12 sätt att njuta av London

London har tagit tillbaka sin plats som det populäraste weekendresmålet. Icakuriren har letat fram tolv nya Londontips bortom Oxford Street och Piccadilly Circus.

1. Vegokrogar

Kaloririka fish and chips och en iskall pint of lager hör London till. Men parallellt med den traditionella matkul-turen pågår en hälsotrend. I sommar är det vegetariska kro-gar och alkoholfria barer som gäller. Den mest hypade, vegetariska Londonrestaurangen stavas Tiny Leaf. Här är maten vego, eko – och inget går till spillo ("zero waste"). Belägen tio minuters bussresa från Notting Hill.

Redemption är en gastrobar som bara serverar mocktails – alltså cocktails utan alkohol. Smarriga mojitos – men utan rom alltså. Mottot är "Spoil yourself without spoiling yourself". Redemption har hyllats i brittisk press, och finns numera både i Notting Hill och Shoreditch.

www.tinyleaflondon.com

www.redemptionbar.co.uk

2. London med barn

London Eye är en fin start på helgen – från ovan får man en bra överblick av staden. Resan med det jättelika pariserhjulet, beläget vid Themsen mitt emot Big Ben, tar en halvtimme och når som högst 135 meter över havet. Lång kö? Satsa på en dyrare biljett i Fast Track Ticket-kön.

Om man ska turista i London med barn är det skönt att bo nära en park, där barnen kan springa av sig mellan besöken på turistattraktionerna. I city är Hyde Park en oas när man vill bort från hetsig vänstertrafik och fullsatta trotto-arer. I grannparken Kensington Gardens finns dessutom stans bästa lekpark till prinsessan Dianas minne.

En av världens största leksaksaffärer, Hamley's, är värd ett besök. Sju våningar fyllda med leksaker, aktiviteter och shower. Men kom ihåg, de rolig-aste nöjena behöver inte kosta skjortan. Många museer är gratis, och barn brukar gilla att åka knallröda dubbeldäckare.

Alla Harry Potter-fans ska besöka inspelningsstudiorna från Harry Potterfilmerna med bevarad filmrekvisita. Det krävs att man bokar bilj-ett minst en månad i förväg men besöket är värt varenda penny. Warner Brothers filmstudio i Leavesden, ett par mil utanför London, öppnades för allmänheten för några år sedan. Den 50 000 kvadratmeter stora filmstudion har varit bas för samtliga åtta Harry Potter-filmer. Ge besöket ordentligt med tid, gärna en halvdag eller mer.

www.wbstudiotour.co.uk

3. Museer du inte får missa

Flera av de stora museerna tar inte ut någon entréavgift. En favorit är Saatchi Gallery, vid Duke of York Square, som fokuserar på samtidskonst. I sommar är Saatchi extra mycket i ropet i samband med sin Rolling Stone-utställning Exhibitionism. Utställningen omfattar objekt från bandets genombrott 1963 fram till idag. 500 föremål ställs ut, däribland scendesign, backstageprylar, sällsynta gitarrer, ikoniska kostymer, dagböcker, korrespondens, och originalaffischer.

Nya Tate Modern – ombyggt, tillbyggt, med massa ny konst – öppnar den 17 juni 2016. En klassisk Londoninstitution som är ännu mer intressant efter omgörningen.

Och National Portrait Gallery – National Gallerys lillasyster, som är beläget vägg i vägg med det stora nationalmuseet – är ännu ett favoritmuseum. Här visas enbart porträtt.

www.saatchigallery.com

www.tate.org.uk/visit/tate-modern

www.npg.org.uk

4. Vandra längs Southbank

Jag viker alltid en halvdag till Southbank, promenadstråket på Themsens södra sida, under mina Londonbesök. Har jag ett yngre resesällskap med mig brukar jag börja med ett varv i London Eye. Sedan vandrar jag längs kanalen, vars stråk är fyllt av gatukonstnärer, konstgallerier, trevliga pub-

ar och en kombinerad graffitivägg och skatepark. Utsikten över floden, parlamentet och Big Ben är bästa tänkbara.

