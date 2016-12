Inställd: Läsarresa: Ladda för julen i vackra Spreewald

Resan är tyvärr inställd. Följ med Icakuriren till tyska vinterpärlan Spreewald. Upplev julstämningen och besök några av

Tysklands bästa julmarknader.

Julstämning vid Stallhof i Dresden.

Resfakta: Spreewald 23–27 november 2016. Resan sker med buss från Göteborg

med stopp längs vägen mot Malmö som är sista stopp innan

vi lämnar Sverige.

5 850 kr per person i del

i dubbelrum.

Resa med helturistbuss.

Logi i tvåbäddsrum med dusch/wc (en natt i Potsdam, tre nätter

i Lübben).

Guide.

Väg-, bro- och färjeavgifter.

Fyra frukostar.

Fyra middagar (varav en sorbisk afton med folklore).

Guidad stadsrundtur i Potsdam.

Kanalfärd med traditionell stakpråm (ca 2 x 45 min).

Inträde till friluftsmuseet i Lehde.

Besök på julmarknaderna i Lübbenau, Lübben och Rostock.

Utflykt till Dresden med guidad stadsrundtur och besök på

Striezelmarkt.

Representant från Icakuriren vid minst 25 deltagare.

Enkelrum 750 kr.

Avbeställningsskydd 300 kr.

På resan ingår whispers (hörsnäckor). Ta med fyra stycken

AA (LR6) batterier/person.

Vi reserverar oss för program-ändringar utanför vår kontroll.

Resan genomförs vid minst

25 deltagare. Resan bokas hos Jörns Resor via tel: 0770-787 000 eller mejla info@jorns.se

Res med Icakuriren till den vintervackra regionen Spreewald, rik på historia och kultur. Spreewald, knappt tio mil sydost om Berlin, genomkorsas av hundratals floder och kanaler, och är starkt präglad av den västslaviska minoritetsgruppen sorberna.

Här är färdmedlet framför andra kahn, en sorts flatbottnad båt som stakas fram. Som sig bör åker vi kahn på vattenvägarna. Vi tar också del av sorbernas jultraditioner och vardag.

En dag tillbringar vi i praktfulla Potsdam och en dag i vackra Dresden, där vi bland annat besöker Tysklands äldsta julmarknad, som bjuder på fint hantverk, mat och en underbar julstämning.

Gå på julmarknad i Dresden.

Dag 1 Resa till Potsdam

Via Gedser-Rostock tar vi oss under förmiddagen till Tyskland. Efter ett stopp för inköp går färden vidare söderut genom Mecklenburg-Vor-pommern mot Brandenburg och dess huvudstad Potsdam strax väster om Berlin. Tidig kväll checkar vi in på 4-stjärniga Arcona Hotel am Havelufer, vackert beläget vid vattnet, i hjärtat av Potsdam. Vi av-slutar dagen med en gemensam middag och lär känna varandra lite mer.

Dag 2 Potsdam–Lübben

Potsdam, en av Tysklands vackraste städer, ligger för våra fötter. Helt omgiven av vatten, och med storslagna slott och parker lämnar staden ett bestående intryck. Efter

frukost görs en guidad stadsrundtur som tar oss till det holländska kvarteret och det vackra bostadsområdet Alexandrowka, där vi stig-er in i Pusjkins berättelsers världar.

I Park Sanssouci ståtar själva symbolen för Potsdam, rokokoslottet Sanssouci. Slottet uppfördes 1745–1747 som den preussiska kungen Fredrik den stores sommarresidens. Med åren uppfördes fler praktfulla palats och paviljonger i parken, däribland Neues Palais. Efter en gemensam promenad finns det tillfälle att på egen hand besöka något av slotten.

På eftermiddagen lämnar vi Potsdam och beger oss söderut

mot det idylliska floddeltat Spree-wald. Här ska vi bo tre nätter på gemytliga Hotel Spreeblick i den lilla staden Lübben.

På kvällens meny står gås.

Dag 3 Dresden med julmarknader

Idag gör vi en utflykt till Dresden, "Tysklands Florens" och en av landets vackraste städer. Under en guidad rundtur får vi en känsla för stadens kulturella och historiska arv: Frauenkirche, Hofkirche och palatset Zwinger, för att nämna några. På anrika Semperoperan har Tannhäuser och Den flygande holländaren haft världspremiärer, liksom åtskilliga verk av Richard Strauss.

Vi får också gott om tid att botanisera på Dresdens många julmarknader, däribland Tysklands äldsta, Striezelmarkt, som öppnade redan 1434. Runt den spektakulära julpyramiden, den högsta i världen, samsas ett myller av marknadsbodar. Passa på att prova en "Stollen" (Striezel), den berömda fruktkakan som gav namn åt marknaden. Flanera längs "Julmilen", som binder samman marknaderna på Prager Straße och Münzgasse och insup julstämningen. På eftermiddagen vänder vi åter mot Lübben, där en middag på temat fisk väntar.

Dag 4 Spreewald med båtfärd och julmarknader

Efter frukost åker vi till huvudorten Lübbenau, där det denna helg anordnas en liten julmarknad. Här ges det tillfälle att provsmaka den berömda Spreewaldgurkan, rökt fisk och andra godsaker. Men först ska vi på en rofylld tur med regionens speciella transport-

medel kahn och njuta av Spreewalds unika naturidyll.

Vi lägger ut från bryggan i den lilla hamnen och glider i sakta mak fram genom ett vinterskrudat skogslandskap. Filtar, och kanske även rykande hett glühwein, håller oss varma. Efter cirka 45 minuters båtfärd lägger vi till.

På Freihlandmuseum Lehde ser vi en utställning på temat jultraditioner i Spreewald och får även se lokalt hantverk. Med båten återvänder vi så småningom till Lübbenau för ett besök på julmarknaden. Kvällens middag intas på en mysig restaurang och består av en buffé med traktens specialiteter ackompanjerad av sorbisk folklore.

Dag 5 Lübben–hemresa

Efter frukost lämnar vi Spreewald och sätter kurs mot Rostock. Här får vi tillfälle att äta lunch och lite tid att sondera utbudet på norra Tysklands största julmarknad. På eftermiddagen kör vi ombord på färjan till Gedser, vid 19:30-tiden är vi åter i Malmö, några timmar senare i Göteborg.

