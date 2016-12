Helena Rönnberg

Våra skuggor stannar kvar

När jag tänker på mormors och morfars hem så minns jag olika möbler och prylar. Det böjda skrivbordet med bokhylla i fronten, och lampan som hade ett flaskskepp i foten. Mormors stora plåtburk fylld av knappar, som jag alltid ville leka med som barn.

På ängen nedanför huset kunde man ha picknick, och mitt över stora vägen fanns kiosken där vi ibland fick gå och köpa godis.

Efter att de gått bort renoverades deras lägenhet och så fick jag bo där en period, som utflyttningslägenhet. Det var en märklig känsla att flytta in i en bostad så starkt förknippad med ens barndom. Som att jag hade flyttat in i deras gamla liv, och ändå inte. I början kände jag mig lite som när man har fått nyckeln till en granne för att vattna blommor under deras semester. Det känns alltid som att bostaden vet att man är en gäst. I hela kroppen ropar det att man inte hör hemma där, trots att man är ombedd att gå runt, ända in i sovrummet, med en vattenkanna.



Samtidigt insåg jag att utan alla mormors och morfars saker, så var det inte längre deras hem. Istället framträdde en vanlig lägenhet. Ett helt vuxenliv var bortmöblerat, även om det fort­farande var tydligt att jag bodde i mormorochmorfar-land. Jag mötte ju dessutom deras grannar i trapphuset, som känt dem i över femtio år och sett mig som barn.

Så en dag kom ett brev adresserat till min morfar, som då varit död i två år. Jag minns att jag ringde företaget och uttryckte hur illa berörd jag blev av deras utskick.

Nu när jag tänker tillbaka så undrar jag hur jag kunde reagera så starkt som jag gjorde. Men det måste ha känts som att en bit av morfars spöke kom svävande tillbaka genom brevinkastet.

I det här numret av Icakuriren har vi en guide över det praktiska som behöver ordnas när en anhörig dör. Och jag kan bara tänka mig hur det blir när jag och mina generationskamrater ska möbleras ut ur våra hem. Det kommer ramla in mejl och och plingas på Facebook när vi skulle fyllt år. Våra digitala skuggor kommer följa oss långt efter att vi loggat ut.