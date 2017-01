Så blir du en morgonperson – 16 tips som gör dig piggare

Drömmer du också om att bli en av dem som skuttar upp innan klockan ringer varje morgon? Testa dessa råd.

Vakna med tuppen med dessa tips. Foto: Istock

1. Ät middag tidigare

För att kunna ställa om dina vanor så att du orkar gå upp tidigare måste du tidigarelägga hela din dag, inklusive dina måltider. Om du planerar att gå upp kl 06.00, sikta på att ha ätit middag senast kl 20.00 och lägg dig 22.00, så att du har två timmar på dig att smälta maten och varva ner innan du går och lägger dig.

2. Byt ut kaffet mot örtte

Om du har svårt att stilla tankarna när du går och lägger dig tidigt kan du testa att låta bli kaffe efter kl 13.00. Vill du ändå dricka något varmt på kvällen, välj ett rogivande örtte.

3. Stäng av tv:n och lägg undan mobilen

Det blå ljuset från tv-skärmar och mobiletelefoner har bevisat negativ påverkan på vår sömn. Undvik alla skärmar ett par timmar innan sängdags och testa istället att läsa en bok.

4. Skjut upp saker till morgonen

Hade du en lista med grejer du skulle hinna göra på kvällen, som kommer i vägen för att du ska komma i säng tidigt? Gå och lägg dig! Gå till gymmet, tvätta håret och handla kan du göra imorgon istället.

Bli kvitt snoozandet genom att gömma väckarklockan. Foto: Istock

5. Göm väckarklockan

Är du en obotlig snoozare? Botemedlet för detta är att gömma väckarklockan på olika ställen i sovrummet. Det är inte lika lätt att somna om när du måste leta efter den i flera minuter för att kunna stänga av alarmet.

6. Acceptera att du kommer sova dåligt några nätter

Att ställa om sig till att lägga sig timmar tidigare är inte lätt och under en övergångsperiod kommer du få svårt att sova. Men låt inte det här stoppa dig, det kommer bli bättre.

7. Var konsekvent

Finns det något plågsammare än måndagsmorgnar? Anledningen till att det är så enormt svårt att släpa sig ur sängen på just måndagsmorgnar är förmodligen att du har brutit mönstret under helgen. Försök att inte vara uppe för sent och sova för länge på helgerna, så kommer du att ha lättare att gå till jobbet igen på måndag.

8. Belöna dig på morgonen

Hitta en bra orsak att stiga upp tidigare, till exempel att ge dig själv egentid på morgonen. Det kan vara alltifrån att äta en lyxig frukost i lugn och ro eller hinna ta en uppfriskande promenad.

Unna dig en morgonpromenad. Foto: Istock

9. Se målet framför dig

Visualisera hur du vaknar upp helt utvilad i ottan med ett leende på läpparna, efter att ha sovit som en baby hela natten.

10. Snooza inte

Istället för att dra ut på plågan, skutta upp ur sängen så fort alarmet ringer.

11. Ta det i etapper

Om du siktar på att gå upp tidigare än vad du klarar av, testa den här metoden: Ställ klockan fem minuter tidigare varje vecka, tills du når ditt mål.

12. Tillåt dig att misslyckas

Om du missar att gå upp i tid en dag är det inte hela världen. Var inte för hård mot dig själv och ge inte upp genast, det är bara att försöka igen nästa dag.

Bli inte deppig om du försover dig en dag. Foto: Istock

13. Stryk en timme från din dag

För att orka gå upp tidigare måste vi lägga oss tidigare och därför få färre saker att göra på kvällen. Utgå från att du måste lägga dig en timme tidigare än du egentligen ska, så kan den här extra timmen användas till varva ner på.

14. Börja dagen med protein

Kroppen behöver frukost för att orka en hel dag. Efter att ha sovit hela natten är vår ämnesomsättning och vårt blodsocker på dess lägsta nivå. Experter rekommenderar en frukost med protein, nyttiga bär eller frukter och fullkorn.

15. Träna på morgonen

Ett träningspass på morgonen kan ge dig en energiboost, eftersom du kommer att ha förhöjd kroppstemperatur och förhöjd adrenalinnivå i flera timmar efter träningspasset.

16. Släpp in ljuset

Investera i en lampa som imiterar solljus, eller sov utan persienner så att du vaknar av solen på morgonen.

