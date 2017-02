Vanliga frågor och svar

Här är vanliga frågor och svar när det gäller auktioner.

Hur blir jag medlem?

För att kunna lägga bud i vår auktion måste du först registrera dig som medlem.

Medlemsregistreringen är enkel och gratis! Klicka på "skapa nytt konto" i inloggningsrutan till höger.

Fyll i dina korrekta personuppgifter. Här väljer du även ditt lösenord som du även ska bekräfta i slutet av registreringen. OBS! Var noga med e-postadressen så att den blir rätt då all kommunikation sker via e-post.

Efter din registrering så skickas ett aktiveringsmail till dig där du ska aktivera kontot.

Hur bjuder jag på en produkt?

* Under varje objekt finns en ruta "LÄGG ETT BUD" till höger om informationstexten

* Du måste vara inloggad för att kunna lägga bud

* Du kan välja att lägga ett eget valt bud eller välja bland de tre snabbvalsknapparna. Du registrerar ditt bud genom att klicka på knappen "LÄGG DITT BUD". En bekräftelseruta kommer upp som gör att du bekräftar ditt bindande bud.

* Du får direkt besked om ditt bud är tillräckligt just nu.

* Du kan alltid se dina aktiva och avslutade bud under "TILL MIN SIDA" och MINA AUKTIONER.

* OBS! Ett lagt bud är bindande och kan inte dras tillbaka. Ta reda på så mycket som möjligt om produkten innan du lägger bud.

När jag lagt ett bud så visas mitt bud + 1 krona högre? Vad betyder det? Är inte mitt bud tillräckligt då?

Jo ditt bud kan mycket väl vara tillräckligt just nu. När du lägger ett bud så står det "Ditt bud är godkänt". Det betyder att just nu är ditt bud tillräckligt och du behöver alltså inte göra något förrän du blir överbjuden (ett mail skickas om du blir överbjuden*). MEN trots detta så står det att GODKÄNT BUD JUST NU är + 1 krona högre än ditt. Det visar alltså information för den som vill lägga ett bud efter dig – alltså vad denna måste lägga för bud för att det ska vara tillräckligt (alltså ditt bud + 1 krona). Det betyder inte att DU är överbjuden utan det är endast information för övriga budgivare som är intresserade att lägga ett bud.

* OBS! Bud i sista sekunden KAN komma att EJ hinna registreras i systemet. Överbjudna bud (via mail) kan ha viss fördröjning innan det skickas. Se därför till att säkra ditt bud i god tid.

Varför ska jag använda snabbvalsknapparna?

När man lägger ett bud via någon av de tre snabbvalsknapparna så väljer man att lägga sig på en högre nivå och på så sätt säkra sitt bud. Det gör att man inte behöver "bevaka" sitt bud på samma sätt än om man väljer att höja sitt bud med 1 kr i taget som "godkänt bud just nu" gör. Att använda snabbvalsknapparna innebär inte att systemet känner av något maxbud och heller inte sänker budet om lägsta antagna bud är lägre än någon av dessa knappar.

Varför ändras inte "godkänt bud just nu" när jag lägger mig på ett högre bud?

Om det t ex finns tio i antalet på en produkt så är det inte så att alla betalar samma summa utan det skiljer från den som ligger överst på listan och den som ligger lägst på listan. När man lägger ett bud så får man helt enkelt lägga sig på en nivå som man är beredd att betala för just den produkten och det är alltså budgivarens egna högsta bud. Väljer man någon av snabbvalsknapparna så säkrar man sitt bud betydligt än om man väljer att höja sitt bud med 1 kr i taget som godkänt bud-knappen gör. Risken med att höja sitt bud med 1 krona i taget blir att man kan bli överbjuden precis när auktionen stänger. När du lägger ett bud så "öronmärker" du endast en av produkterna som finns i antalet. Det gör att "godkänt bud just nu" inte ändras även om du lagt ett högre bud. Vi har inte maxbud eller bevakningsbud på våra auktioner.

När auktionen är avslutad så måste jag uppdatera min skärmbild för att få aktuell status på mitt bud, vad betyder det?

När en auktion stänger så ändras status till "Auktionen är avslutad" med röd text. Denna information uppdateras med automatik i systemet direkt när auktionen stänger. Under denna text så finns information med grön text "Ditt nuvarande bud på x.xxx kr är godkänt". OBS! Denna text är personlig för den som är inloggad och uppdateras endast om man själv uppdaterar sin skärmbild. Detta är alltså INTE inlagt med automatik utan här måste man själv hålla sin sida uppdaterad för att ha aktuell information och status på sitt aktuella bud. Informationen kan alltså vara inaktuell trots att det står att ditt bud är tillräckligt.

Vad händer om jag har för lågt bud?

Om ditt bud är för lågt får du besked direkt. Du kan då direkt lägga ett nytt bud om du vill. Du kan se dina bud under MINA AUKTIONER som du hittar under TILL MIN SIDA. Även om du lagt flera bud på samma produkt så är det alltid det högsta budet som gäller. Är ditt bud för lågt så står det "Ej tillräckligt".