En bit bort, på the Queen's Walk, vid Millenium Bridge, väntar Tate Modern för den som känner för att varva promenaden med museibesök. Tjusig middag kan man äta på Oxo Tower, belägen i en före detta kraftstation, med fantastisk utsikt över Themsen och Southbank. Restaurangen drivs av Harvey Nichols. Annars är det bästa med Southbank att titta på människor. Köp en glass, sätt dig på en bänk och sug in London.

www.southbanklondon.com

Tate Modern Art.

5. Häng i östra London

På söndagar är en utflykt till östra delen av stan, Brick Lane-området, given. Här är proppat med folk, och det är mysigt att gå runt bland butikerna och marknaderna, och att spontanäta i något matstånd med rätter från jordens alla hörn.

Generationer av migranter har format Brick Lane som det ser ut idag. Den senaste vågen av immigranter utgjordes av bangladeshier, och här kryllar således av restauranger med sydostasiatisk mat. Idag kallas östra London ibland skämtsamt för Sveriges fjärde största stad – på grund av alla svenskar som flyttar dit.

En vacker och populär blomstermarknad är Colombia Road Flower Market. Men Brick Lane är framförallt känt för sina vintagemarknader. Gamla Spitalfields Market är sedan renoveringen hälften galleria, hälften marknad. Den som vill shoppa begagnat ska också hålla koll på Absolute Vintage (15 Hanbury Street), en klassisk vintagebutik med fokus på skor och väskor.

www.absolutevintage.co.uk

www.spitalfields.com

www.visitbricklane.org

6. Upplev klassiska London

Jermyn Street är en klassisk shoppingadress för Londons välbeställda. Här kanske man inte storshoppar, men det är kul – nästan ett stycke Londonhistoria – att bara besöka butikerna. Här finns Londons mest kända parfymbutik – Floris, som saluför den berömda Bondparfymen No 89. Affären var för övrigt en av Bondförfattaren Ian Flemings favoritbutiker. Och här finns legendariska skotillverkaren Foster & Son, som handsyr dojor av det bästa material. I lådorna förvaras fotavtryck från både kungligheter och celebriteter – här har var och varannan kändis fått ett par hederliga skor uppsydda. Men glöm att fixa ett par nya dojor över dagen. Åtta månader tar tillverknings-processen, men så är skorna också hundra procent handgjorda. Motsvarande 30 000 kronor kostar ett par loafers, som dock sägs hålla i princip resten av livet.

Turnbull & Asser är varje skjortfetischists drömaffär. Butiken är bland annat leverantör av specialsydda skjort-or till samtliga skådespelare som porträtterat James Bond. Och här sys förstås också skjortor till de engelska kungligheterna. Chefsskräddaren Paul Cuss har fått ta emot en Royal Warrant – det engelska kungahusets svar på "Kunglig hovleverantör". På väggarna hänger hälsningar från klädsnobbar som Sean Connery, Robert Redford, Pierce Brosnan och Daniel Craig. Här kan man inhandla en perfekt sittande skjorta till en kostnad av cirka 1 700 kronor. Och i framtiden är det bara att ringa in beställningarna – kroppsmåtten sparas i butiken i sju år.

www.florislondon.com

www.foster.co.uk

www.turnbullandasser.com

Brick Lane, ruffigt och trendigt.

7. Här finns bästa utsikten

The Shard heter Londons senaste tillskott i kategorin "utsiktsplatser". Skyskrapan, som invigdes 2012, mäter 310 meter och är den högsta i västra Europa. Arkitekten Renzo Piano jämför byggnaden med en glasskärva, därav namnet, "Shard of Glass". Utsikten från våning 72 är ingenting annat än imponerande – det sägs att man ser sex mil. Här befinner man sig dubbelt så högt som vid den näst högsta utsiktsplatsen i London.

