Läsarresa: Skåla in det nya året med Icakuriren

Wien är den perfekta staden att fira nyår i. Följ med Icakurirens chefredaktör Helena Rönnberg på en oförglömlig vinterresa till musikens och kaféernas stad.

Foto: Istock, Shutterstock

Vackra torget Michaelerplatz med praktfulla slottet Hofburg och St Michaelskyrkan.

Vi ger oss ut på stadsrundtur till några av Wiens största sevärdheter, ser Gustav Klimtsamlingen i Belvedereslottet, ser de kungliga gemaken och Sissi-museet på Hofburg. Vi njuter också av middag och klassisk konsert på Kursalon Wien. Tillsammans med andra Icakurirenläsare firar vi in det nya året med champagne och en sjurätters nyårssupé.

Välkommen att följa med!

Vackra Wien i vinterskrud 29 dec 2017–2 jan 2018

Dag 1 Flyg Stockholm–Wien

Efter ankomst ger vi oss ut på stadsrundtur i den öster-rikiska huvudstaden. Vi upplever några av de största sevärdheterna i Wien: Wiener Staatsoper, konsthistoriska museet med de världsberömda habsburgska konstsamlingarna, parlamentsbyggnaden och Burgtheater, som etablerades av kejsarinnan Maria Teresia år 1741. Efter stadsrundturen checkar vi in på fyrstjärniga Hotel Regina beläget på gångavstånd till Wiens centrum innanför Ringstrasse. Middag på egen hand.

Dag 2 Hofburg och klassisk konsert på Kursalon

Vår stadsvandring tar oss till de centrala höjdpunkterna. Vi besöker det praktfulla slottet Hofburg. I Hofburg finns en rad museer, bland annat konsthistoriska museet, skattkammaren och många fler. Hofburg är idag dessutom residens för den österrikiske presidenten. På kvällen njuter vi av middag på restaurang Johann och klassisk konsert på Kursalon Wien, en överdådig renässansbyggnad från 1867. Det var här Johann Strauss den yngre gav sin första konsert 1868.

Dag 3 Stadsrundtur och sjurätters nyårssupé

Nyårsafton blir en dag i konstens tecken. Vi besöker Wiens konsthistoriska museum, som kan ståta med de världsberömda habsburgska samlingarna, samt Belvedereslottet, där vi ska se världens största Gustav Klimt-samling.

Under eftermiddagen kan man utforska Wien på egen hand. På kvällen samlas vi för att njuta av en gemensam galamiddag som består av en delikat sjurättersmeny. Vi skålar in nyåret med ett glas champagne eller två och tar en promenad in till centrum för att se nyårsfyrverkerierna.

Dag 4 Wien på egen hand

Idag kan du börja med att vila ut dig efter gårdagens festligheter och sedan utforska Wien på egen hand. Kanske du vill åka ut till Grinzing med spårvagnen och besöka en så kallad heuriger, namnet på ett speciellt slags österrikiskt värdshus. Ordet heuer betyder "i år" och namnet kommer från det vin som serveras, som är ett lokalt vin från nuvarande år. Heuriger-krogarna öppnade en gång i tiden för att vinmakarna skulle ha ett ställe där de kunde erbjuda sina nya viner. Ända fram till början av 1900-talet kunde man som gäst ta med sin egen mat, men idag serveras typiskt kalla rätter som hemlagad korv, potatissallad och wienerschnitzel.

Till en äkta heuriger-upplevelse hör den speciella schrammelmusiken som framförs av så kallade heurigensångare som sjunger och spelar gitarr och munspel. Sångerna handlar för det mesta om vin, en nostalgisk längtan tillbaka till "den gamla goda tiden".

Dag 5 På egen hand

Flyg Wien–Stockholm

Innan vi ger oss ut till flygplatsen sent på eftermiddagen kan du utforska Wien på egen hand. Varför inte passa på att besöka ett av de berömda wienerkaféerna? På ett traditionellt wienerkafé kan man sitta i timtal och läsa tidningen med en kopp kaffe som sällskap. Här härskar ett lugn och en speciell stämning man inte hittar på många andra platser. En specialitet man bara måste provsmaka är den berömda sachertårtan med en kopp wiener melange, en särskild kaffeblandning.

RESFAKTA

Resdatum

29 dec 2017–2 jan 2018

Pris

14 248 kr per person för del i dubbelrum.

Allt detta ingår i resans pris

Representant från Icakuriren (chefredaktör Helena Rönnberg)

Svensk reseledare.

Flyg Stockholm–Wien tur och retur.

Transport från flygplatsen – hotell tur och retur.

Stadsrundtur i buss vid ankomst.

Stadsvandring i Wien.

Entré till Hofburg, konsthistoriska museet och Belvedere med Gustav Klimt.

Boende på fyrstjärnigt hotell i del av dubbelrum.

Frukost alla dagar på hotellet.

Middag på Kursalon med kort wienerkonsert.

Sjurätters nyårssupé.

Skatter och avgifter.

Tillägg per person

Avbeställningsförsäkring, 6 procent av resans pris.

Gouda reseförsäkring/komplement till hemförsäkring.

Eventuella extra arrangemang.

Tillägg för enkelrum 2 248 kr.

Drycker.

Vinmeny till nyårssupén. Till nyårssupén kan du köpa en vinmeny till specialpris.

Vinmenyn innehåller 5 fantastiska österrikiska viner som kompletterar maten på ett underbart sätt.

Pris: 398 kr (35 EUR)

Vinmenyn ska bokas samtidigt med resan, senast 45 dagar före avresa.

Dricks till lokalguider och chaufförer (cirka 100 kr).

Om hotellet

Hotel Regina är ett klassiskt familjeägt wienerhotell vid Ringstrasse och Wiens universitet. Beläget på gångavstånd till centrum. Hotellet genomgår en stor renovering under våren 2017. Hotellet är byggt i elegant jugendstil med anor från 1877. Sedan 1896 har det fungerat som hotell, och under alla åren har det varit i familjen Kremslehners ägo.

Rummen har italienskinspirerad inredning med värdeförvaringsskåp, satellit-tv, gratis wifi, luftkonditionering/värme, minibar, telefon, hårtork och badrum.

Observera

Resan genomförs vid minst 15 deltagare.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.

