Proffsen berättar: Så här brygger du ditt eget öl

Vad behöver man för att brygga öl och vilken sort är enklast att börja med? Joanna Wever och Annie Nilsson driver sitt eget nanobryggeri i Göteborg. Här delar de med sig av sina bästa tips till dig som är sugen på att börja brygga öl.

Foto: Elina Seblad

Joanna Wever och Annie Nilsson driver sitt eget nanobryggeri, Love Potion Brewery, i Majorna i Göteborg. Idén till att börja brygga öl hemma kom från ett stort ölintresse, och efter några rundor på Google i sök efter skapandet av öl så bryggde de sin första batch "First love". Sedan dess har de startat ett bryggeri, och bryggt cirka 20 olika batcher, alla med olika recept.

– Vi tycker om hela den kreativa processen kring ölbryggning. Vi lägger stor vikt vid valet av råvaror, vi skapar våra egna recept och vi är löjligt förtjusta i vår röda tråd. @lovepotionbrewery är det självklara namnet på vårt hemmabryggeri. Vi brygger med kärlek och varenda titel har en matchade klang med en touch av göteborgshumor. Några av våra populäraste brygder är "Walk down the Ale", "Hopslessly in Love", "Beerkini" och inte minst "I'd tap that Ale", säger Joanna Wever.

De menar att man kan brygga all typ av öl hemma, det är mest en fråga om budget, material och utrymme. Det enklaste att börja med är ale, då det fungerar utmärkt att jäsa i rumstemperatur. Ingredienserna till en lager skiljer sig inte allt för mycket men då jäsprocessen skall göras i svalare utrymme blir det svårt i en normal hemmamiljö utan extra utrustning

A post shared by Love Potion Brewery (@lovepotionbrewery) on Mar 7, 2017 at 10:40am PST

Det märks på titlarna att ölen bryggs i Göteborg. Foto: Elina Seblad

Valet av malt, humle och jäst påverkar ölens smak. Foto: Elina Seblad

Tre tips till den som vill börja brygga öl hemma * Börja enkelt. Lyssna inte på för många olika bryggare utan följ ett enkelt recept och lär dig rutinen.

* Ta tid på dig. Brygger du en ale tar det ca 6 timmar, var förberedd och stressa inte. Fokusera på varje moment, och slarva inte med temperaturen.

* Renlighet. Desinfektera all utrustning, inte minst efter kokmomentet. Lite smuts kan förstöra hela batchen.

Går det att få ölen lika bra som den man får på krogen?

– Ja, definitivt. Brygger man ofta och studerar tekniken så finns det inget som hindrar bryggaren från att skapa fantastisk öl. Byggprocessen kräver noggrannhet och mycket kärlek.

Vad behöver man för att brygga öl?

– Det finns olika metoder men för den nya bryggaren rekommenderar vi BIAB, brew in a bag. Som regel köper man sig ett kit där du materialmässigt får med allt som behövs, utom en kastrull. Det som brukar ingå är en bryggpåse (där malten förvaras under mäskprocessen), en termometer (temperaturen är väldigt viktig), kapsylerare, hydrometer, mätglas, hävert, jäshink och jäsrör. Vår rekommendation är sedan att man börjar brygga efter recept. Be din bryggbutik sätta ihop ett recept åt dig där du får rätt mängd malt krossad och klar, tillsammans med matchande humle. Följ anvisningarna till punkt och pricka så borde utgången bli en bra öl. Efter ett par vändor, när rutinen börjar kännas naturlig är det dags att experimentera.

Foto: Elina Seblad

Hur stark öl kan man brygga?

– Man får brygga hemma upp till 22 procent och detta är möjligt även om vi inte rekommenderar att jaga alkoholhalt. Man skapar alkoholhalten under byggprocessen och bestämmer själv var den ska landa. Vi brygger i första hand indian pale ales, american pale ales och dubbelipor och håller en, för sorten, rekommenderad alkoholhalt mellan 5 och 8 procent.

Är det dyrt att brygga själv?

– Till en början innebär det en del kostnader men när utrustningen är inhandlad är ingredienserna inte dyra.

Det finns många delar av byggprocessen som påverkar smaken. Foto: Elina Seblad

Man får brygga hemma upp till 22 procent alkoholhalt. Foto: Elina Seblad

Hur kan man själv sätta smak på ölen?

– Det finns många delar av byggprocessen som påverkar smaken. Det enkla svaret är valet av malt, humle och jäst. Dels finns de olika ingredienserna i olika smaker, och dels så ger till exempel samma humlesort olika smakresultat beroende på när under processen man tillsätter den. Alkoholhalt och mängden kolsyra påverkar också smakupplevelsen och detta är saker man kontrollerar under arbetets gång.