Londons coolaste champagnebar stavas Vertigo 42, belägen på 42:a våningen mitt i City of London. Diger meny med olika sorters vintagechampagne, men det är utsikten som är den egentliga höjdpunkten. Vertigo 42 är inte en restaurang, men måndagar till fredagar finns en barmeny. Lätt uppklädd klädkod, så undvik flip-flops och shorts. Och kom ihåg att boka bord, samt vara medveten om att du måste passera en säkerhetskontroll à la flygplatser för att få åka upp med hissen.

www.theviewfromtheshard.com

www.vertigo42.co.uk

8. Dra till förorten

Vill man fly city ett slag finns underbara förorter bara någon kvarts tunnelbaneresa från city. Fashionabla Highgate är en av dem. Hoppa på tunnelbanans Northern Line och åk till stationen Archway (tar cirka 20 minuter) och promenera därifrån till stadsdelen Highgate – kanske Londons mest fashionabla område med prestigefull skola och svindyra villor. Njut av att ha kommit ut på landet – för så känns det att vara här. Här finns pittoreska fik och pubar och mysiga butik-er. Och här finns grönområdet Hampstead Heath med vacker utsikt över stan. I södra delen av Hampstead Heath ligger den omtalade utsiktsplatsen Parliament Hill med mäktig utsikt över London skyline.

Drick te och ät hembakade scones och delikat morotskaka på High Tea of Highgate – ett rosa kafé mitt i Highgate

Village. När du ändå är i krok-arna: missa inte Highgate Cemetary. Här – mitt i den mest fashionabla delen av London – ligger revolutionära marxist-en Karl Marx begraven. Avsluta förortsbesöket med fish and chips och en ale på puben The Flask. Om det är tillräckligt varmt är uteserveringen det självklara valet.

9. Afternoon tea

Ett afternoon tea är ett Londonmåste, men välj te-salong med omsorg – och kom ihåg att de mest populära teserveringarna måste bokas i veckor i förväg.

Chesterfield Hotel, mitt i Mayfair, har barnvänliga afternoon tea, som också är en njutning för den vuxne. Man sitter i en mysig vinterträdgård, och blir bland annat serverad chokladscones, som är hotellets specialitet.

De tre lyxhotellen The Ritz, The Goring Hotel och The Dorchester har alla bra afternoon tea.

Anrika The Ritz är antagligen världens mest kända tesalong, och här får man ligga i för att få plats. The Goring Hotel har utnämnts till bästa afternoon tea vid flera tillfällen. Teritualen på the Dorchester Hotel ser ut som den alltid har gjort. In på bordet kommer snittar och fruktdrink följt av scones, ljuvliga marmelader, clotted cream, utsökta bakverk och Dorchesters egen svarta teblandning. Lämna jeans och sneakers på hotellrummet – här är uppklätt, konservativt – och faktiskt mycket trivsamt.

www.thedorchester.com

www.thegoring.com

www.theritzlondon.com

www.chesterfieldmayfair.com

10. Sippa martini

"Här ska man sitta i lugn och ro. Gäster som har bråttom och snabbt vill ha sin drink skickar vi till ett annat ställe. Och två Martinis per person är maximum. Våra drinkar är starka – de flesta klarar inte av fler", säger bartendern Alessandro Palazzi.

Dukes är en elegant Londonbar där en av bartendrarna lär ha inspirerat till den berömda James Bondrepliken "Shaken, but not stirred". En vanlig kväll blandar barens bartendrar – alla från Italien – över 300 Martinidrinkar. En klassisk Vesper (en del vodka, tre delar gin, en halv del torr vermouth) går loss på ett par hundra kronor, men så innehåller den också elva centiliter alkohol.

En mer engelsk, mer tidlös, klassisk miljö går knappast att finna.

www.dukeshotel.com

Utsikten från The Shard.

11. Gå på matmarknad

Matmarknaden Borough Market, belägen under London Bridge, är en favorit bland Londongourmeter. Här handlar matintresserade londonbor sin middag, och här kan man på kort tid lära mycket om brittisk kokkonst. Här är mysigt att bara ströva runt (förslagsvis efter en promenad längs Southbank), och provsmaka starka ostar, färgglada marmelader och nybakade surdegsbröd. Efter en timme på marknaden kan man för alltid förkasta idén om att engelsk husmanskost är ett gastronomiskt misslyckande. Producenter från hela England säljer sina varor på marknaden.

www.boroughmarket.org.uk

12. Legendariska varuhus

Harrod's är en av Londons mest berömda turistattraktioner och troligtvis världens mest renommerade varuhus. Harrod's är dyrt och exklusivt, och funkar bäst för inspiration. Ett stenkast från Harrod's ligger Harvey Nichols. Modernare och trendigare än sin snobbiga granne, men ändå förnämligt och påkostat.

