutterstock

Dagsprogram

Dag 1 Flyg till Madrid

Efter ca tre timmars flygresa möter guiden upp oss och vi tar transferbussen till 4-stjärniga Hotel Santos Agumar, centralt beläget i Madrid. Här kommer vi att bo de inledande två nätterna.

Dag 2 Upptäck Madrid

Dagen börjar med en inspirerande stadsrundtur där vi bekantar oss med stadens stora sevärdheter. På eftermiddagen har du tid att upptäck Madrid på egen hand. På kvällen samlas vi för en gemensam välkomstmiddag.

Dag 3 Madrid - Lissabon

Dagen innehåller fri tid på egen hand. Kanske väljer du att göra en riktig kulturvisit på det världsberömda Pradomuséet som bjuder på den största spanska konstsamlingen med verk av bland annat Goya, Greco och Velázquez. På kvällen hämtar transferbussen oss för den korta resan mot flygplatsen. Väl framme i Portugal checkar vi in på Hotel Londres i Estoril, beläget en halvtimme väster om Lissabon som bland annat ståtar med Europas största casino.

Dag 4 Lissabon

Vi bekantar oss med Estoril och grannorten Cascais genom en promenad mellan orterna utmed den vackra strandpromenaden. Efter lunch på egen hand beger vi oss på en stadsrundtur i Lissabon. På kvällen bjuds det på en regional specialitet inkl. dryck i hotellets restaurang.

Dag 5 Lissabon - Rom

Utforska Estoril och Cascais på egen hand och passa för all del på att njuta av det prisvärda portugisiska köket. Under sen eftermiddag beger vi oss till flygplatsen för kvällsflyget till den italienska huvudstaden. Sent på kvällen landar vi i Rom där transferbussen kör oss till centralt belägna Hotel Galles.

Dag 6 Upptäck Rom

Dagen bjuder på Roms enastående historiska och kulturella utbud. Vi gör en innehållsrik stadsrundtur med de klassiska sevärdheterna som Spanska trappan, Trevifontänen, Pantheon, Piazza Navona och änglaborgen Castel Sant Angelo. Vi fortsätter till Vatikanstaten, där vi på egen hand får möjlighet att utforska världens största kyrkobyggnad, Peterskyrkan.

Dag 7 Rom på egen hand

Idag botaniserar var och en fritt efter intresse och smak. Först sent på eftermiddagen träffas vi för att förflytta oss med tunnelbana till Fontana di Trevi för en välsmakande middag i genuin italiensk restaurangmiljö.

Upptäck Roms enastående historiska och kulturella utbud. Foto: Shutterstock

Dag 8 Rom - Aten

Efter frukost blir vi hämtade för att fortsätta vår resa, nu till antikens Grekland och ljuvliga Aten. Väl i Aten tar vi oss till centralt belägna 4-stjärniga Hotel Fresh Athens varifrån utsikten från takterrassen är minst sagt fenomenal över Akropolis. Resten av dagen på egen hand.

Dag 9 Upptäck Aten

Rundtur i staden där vi får se både gammalt och nytt. När vi är klara med den moderna staden stannar vi till vid Akropolis, där vi bland annat hittar Atens kanske mest kända byggnad, Parthenon.

På kvällen samlas vi för en genuin restaurangupplevelse i det välkända Plaka dit vi promenerar från hotellet. Under denna härliga kväll bjuds det på grekiska specialiteter ackompanjerade av musikunderhållning.

Dag 10 Aten med vinprovning

Söder om Aten ligger udden Kap Sounion och de majestätiskt belägna ruinerna av Poseidontemplet från 400-talet f.Kr. På vägen hit färdas vi längs Attikahalvöns kust och njuter av det Egeiska havets vyer. Under dagen passar vi på att prova de goda grekiska vinerna på Vassiliou Winery.

Dag 11 Fri dag i Aten

Njut vid poolen på hotellets takterrass eller ge dig ut och gör Aten på egen hand.

Dag 12 Aten - Nice

Vi checkar ut tidig morgon för att ta flyget till Nice. Frukost serveras ombord på flyget. Eftersom vi inte får tillgång till hotellrummen på Best Western So'Co by Happyculture förrän på eftermiddagen passar vi på att titta lite närmare på Nice under en stadsrundtur efter ankomsten. På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 13 Monaco och Monte Carlo

Vi åker österut från Nice via någon av bergsvägarna som slingrar sig genom de vackra byarna och stannar i byn Eze för ett uppskattat besök på något av parfymhusen. Sedan väntar det lilla furstendömet Monaco och intilliggande Monte Carlo där casinot står ståtligt och yachterna ligger på parad i hamnen.

Dag 14 Flyg hemåt

Vi checkar ut från hotellet under sen förmiddag. Därefter väntar en sista dag efter eget intresse. Promenera ned till stranden längs Promenade des Anglais och doppa tårna i Medelhavet. Shoppa provencalska tyger eller ät en god lunch på nyfångad fisk. Sen eftermiddag blir vi hämtade av bussen som tar oss till flygplatsen för hemresa efter en fantastisk resa full av intryck och nya vänner.

Sista stoppet för resan blir Nice och Monte Carlo, innan vi beger oss hemåt. Foto: Shutterstock

Resfakta

Resdatum

Avresa 20 maj

Hemresa 2 juni

Från Arlanda, Landvetter och Köpenhamn

Pris:

27.980: - per person i dubbelrum

Allt detta ingår i resans pris

Flyg i ekonomiklass med Norwegian, TAP Portugal samt Aegean Airlines enligt flygrutten Skandinavien – Madrid, Madrid – Lissabon, Lissabon – Rom, Rom – Aten, Aten – Nice, Nice - Skandinavien

Samtliga flygskatter och säkerhetsavgifter

Flygplansmåltider under en del av flygresorna

Samtliga busstransfers mellan flygplatserna och hotellen

13 nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard

13 frukostar (dag 12 på flyget)

5 middagar (dag 2, 4, 7, 9 och 12)

Utflykt: Stadsrundtur i Madrid

Utflykt: Estoril & Cascais

Utflykt: Stadsrundtur i Lissabon

Utflykt: Stadsrundtur i Rom

Utflykt: Bella Notte i Rom med middag

Utflykt: Stadsrundtur i Aten med Akropolis

Utflykt: Middag i Plaka

Utflykt: Kap Sounion

Utflykt: Vinprovning

Utflykt: Stadsrundtur i Nice

Utflykt: Eze – Monaco – Monte Carlo

Svensktalande guide från Scandorama

Engelsktalande lokalguide vid utflykterna i Aten

Tillägg

Enkelrumstillägg: 5950: -

Avbeställningsskydd: 2000: -

Reseförsäkring: 535: - som komplement till hemförsäkringen.

Så här bokar du

Ring Scandorama 040-600 00 00 eller maila info@scandorama.se

