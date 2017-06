Kaptenens höjdpunkter: Detta får du inte missa längs Göta kanal

– Man kan enkelt säga att jag har världens finaste kontor.

Befälhavare Albert Håkansson har spenderat 13 somrar på Göta kanal. I 3 knop har han navigerat M/S Juno på hennes resa mellan Göteborg och Stockholm – och han vet varför Sveriges genom tiderna största byggprojekt är en upplevelse man inte bör missa.

Befälhavare Albert Håkansson har arbetat på Göta kanal i 13 år. Foto: Strömma Turism & Sjöfart

Varje sommar kör Albert M/S Juno under 22 dagar och sedan är han ledig i åtta. Under ett arbetspass är det två man vid rodret som byts av: 6 timmar arbete, 6 timmar vila. Det verkar varken vara ett särskilt slitsamt eller tufft arbete om man ska tro Albert. Energin kommer framför allt från kollegor och besökare.

– Nyligen hade jag en passagerare som hittat till oss hela vägen från Australien. Han kom till mig en dag och sa att resan på kanalen var "the second best happening in my life after Kilimanjaro". Det kan du skriva om du vill.

Under hela sommarhalvåret finns det möjlighet att åka med på en kanalkryssning. Väl ombord kan du förbereda dig på en häpnandsväckande naturupplevelse. Den snäva kanalen snirklar sig genom det svenska landskapet. Rapsfält som växer tätt intill kanten ger känslan av att båten plöjer fram på en äng. Kor och hästar som nästintill betar på däck.

– När vi lämnar Trosa och tar skärgården ner mot Oxelösund, då bör alla hålla sig vakna. Det är en av mina absoluta höjdpunkter på kanalresan. Ett annat favoritställe är sjön Viken som har ett fantastiskt fågelliv. Men det allra vackraste är nog ändå båten i sig, säger Albert.

Idag är det tre kryssningsfartyg som trafikerar kanalen. M/S Juno som kör sträckan mellan Göteborg och Stockholm, utan uppehåll, under fyra dagar. M/S Diana går istället samma sträcka men under sex dagar, och sedan finns det lilla kanalresan med M/S Wilhelm Tham. Den går mellan Motala och Söderköping under två dygn med övernattning vid vackra Bergs slussar.

Alla de tre båtarna är djupgående och har ett kraftigt köl helt i stål. Det krävs då kanalen inte är särskilt djup. På de allra flesta ställena skiljer det bara en decimeter mellan köl och botten vilket gör att båten lätt utsätts för slitage.

– Den knepigaste biten är vid Motala tröskel. Där är det väldigt grunt och det händer att vi fastnar ibland, berättar Albert.

Läs mer om de olika kanalbåtarna

M/S Juno på sin färd genom Göta kanal. Foto: Strömma Turism & Sjöfart

Båtar till trots, det är ändå mänskliga möten som till slut sätter sig starkast i minnet.

– Det som jag ofta kommer att tänka på är stämningen ombord och de passagerare som åkt med oss. Många har jag kontakt med i efterhand. En tysk dam som satt i princip hela resan och stickade strumpor skickade ett par till mig efter att hon hade kommit hem. Jag har kvar dem fortfarande.

Ett annat uppskattat inslag på kanalresan är maten.

Varje dag serveras det frukost, en tvårätters lunch och avslutas med trerätters middag på kvällen.

Frida Larsson är operativ chef och intendent på kanalresorna och det här är hennes första sommar i den rollen. Som före detta kock och krögare ligger maten ombord henne nära.

– Det är en kuturhistorisk resa man är med på, genom Sveriges vackra landskap, och det vill vi återspegla i maten, säger Frida.

Menyn och smakerna är därför hämtade från omgivningen utanför. Klassiska insjöfiskar som röding och gös samsa på matsedeln med löjrom från Vänern. Och inte att förglömma, en grön ärtsoppa - Östergötlands landskapsrätt. Helt enkelt en summering av det bästa den svenska husmanskosten kan erbjuda.



– Eftersom att vi har 60 % utländska gäster tyckte jag det känns kul att kunna bjuda dem på riktiga, svenska köttbullar. Med de röda rårörda lingonen är det också en av mina finaste rätter på tallriken, säger Frida.

Läs mer om maten ombord

Varje dag serveras frukost, lunch och middag i den trevliga matsalen. Foto: Strömma Turism & Sjöfart

Så, varför ska man åka med kanalbåtarna?

Om du frågar Albert med sina 13 år i bagaget finns det ett enkelt svar.

– Man ska åka med Juno, eller med Göta kanals båtar generellt, på grund av helhetsupplevelsen. I den kan man lägga in maten, naturen, båten, boendet och all vår trevliga personal. Och sedan ska man helst ha lite tur med vädret också, skrattar Albert.