Selfridges är det varuhus i världen som säljer flest skönhetsprodukter, och har dessutom världens största jeansavdelning. Varuhuset gillas också av kändisar – såväl Kate Middleton som Madonna är stamkunder.

Det är omöjligt att inte tycka om varuhuset Liberty, beläget i den vackraste Tudorbyggnad. Grundades 1875, och sålde på den tiden främst tyger och prydnadsföremål från fjärran östern. Men det är ännu ett varuhus som är mer för ögonen än för plånboken. Här finns en vintageavdelning med handplockade Chanelhandväskor, Hermésscarves och klassiska Célineklänningar. På Marks & Spencer finns basgrejerna. Pålitligt och bra kvalitet, men ganska präktigt. Brittisk storsäljare av vardagsprodukter – här shoppar den engelska medel-

klassen sina skoluniformer hushållsprodukter, nattsärkar. Klart folkligast av de fem varuhusen, och värt ett besök.

www.harrods.com

www.harveynichols.com

www.selfridges.com

www.liberty.co.uk

www.marksandspencer.com

London BÄSTA TID: London är alltid London – hit åker man precis när som helst. RESA HIT: Norwegian, SAS och British Airways flyger direkt från Arlanda. Ryanair flyger från Skavsta, Göteborg och Västerås. PRIS: Flygbolagens priskrig gör att det nästan alltid går att hitta en biljett under ett par tusenlappar. FLYGTRANSFERS: 45 minuter med tåg från Stansted till Liverpool Street Station, en halvtimme med tåg från Gatwick till Victoria Station, en kvart med Heathrow Express till Paddington Station. Flygtaxi är oftast onödigt, långsamt och dyrt. TA SIG RUNT: Köp ett Oyster card. Funkar på både tunnelbana och buss (och du slipper krångla med bussarnas biljettautomater). Kostar tre pund och fylls på med önskat belopp. Numera fungerar Oyster card också på Gatwick Express. De klassiska, svarta taxibilarna – med chaufförer som kan sin stadsgeografi utan och innan – passar perfekt korta sträckor. PRISNIVÅ: Enligt Forex banks semesterindex, som jämför priser för typiska semesterkostnader, har Storbritanniens index sjunkit från 142 till 121 på bara ett halvår. Boende i London är generellt dyrt, i övrigt går det att turista hyfsat billigt. Flygbiljetterna är billiga. Många stora museer tar inte ut någon avgift (däribland Tate Modern, National Gallery och National Portrait Gallery), det går att köa för sista-minuten-teaterbiljetter (till exempel på Half Price Ticket Booth, Leicester Square) och det kryllar av vintagebutiker (särskilt i östra London). BOENDE

BUDGET

Nadler Hotel (Kensington)

Fräscha rum, hjälpsam personal, och utmärkt läge för den som vill bo lugnt, och inte mitt i smeten. Spana efter erbjudanden – tidvis är här extremt prisvärt.

Pris Dubbelrum från 900 kronor per natt (frukost serveras inte).

www.thenadler.com/kensington MELLAN

The Hoxton Hotel (östra London)

Snyggt hotell med perfekt läge, mellan Old Streets och Liverpool Streets tunnelbanestationer, mitt bland roliga butiker, krogar och gallerier. Har vunnit flera priser för bästa hotell. En gin och tonic i den fina baren på bottenvåningen är en perfekt start på en utekväll.

Pris Dubbelrum från cirka 1 400 kr.

www.hoxtonhotels.com LYX

The Gore – One Ninety Queen's Gate (mellan Knightsbridge och Kensington)

Ett exklusivt, men ändå personligt och avslappnat lyxhotell beläget mellan Knightsbridge och Kensington. Rockstjärnornas favorittillhåll.Rummen är personligt inredda efter olika teman.

I Judy Garland-sviten sover du till och med i skådespelarens gamla säng. Njut av cool miljö och badrum i viktoriansk stil.

Pris Dubbelrum från cirka 2 100 kr.

www.gorehotel.com Läs mer

www.visitbritain.se.

Resguiden Mitt London, av Jon Pelling (Karavan förlag) har ny-ligen kommit i en ny, uppdaterad utgåva.

