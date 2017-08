Stilikon: Diana – prinsessan som lät kläderna tala

Det är 20 år sedan Lady Diana dog, men hennes stil fortsätter att inspirera. Hon lärde sig snabbt de kungliga klädkoderna – för att sedan bryta mot dem.

Foto: IBL och SWNS.COM

I februari 1981 förlovar sig Diana Frances Spencer med Prins Charles – och livet blir sig aldrig mera likt för den då 19-åriga landsortstjejen från östra England. Giftermålet innebär inte bara att hon blir prinsessa av Wales, utan även en av världens mest kända och fotograferade personer. Inte bara Dianas privatliv och professionella uppdrag hamnade under den mediala luppen, utan också hennes klädstil. Diana blev bokstavligen ständigt synad i sömmarna och pressen rapporterade om varenda outfit.

Det som utmärkte Dianas stil och som gjorde henne till en pionjär inom kungligt mode var att hon snabbt lärde sig att använda kläderna som ett sätt att kommunicera. Det berättar Eleri Lynn, kurator för en ny utställning om Diana och hennes kläder på Kensington Palace i London, Her Fashion Story, där 25 av hennes plagg visas.

– Hon var inte bara väldigt medveten om vilka budskap kläderna förmedlade, utan också vilka hon skulle möta när hon bar dem. Det var viktigt för henne att kunna röra vid människor hon träffade, säger Eleri Lynn.

Ett exempel är när Diana besökte ett sjukhus för aids-patienter och demonstrativt tog av sig handskarna innan hon tog i hand med dem. Med denna gest ville hon minska rädslan för smittan och stigmatiseringen av de sjuka. Initiativet rönte stora rubriker internationellt. Även vid besök på barnhem valde prinsessan att bryta mot den kungliga klädkoden genom att inte bära huvudbonad. "Man kan inte gosa med ett barn när man har en hatt på sig", lär hon ha sagt.

– Hon föredrog att i stället ta på sig stora smycken som barnen skulle kunna leka med, säger Eleri Lynn.

Den så kallade "hämndklänningen" som Diana bar på ett event samma kväll som prins Charles erkände sin otrohet i en tv-intervju. Klänningen fick mest uppmärksamhet...

Många inspireras

Att använda kläder och accessoarer som ett kommunikationsmedel är något som flera av dagens kungligheter tagit efter från Diana.

Kronprinsessan Victoria, som profilerat sig inom miljö- och klimatfrågor, bär till exempel ofta kläder som går hand i hand med hennes engagemang. Hon väljer plagg som är tillverkade ur ett hållbarhetsperspektiv, återanvänder ofta galaklänningar och lånar ibland ur drottning Silvias garderob. Dessutom samarbetar hon med en make up-artist som är inriktad på ekologisk kosmetika. Och prinsessan Kate, gift med Prins William, har i likhet med Diana använt mode för att främja välgörenhet då hon bär Beluah, ett märke som skänker en del av vinsten för att hjälpa trafficking-offer.

I röd blåsa från Victor Edelstein på gala 1990.

I dag är klädkoderna för kungligheter mer tillåtande, men på Dianas tid var stilen fortfarande väldigt konservativ, inte minst inom den brittiska monarkin. Prinsessan av Wales valde ändå ibland att bryta mot reglerna:

– Hon var den första kvinnliga kungligheten som bar byxor på en bankett. Diana gillade smokingstilen och bar ofta svart, en färg som kungafamiljen annars bara klädde sig i under sorgeperioder, säger Eleri Lynn.

Som nybliven prinsessa började Diana samarbeta med framför allt inhemska designers, vilket innebar en värdefull statushöjning för de brittiska modehusen. Plaggen hon fotograferades i kopierades snabbt av kedjorna och sålde slut i ett nafs.

Prinsessan Diana tyckte om att experimentera med sin stil, men intresserade sig också mycket för hur den mottogs i pressen.

Lady Diana gillade att experimentera med kläder, utmana konventionerna och skapa en egen stil. Samtidigt var hon lyhörd för omgivningens reaktioner, menar Eleri Lynn som närstuderat Dianas stilresa:

– Jag blev förvånad över hur intresserad hon var av hur stilen mottogs. Hon läste pressklipp och försökte lära sig av kritiken hon fick.

Vid ett tillfälle blev Dianas klädval ett riktigt fiasko. Under ett statsbesök i Venedig 1985 bar hon en överdimensionerad turkos kappa i rutigt mönster med matchande hatt. Denna look väckte stark kritik i medierna, berättar Eleri Lynn.

– Hon klädde sig aldrig i något liknande igen.

Tillsammans med paljettbeströdda galaplagg, dräkter och en sammetsklänning med spår efter små barnhänder som klamrat sig fast vid mammas ben, finns även den kritiserade kappan att se i utställningen.

I likhet med Jackie Kennedy, Audrey Hepburn och Grace Kelly var Diana en stilikon som stod för ett elegant och tidlöst mode. Diana följde inte bara trenderna – hon skapade dem:

– Hon hjälpte till att göra den romantiska looken populär under det tidiga 80-talet, den glamorösa "Dynastin-stilen" mot slutet av 80-talet och de stilrena silhuetterna på 90-talet. Alla dessa looks återkommer med jämna mellanrum på catwalken och är fortfarande starkt förknippade med Diana, säger Eleri Lynn.

Fiaskokappan, på utställningen Diana – Her Fashion Story, Kensington Palace, som pågår till 28/2 2018.

Säljer ut garderoben

1992 separerar Diana från Prins Charles och 1996 är skilsmässan ett faktum. När hon inte längre behöver ta hänsyn till kungliga klädkoder, ändrar hon sin stil till ledigare klänningar. Året efter skilsmässan säljer hon 79 av sina avlagda prinsessplagg på auktion och skänker de 28,5 miljoner kronor de inbringar till välgörenhet. Hon avslutar ett kapitel av sitt liv och visar att hon vill gå vidare. Två månader senare dör Diana i en bilolycka i Paris. Vid sin sida har hon kärleken Dodi Fayed.

Sönerna, prins Harry och prins William, har på senare tid börjat tala öppet om sin mamma. De medverkar i nya HBO-dokumentären Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, och i podcasten Mad World berättar Harry att han gick i terapi, efter att ha försökt tränga undan sorgen i nästan 20 år.

Den här klänningen var ett av de 79 plagg som Diana auktionerade ut 1997, intäkterna gick till välgörenhet.

En stark symbol

Utställningen med Dianas kläder är slutsåld veckor i förväg och det kommer ut flera böcker om henne i år. Det råder ingen tvekan om att Diana än i dag är en stark symbol för det brittiska kungahuset.

Varför fortsätter hon att fascinera? Jenny Alexandersson, hovreporter på Aftonbladet:

– Hon var en prinsessa, men också mänsklig eftersom hon gick igenom svåra saker och vågade tala öppet om det. Det var ovanligt för en kunglighet. Människor älskade hennes ärlighet och kunde identifiera sig med Diana. Därför blev hon folkets prinsessa.