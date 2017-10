Eskimo-3® – fiskoljan som är snäll mot miljön

Att omega 3 kan ha en positiv inverkan på hälsan bekräftas i flera studier. Många äter därför tillskott med de fleromättade fetterna. Men det är inte alltid lätt att välja i djungeln bland produkter. Här skiljer Eskimo-3® ut sig på marknaden.

Detta är Eskimo-3® • Eskimo-3® är en produktserie med omega 3-fettsyror.

• De båda fettsyrorna EPA och DHA finns i Eskimo-3®.

• Eskimo-3® skiljer sig från andra produkter i och med att det innehåller Pufanox, som gör fiskoljan stabil.

• Eskimo-3® saknar fiskeftersmak.

• Eskimo-3® har en ren och fräsch doft. Det är en av de saker som gör att du som konsument märker att produkten är stabil.

• EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion.

• DHA bidrar till en normal synförmåga och en normal hjärnfunktion.

• Fiskoljan i Eskimo-3® är certifierad av Friends of the Sea för att den uppfyller miljömässigt godkända fiske- och produktionsmetoder.

• Eskimo-3® är ett kosttillskott. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost eller en hälsosam livsstil.

• Den rekommenderade dosen bör inte överskridas.

De senaste åren har världens fiske diskuterats flitigt ur miljösynpunkt. Att äta mat som kommer från en hållbar produktion har samtidigt blivit viktigt för allt fler.



Fet fisk är dessutom nyttigt för oss och innehåller, precis som en del alger, rapsolja och valnötter, vissa fleromättade fetter. Två av dessa är DHA och EPA, som bland annat bidrar till hjärtats normala funktion. DHA bidrar också till att bibehålla normal synförmåga och normal hjärnfunktion.



Den gynnsamma effekten får du vid ett dagligt intag av 250 milligram EPA och DHA.På grund av de här fettsyrornas positiva effekter äter många tillskott med omega 3 och i dag finns det en massa preparat att välja bland, som trängs i butikshyllorna.

Stödjer hållbart fiske

Här sticker Eskimo-3® ut, som ett bra miljömedvetet val. Tillskottet har nämligen fått Friends of the Seas certifiering. Den ideella icke-statliga organisationens uppdrag är att bevara världens marina livsmiljö.



Bakgrunden är ett projekt där miljontals delfiner räddades från döden i tonfisknät. Utifrån detta startade en rörelse för hållbar fiskeriproduktion, som i dag jobbar med hållbarhetscerti- fiering.

Så funkar det

Genom Friends of the Sea granskar oberoende internationella certifieringsorgan olika produkter och deras ursprung utifrån ett antal stränga kriterier. De företag som kontrolleras måste också ta socialt ansvar och gradvis minska sina koldioxidutsläpp, något som kan kännas som självklarheter.

"Stolta över att ha klarat kraven"

Miljöfrågor är dock viktiga för producenten som står bakom Eskimo-3®. Man vill kunna erbjuda kunderna produkter som står för hög kvalitet. Därför är man stolt över att tillskottet är certifierat av just Friends of the Sea. Tillverkningsprocessen är noga kontrollerad – från första steget när fisken fångas, till den färdiga produkten. Oberoende tester har dessutom visat att tillskottet är många gånger stabilare än liknande preparat. Som enda omega 3-produkt innehåller Eskimo-3® nämligen Pufanox®, ett oxideringsskydd med antioxidanter, som gör tillskottet stabilt.

Ingen fiskeftersmak

För dig som konsument kanske detta inte säger så mycket. Ett mer konkret exempel på vad själva stabiliteten innebär blir då att Eskimo-3® inte luktar fisk – istället har produkten en fräschare doft och smak. När du använder den får du inte heller någon fiskeftersmak. Eskimo-3® finns både som gelétuggtabletter, kapslar och i flytande form.