Ada drabbades av TBE: ”Jag kunde inte styra min kropp”

Efter ett fästingbett fick Ada Tosovic hög feber, huvudvärk och kunde till slut knappt gå och tala. Det visade sig vara TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation. Idag råder hon alla att vaccinera sig.

De hade haft en skön semester – paddlat kanot och tältat tillsammans med goda vänner i ett område söder om Stockholm. Och visst, Ada hade plockat bort en fästing från magen, men det var inget hon tänkte närmare på. Inte förrän ett par veckor senare, då hon plötsligt började må dåligt under en jobbkonferens.



– Jag skulle hålla föredrag och fick verkligen anstränga mig för att klara av det. Det var ungefär samma symtom som vid influensa. Jag kände mig svag och hade en märklig huvudvärk. Och så blev jag dålig i magen, precis som jag hade blivit på semestern, några dagar efter fästingbettet. Först då började jag tänka att det kanske hade något samband.



Ada, som själv är läkare, kände till TBE, och när hon efter några veckor kontaktade vårdcentralen nämnde hon att hon hade blivit fästingbiten. Hon fick rådet att avvakta, men efter ytterligare några dagar hemma på soffan, med 40 graders feber, ringde hennes man efter en ambulans.



– Då började jag också tappa omdömet, och tyckte bara att han var jobbig och att han skulle låta mig vara.



Ingen behandling

Väl på sjukhuset togs flera prover, bland annat på ryggmärgsvätskan. Ganska snart kunde man konstatera att Ada drabbats av TBE – och att det därmed inte fanns något att göra. I dagsläget finns ingen behandling mot sjukdomen, mer än symtomlindring som till exempel smärtstillande.



Så Ada skickades hem igen, men lovades en plats om hon blev sämre. Och det blev hon.



– Snart kunde jag inte längre styra min kropp. Jag kunde inte gå, utan kände bara en märklig svaghet i hela kroppen. Jag tappade talförmågan och kunde inte tänka klart. Och så mådde jag illa. Fruktansvärt illa.





Efter sin TBE är Ada Tosovic mer ödmjuk inför tillståndet "hjärntrötthet".

– Det är lätt att tänka: "Ryck upp dig!", men det är inte så enkelt, det vet jag nu.

När Ada kommit in till sjukhuset igen låg hon inlagd en vecka.



– När det var som värst minns jag att jag frågade läkaren: "Kommer jag att dö av det här?" Han svarade nej, men jag tänkte att "det kan du inte veta". Särskilt min man tog det här väldigt hårt – att se mig så förändrad och inte veta hur det skulle sluta.



Efter sjukhusvistelsen tog det tid för Ada att komma tillbaka till ett normalfungerande liv. Illamåendet höll i sig, och bristen på aptit gjorde att Ada gick ner tio kilo. Hon sov dåligt, bara några timmar per natt, och hade mardrömmar. Minsta kraftansträngning gjorde henne jättetrött och sammanlagt var hon sjukskriven i en och en halv månad. Därefter gick hon tillbaka till sitt jobb på sjukhuset i Malmö på halvtid, men hon behövde fortfarande ta många pauser.



– När jag gick hem vid lunch var jag helt slut. Det var som om tankarna inte riktigt hängde med.





Blev mamma igen

Nu har det snart gått fyra år sedan Ada fick TBE. Hon är 42 år, har blivit mamma igen, och har nu en 8-åring och en 1,5-åring. Om tröttheten hon ofta känner beror på TBE:n eller "medelåldern" vet hon inte, men är det något som sjukdomen har gett henne så är det just en respekt och en ödmjukhet för "hjärntrötthet".



– Det är lätt att tänka: "Men kom igen, ryck upp dig!" Men det är inte alltid så enkelt, och det vet jag nu.



Idag råder hon alla som ska åka till ett riskområde att vaccinera sig mot TBE och att vara vaksamma om de vistas ute i naturen. Samtidigt tycker hon inte att man ska låta rädslan för fästingar inskränka på ens valmöjligheter.



– Det finns massor av hemska saker man kan råka ut för i livet. Fästingar är bara en av dem. Men självklart ska man göra det man kan för att undvika att bli smittad.