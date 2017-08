Nu kan du räkna ner dagarna fram till jul med en prosecco-kalender

Den här smarta uppfinningen får oss nästan att längta till september.

Foto: Istock, The Pip Stop

Det må vara ett tag kvar till advent, men just nu önskar vi nästan att tomten ska komma tidigt i år. Webbshoppen The Pip Stop lanserar nämligen en briljant uppfinning – prosecco-kalendern! I de 24 luckorna finns små flaskor med bubbel, ungefär 20 centiliter per flaska enligt Travel and Leisure.

Bakom varje lucka finns en ny sort, som till exempel prosecco, cava, mousserande pinot noir och rosé. I lucka nummer 24 gömmer sig en flaska lyxig champagne från Laurent-Perrier, skriver tidningen.

Kalendern, som kostar cirka 1 300 kr, går att förbeställa redan nu för leverans den 18 september. Tyvärr skickar de bara till England, men kanske har du någon snäll vän där som kan hjälpa dig.

