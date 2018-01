Bli förälskad i Normandie och Bretagne

Följ med Icakuriren till Frankrike och två spännande regioner, båda med speciella förtecken. Låt dig hänföras av pinfärska skaldjur, det bretonska köket, vacker natur och historiska vingslag.

Normandie är de goda ostarnas, den smakrika ciderns och magnifika calvadosens förlovade land. Det är samtidigt en region med ett intressant historiskt arv. Magiska Bretagne med sitt keltiska arv, pittoreska fiskebyar och härliga sandstränder har med sin starka koppling till havet en alldeles speciell karaktär och egen identitet. Chansen är stor att du kommer att förälska dig i den charmiga och välkomnande franska atmosfär vi får uppleva under denna resa. Bienvenue en France!

Pittoreska Arromanches-les-Bains ligger vid normandiska kusten, precis vid Gold Beach, den mittersta landstigningsplatsen i invasionen av Normandie.

Dagsprogram

Dag 1 Ankomst Paris

I bekväm tid på förmiddagen lyfter vi mot Paris. Strax efter lunch tar vi mark på flygplatsen Charles de Gaulle där guiden och transferbussen väntar på att ta oss in till Paris och Hotel Best Western Opera Ronceray. Innan vi anländer till hotellet gör vi en stadsrundtur under några timmar. Efter att vi fräschat till oss efter eftermiddagens sightseeing samlas vi framåt kvällningen för välkomstmiddag.

Dag 2 Normandie – Saint Malo

Efter en god frukost tar oss ut ur miljonstaden i västlig riktning. Den store impressionistmålaren Claude Monet besökte ofta det mytomspunna Normandie. I lummiga Giverny stannar vi till för ett besök vid Monets bostad och trädgård för att beundra alla färger och grönskan. Efter detta närande besök kör vi ytterligare ca 1,5 timme ut mot den normandiska kusten för lunch i Honfleur. Så småningom lämnar vi Normandie för den keltiska halvön Bretagne och dagens slutmål, Saint-Malo, där vi checkar in på Brit Hotel St Malo. Härifrån seglade pirater och upptäcktsresande ut över de sju haven. Ikväll avnjuter vi också en första bretonsk middag.

Dag 3 Dinan – Cancale och ostronprovning

Idag beger vi oss till vackra Dinan, en modern marknadsstad med ett medeltida hjärta. Den gamla stadskärnan brukar benämnas som den vackraste i Bretagne. Vi fortsätter sedan till fiskebyn Cancale, känd som ostronets huvudstad och fullständigt hängiven odling och konsumtion av ostron. Självaste Solkungen fick ostron härifrån levererade till Versailles. Vi får en inblick i hur ostronen odlas och skördas, följt av en härlig provsmakning. Riktigt bretonskt!

Dag 4 Utflykt bland pittoreska städer

Vi tar oss i dag vidare till det västligaste departementet, Finistère, och dess vackra huvudstad Quimper. Under eftermiddagen checkar vi in på fräscha Hotel Oceania. Det sägs att i Quimper lär landets bästa crêpes och cider finnas, Denna Bretagnes äldsta stad ligger mellan floderna Odet och Steir och är känd för sin högt spirande katedral och krukmakerierna med månghundraåriga anor. Skyddat i bukten en knapp halvtimme från Quimper ligger fiskehamnen Concarneau. Staden upplevde sin storhetstid under 1800-talet då dess sardiner i olja var en mycket populär exportprodukt. Vi fortsätter sedan till den måleriska byn Pont-Aven där Paul Gauguin startade en konstnärskoloni.

Dag 5 Finistères vackraste platser

Pointe du Raz - den yttersta udden längst i väster på franska fastlandet. När romarna invaderade Bretagne trodde de att detta var världens ände - Finis Terrae på latin - därav namnet Finistère. Vi får uppleva dramatisk natur, höga vågor och friska vindar. Efter en stärkande promenad väntar vackra vägar mot pittoreska fiskebyn Douarnenez. Därefter gör vi ett stopp i Locronan, en typisk liten bretonsk stenhusby som använts som kuliss vid flera filminspelningar.

Dag 6 Historiska intryck

På morgonen vinkar vi adjö till Quimper men har ytterligare en bretonsk upplevelse framför oss då vi stannar i Fougères med sin mäktiga borg som under medeltiden vaktade gränsen mellan Bretagne och Normandie. Mitt på dagen når vi fram till historisk mark vid Omaha Beach, där den berömda amerikanska kyrkogården med sina drygt 9 000 vita kors gör ett starkt intryck på oss. På eftermiddagen når vi dagens slutmål Caen och centralt belägna Ibis Style Caen Centre Paul Donner. På väg mot kvällens restaurang gör vi en kort stadspromenad. Gemensam middag.

Dag 7 Calvados och avskedsmiddag

Förmiddagen bjuder på ett populärt besök då vi når Pont l'Evêque, dels känd för sin goda ost dels för den speciella dryck som produceras i regionen. Vi ska uppleva "the Calvados Experience" under ett besök där vi får lära oss mer om produktionen av det populära äppelbrännvinet och andra äppelprodukter. Stärkta av denna ädla dryck är vi redo att ge oss i kast med den franska huvudstaden som vi når under eftermiddagen då vi åter checkar in på centrala Hotel Best Western Ronceray. På kvällen är det dags för en avskedsmiddag efter alla stora upplevelser.

Dag 8 Fri förmiddag i Paris

Vi har valt en senare hemresetid för att kunna ge fri tid för lite shopping eller något museibesök under denna sista dag av resan. Sen eftermiddag blir vi hämtade inför kvällsflyget hem med SAS till Sverige igen efter en minnesvärd resa.

Resfakta

Resdatum

Avresa 3 maj

Hemresa 10 maj



Pris

14 680 kr i del i dubbelrum

Avreseflygplatser: Arlanda och Köpenhamn

Allt detta ingår i resans pris

Flyg i ekonomiklass med SAS t/r till Paris

Flygskatter och avgifter

7 nätter med del i dubbelrum

7 frukostar

4 middagar inkl. dryck (dag 1, 2, 6 och 7)

Busstransfers och rundresa i helturistbuss

Utflykt: Stadsrundtur i Paris

Utflykt: Välkomstmiddag på Noces de Jeanette

Utflykt: Monets trädgård

Utflykt: Piratnästet Saint-Malo inkl. middag

Utflykt: Medeltida Dinan & ostronprovning i Cancale

Utflykt: Concarneau & Pont-Aven

Utflykt: Finistères höjdpunkter

Utflykt: Omaha Beach & Arromanches

Utflykt: Normandiska Caen med middag

Utflykt: Calvados Boulard (engelsk guidning)

Utflykt: Avskedsmiddag på Bistro de Montmartre

Svensktalande guide

Tillägg per person

Enkelrumstillägg: 2 600 kr

Avbeställningsskydd: 1000 kr

Reseförsäkring: 325 kr

Så här bokar du

Ring Scandorama 040-600 00 00 eller eller gå in på www.scandorama.se/icakuriren

Vi reserverar oss för eventuella program, pris och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.