Läsarresa: Njut av Franska rivierans konstpärlor

Ta chansen att följa med på Icakurirens konstresa till Franska rivieran. Här finns allt för livs­njutaren och kulturälskaren.

Foto: Istock

Provence och Côte d'Azur – den franska rivieran bjuder på palmklädda strandpromenader, exotiska växter och blommande, väldoftande lavendel. Men det är också konstens, matens och vinets kust. Franska rivieran är ett eldorado för livsnjutaren och den konst-intresserade.

Följ med på Icakurirens läsarresa och ta del av regionens spännande konst- och kulturskatter. Pablo Picasso, Henri Matisse och Marc Chagall är några av de kända konstnärerna som sökte sig hit.

Självklart äter vi också gott och provar några av regionens utsökta viner.

Konstresa till Franska rivieran 3 oktober–10 oktober 2017

Dag 1 Flyg till Nice

Efter ankomst till Nice åker vi med buss till den medeltida bergsbyn Saint-Paul-de-Vence, som var en magnet för konstnärer under hela 1900-talet. Här promenerar vi på kullerstensgator bland konstnärers alster. Kanske unnar man sig en matbit på värdshuset Colombe d'Or, där celebriteter som Jean-Paul Sartre, Greta Garbo, med flera, brukade inta middag. På väggarna hänger verk av bland andra Pablo Picasso, Joan Miró och Georges Braque. Vi gör därefter ett besök på Fondation Maeght, ett av Europas främsta museer för modern konst. I Nice bor vi i fyra nätter mitt i centrum. Dagen avslutas med gemensam middag.

Dag 2 Nice – stadspromenad och konst

Under en stadspromenad bekantar vi oss med Nice, som tidigt upptäcktes av den engelska och ryska aristokratin. En annan som föll för staden var Henri Matisse, som kom att bli kvar ända till sin död. Inrymt i en vacker italiensk villa finner vi Matissemuseet. Under dagen gör vi även ett besök på Musée Chagall. Innan dess har vi vandrat genom stadens hjärta, Place Masséna, och in i gamla stan, "Vieux Nice", med sina snirkliga gränder. Vi flanerar längs paradgatan Promenade des Anglais, som löper längsmed stranden, och måhända kostar du på dig en lunch på berömda Hotel Négresco? En trevlig gemensam middag rundar av en innehållsrik dag.

Dag 3 Nice – konst och fri tid

Vi inleder dagen på Musée d'Art Contemporain, som visar modern och samtida konst. Det finns därefter möjlighet att följa med till Musée des Beaux-Arts och till det nya Jean -Cocteau-museet i Menton. Kanske föredrar du att strosa på egen hand, se blomstermarknaden Cours Saleya eller ta tåget till furstendömet Monaco?

Dag 4 Nice – fri tid eller konstutflykt

Dagen disponeras på egen hand i Nice med omnejd. Glamorösa Cannes med strandpromenaden La Croisette lockar, liksom pittoreska Antibes, som förförde både Evert Taube och Pablo Picasso. Vi kommer dessutom att organisera en utflykt på temat konst (tillägg) med guidade besök på de förnämliga Picasso-museerna i Vallauris och Antibes samt Musée National Fernand Léger i Biot.

Mysiga marknader är en vanlig förekomst i Nice.

Dag 5 Aix-en-Provence – Arles

Efter frukost lämnar vi Nice och färdas längs kustvägen Corniche d'Or, som bjuder på ett vackert panorama ända till St-Raphaël. Vi närmar oss så småningom måleriska Aix-en-Provence, beläget vid foten av det dramatiska bergsmassivet Mont Sainte-Victoire, som inspirerat Paul Cézanne till så många målningar. På Fondation Vasarely berikas vi med nya stora konstupplevelser.

Vi strosar längs den tjusiga boulevarden Cours Mirabeau och utforskar de trånga gränderna i gamla stan. Ett besök i Cézannes hus med ateljé avrundar vår vistelse i Aix och vi sätter kurs mot Arles. Här ska vi bo tre nätter på Best Western Atrium. En god middag avslutar dagen där vi njuter av det franska köket.

Dag 6 Utflykt och vinprovning

En trevlig utflykt förgyller förmiddagen. Förbi Nîmes, som liksom Arles är rikt på romersk arkitektur och där man har en förkärlek för tjurfäktning, går färden vidare. Snart avtecknar sig konturerna av Pont du Gard, som med sina 48 meter är den högsta av alla romerska akvedukter. Vi kommer därefter till den medeltida staden Avignon. Här får vi en guidad tur i det största gotiska palatset i världen – Palais des Papes. Efter en liten stadspromenad och egna strövtåg ställer vi färden till Châteauneuf du Pape, en gång påvarnas sommarresidens, idag berömt för sitt utsökta rhônevin. Här njuter vi av den fantastiska utsikten över Rhônedalen och njuter av en trevlig vinprovning. Vi gör även en guidad tur i staden Nîmes innan vi beger oss tillbaka till Arles.

Dag 7 Arles – Camargue och båttur

Förmiddagen tillägnar vi Arles, som en gång var huvudstad i Gallien och av romarna byggdes ut till "lilla Rom". Men inte bara romarna gör sig påminda i Arles, utan även Vincent van Gogh – en av expressionism-ens främsta föregångare, som tog sin tillflykt hit.

På eftermiddagen ställer vi färden till Camargue, men innan dess gör vi ett besök i den fascinerande staden Aigues-Mortes, där tiden tycks ha stått stilla. En behaglig båttur med lunch fulländar vår upplevelse. Den franska "vilda västern" är inte bara de vita hästarnas och svarta tjurarnas rike, utan även ett fågelparadis med rosa flamingor i tusental. De svarta tjurarna ser vi mer av under en uppvisning i tjurfösning.

Dag 8 Hemresa

Allt gott har ett slut, så även denna upplevelserika resa i Provence. Dags att flyga hem till Sverige igen.

Musée d'Art Contemporain som visar modern och samtida konst.

Resfakta

Resdatum

3 oktober–10 oktober.

Pris

15 495 kr per person i del av dubbelrum.

Avresa från

Stockholm (Arlanda).

Köpenhamn (Kastrup).

Göteborg (Landvetter).

Allt detta ingår i resans pris

Flyg till Nice tur och retur inklusive flygskatt (Norwegian).

Guide.

Bussresor i Provence.

Logi i dubbelrum med dusch/wc (fyra nätter i Nice, tre i Arles)

Sju frukostar.

Två luncher (dag sex och sju).

Tre middagar (dag ett, två och fem).

Inträden och utflykter enligt program.

Representant från Icakuriren.

Tillägg

Enkelrum: 2 950 kr.

Avbeställningsskydd: 600 kr.

Utflykt dag fyra: 50 euro per person.

Observera

Resan genomförs vid minst 20 deltagare.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.

Så här bokar du

Ring Jörns 0770-787 000 eller mejla info@jorns.se