Vad händer om mitt bud blir antaget?

När du vunnit en budgivning får du ett vinnarbrev och en faktura (PDF) via e-post. Du betalar inom angiven tid (14 dagar). Observera att ditt bud är bindande! Inga mer avgifter tillkommer för din del. Alla priser är inklusive eventuella frakt- och emballagekostnader. Leverans sker till angiven adress inom Sverige ca 4 veckor efter betalningsdag. Frakt tillkommer till öar utan broförbindelse.

Tillkommer några extra kostnader?

NEJ, när du köper en produkt via vår auktion så betalar du som auktionsvinnare enbart budsumman till oss. Alla priser är inklusive eventuella frakt- eller emballagekostnader.

Kan jag ändra leveransadress på en viss produkt?

JA, det går bra. Om du alltid önskar en helt annan leveransadress än den som har registrerad så kan du fylla i denna önskade leveransadress under min sida och mina uppgifter. Men är det bara en speciell produkt som du vill ha till en annan adress så bör du meddela detta FÖRE betalning till auktioner@egmont.se vilken adress du önskar för just denna produkt. Detta görs endast om ditt bud blir antaget.

Vad gör jag om jag vill ändra min e-postadress?

Din e-postadress är vår "nyckel" till ditt medlemskap hos oss. Om du behöver ändra e-postadress så går du in under Mina uppgifter och ändrar din e-post, följ instruktionerna.

När jag lagt bud, kommer jag att kunna se om någon annan ha lagt högre bud?

Ja, du kommer kunna se om andra lagt högre bud, du får direkt besked vilket bud som är tillräckligt just för att kunna lägga bud. Du kan även direkt se om ditt lagda bud är tillräckligt just nu. Du kan när som helst höja ditt bud, det är alltid bara det högsta som gäller.

Jag har redan ett konto i dag, behöver jag skapa ett nytt konto?

Om du tex redan bloggar på icakuriren.se eller har ett bildgalleri på husohem.se så behöver du inte skapa ett nytt konto, däremot måste du komplettera med adress- och telefonuppgifter under mina uppgifter samt om du önskar annan leveransadress.

Hur många bud kan jag lägga?

Du kan lägga obegränsat antal bud.

Kan jag ångra ett bud?

Nej, varje auktionsbud är bindande. Ta därför reda på så mycket som möjligt om varje produkt innan du lägger bud.

Kan jag sänka ett redan lagt bud?

Nej, du kan inte sänka ett bud som redan är lagt.

Om jag glömmer mitt användarnamn, hur gör jag då?

Gå TILL MIN SIDA och ändra ditt användarnamn, föj instruktioner.

Om jag glömmer mitt lösenord, hur gör jag då?

Klicka på Glömt mitt lösenord som finns under LOGGA IN-rutan högst upp till höger.

Kan mitt bud diskvalificeras?

Vi äger rätt att diskvalificera bud, t ex om någon av reglerna nedan inte följs:

Har vi ej erhållit betalning för ditt vinnarbud inom 14 dagar (och betalning ej skett trots påminnelser) kan budet komma att diskvalificeras och budgivaren kan krävas på ersättning för kostnader som belastat oss (dock ej överstigande den summan som lagt vinnarbud). Vi utser det näst högsta budet till vinnare. Den personen har fritt val att köpa produkten för sitt bud eller tacka nej.

Hur fungerar det med frakt och vad är det för leveranstid?

Vinnaren av en auktion betalar inte för frakt av auktionsvinsten (om ej annat tydligt anges). Auktionsobjektet levereras inom 4 veckor från det datum då auktionens vinnare betalat in det vinnande budet. Forma Publishing Group har inget eget lager utan förmedlar produkter mellan konsument och leverantör. Angiven leveranstid är i samförstånd med leverantör, men inget som Forma Publishing Group kan ta eget ansvar för. Vi följer Konsumentverkets regler för Nätauktioner och Distanshandel www.konsumentverket.se

Vart vänder jag mig om jag har frågor kring leverans av den produkt som jag köpt via auktion?

I första hand ska du ta kontakt direkt med leverantören, det är de som ansvarar för att leverans sker inom angiven tid. Forma Publishing Group har inget eget lager utan förmedlar produkter mellan konsument och leverantör. Om problem uppstår så kan du i andra hand ta kontakt med Marika Strömgren som ansvarar för auktionerna, se information nedan.

Var vänder jag mig med flera frågor?

Marika Strömgren är ansvarig för våra auktioner. Har du frågor eller funderingar om våra auktioner kan du ta kontakt med henne på telefon 0730-93 90 08 eller via mail auktioner@egmont.se

Om du som är ansvarig på ett företag vill delta i auktionen med din produkt och varumärke; tag kontakt med Egmont Publishing annonsavdelning på telefon 08-692 01 00.

