Så hänger du dina tavlor - expertens bästa tips

Tavlor, fotografier, affischer och barnteckningar – ju mer konst desto roligare! Här är bästa tipsen för hur du hänger bilderna tillsammans.

Expertens bästa tips

Bästa råden från Mårten Castenfors

1. Välj med hjärtat. Välj konst du tycker om, men undvik massproducerade, billiga affischer. Grafik är förhållandevis billigt, på Bukowskis Market kan man ofta fynda för runt en tusenlapp.

2. Välj ram med omsorg. Vill du att bilden eller målningen ska vara det framträdande, välj en så diskret ram som möjligt.

3. Häng längs mittlinjen. Häng hellre flera tavlor runt en tänkt mittlinje än att låta dem linjera i underkant, friare former ger en mer spännande komposition.

4. Prova dig fram. Testa olika varianter tills du har en komposition som gör att blicken hamnar där du vill att den ska hamna när man kliver in i rummet.

5. Begränsa och förnya. Tveka inte att begränsa antalet tavlor. Less is more. Att byta ut några tavlor då och då kan förändra intrycket av ett helt rum.