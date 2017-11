Guide: Kör miljövänligt - så funkar det

El gör din bilkörning grön och bränslesnål – se de olika tekniklösningarna.

Det finns faktiskt alternativ där du slipper ladda batteriet själv. Toyotas elhybrider kombinerar bensinmotorn med en elmotor, och drar från 0,33 liter per mil.

Foto: Toyota

I dag är de flesta överens om att klimatsmarta bilar inkluderar någon form av elektrifiering. Det finns flera olika tekniklösningar att välja mellan, och alla har sina egna styrkor. Du ser fordonstyperna listade nedan.

En del bilköpare känner sig tveksamma inför "teknikbytet". Hur laddar man modellen hemma? Kommer den fungera på långresan? Men det finns faktiskt alternativ där du aldrig laddar bilen.

Elhybrid

För föraren fungerar en elhybrid som vilken standardmodell som helst. Toyota kombinerar en bensinmotor med en elmotor, och bilen laddar själv batteriet. Tekniken ger en låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. Exempelvis kan Toyotas elhybrider dra så lite som 0,33 liter per mil vid blandad körning.



Men hur kan då ett batteri som man aldrig kopplar upp mot elnätet ge bilen en sänkt förbrukning? Det som förhållandevis kräver mest energi vid bilkörning är när fordonet kör iväg från stillastående. Om du någonsin har försökt knuffa igång en bil så vet du att den största kraftansträngningen krävs för att rulla hjulen de första centimetrarna.



Samma ansträngning får en bensin- och dieselmotor att sluka bränsle. Men elmotorer fungerar på ett helt annat sätt. De levererar full styrka från första ögonblicket, och deras vridmoment gör att det krävs mycket mindre energi för att sätta en stor vikt i rörelse.



På Toyotas elhybrider är det bara elmotorn som drar igång bilen. En annan viktig aspekt är energiåtervinningen. Så fort du släpper på gasen, bromsar in, eller bilen rullar så tas den energin till vara och förs tillbaka in i batteriet. Samtidigt ger elmotorn en snabb acceleration – och extra vridmoment som komplement till bensinmotorn när föraren behöver det, exempelvis i uppförsbackar.

Toyota lanserade sin första hybrid för 20 år sedan, och i dag erbjuder bilmärket totalt åtta hybrider – från kompakta Yaris, till klassikern Prius – och populära RAV4.

Toyotas hybridteknik finns i flera modeller. Foto: Toyota

Laddhybrid

Med en laddhybrid kan du, precis som du hör på namnet, också ladda hybridbatteriet i din bil hemma eller vid laddstolpar. Toyotas modell Prius Plug-in kombinerar tekniken från den självladdande elhybriden med möjligheten att komplettera med att ladda hybridbatteriet, vilket möjliggör att du kan köra längre sträckor på ren el.

Med Toyota Prius Plug-in kan du till och med ta tillvara på solenergin då den finns med solpanelstak som tillval, något som dels förser kupén med ström, men också laddar batteriet när bilen parkerad.

Elbil

Elbilarnas räckvidd går stadigt framåt. Vissa tillverkare anger att deras modeller klarar över 40 mil, men många bilar når mellan 20-30 mil på en laddning. Man bör dock ta siffrorna med en nypa salt – inte minst som nordbo. Hur de levererar beror dels på hur du kör. Vissa mätningar anger att den verkliga räckvidden snarare ligger på 70 procent av vad tillverkaren angivit – det gäller för vår, sommar och höst. Elbilar påverkas också drastiskt av låga temperaturer. Vid sträng kyla halveras den redan låga räckvidden till en tredjedel av den angivna siffran.

Med tillgång till både el och bensin kan du vara säker på att du kan resa långt. Foto: Toyota

Bränslecellsbilar

Bränslecellsbilar drivs ofta av vätgas. De har dock ingen förbränningsmotor, och är att betrakta som elfordon. Genom en kemisk reaktion omvandlas vätgasen till el i bränslecellsstacken. Fördelen är en räckvidd på omkring 50-60 mil, och de tar bara 3-4 minuter att tanka. En nackdel är att det än så länge endast finns ett fåtal tankställen i Sverige.