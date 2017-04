Sticka vårens sötaste babykofta med matchande mössa

Sticka ett värmande babyset för svala aprildagar. Den här koftan och mössan i grå merinoull håller rätt temperatur för både kropp och knopp.

Design: Piia Maria Pekkanen Foto: Tekstiiliteollisuus/Tobi Malmström

Babykofta

Storlek 56-62-68-74-80-86 cm

Plaggets mått övervidd 46-50- 54-58-61-64 cm, hel längd 23-25-27-29-31-33 cm, ärmens innerlängd 15-16-17-18-19-20 cm.

Garnåtgång teetee Primanova, grått (9252)150-150-200-200- 250-300 g (50g /85 m, 100% merinoull).

Stickor nr 4 eller de stickor du behöver för att få exakt stickfasthet.

Virknål nr 4.

Stickfasthet 22 m slätstickning = 10 cm.

Tillbehör 8 knappar, 16 mm i diameter.

Mönsterstickning Resår: 1 rm, 1 am. Slätstickning: sticka rätt på räts, avigt på avigs. Mönsterstickning: sticka enl diagram.

Gör så här

Bakstycke Lägg upp 51-55- 59-63-67-71 m. Sticka 7 varv resår (1 rm, 1 am), börja med 1 am. Sticka nästa varv rätt från räts och fortsätt i slätst. När arb mäter 14-15-16-17- 18-19 cm, börja med ökningarna för ärmar i båda sidorna. Lägg upp 5 nya m i slutet av varvet, vänd arb och sticka nästa varv, lägg upp 5 nya m i slutet av varvet. Upprepa ökningarna på 5 m ytterligare 5-6-5-6-6-7 ggr i båda sidorna och lägg därefter upp 3-0-7-4- 6-3 m 1 gång i båda sidorna alltid i slutet av varvet = 107- 115-123-131-139-147 m. Fortsätt i slätst. När arb mäter 20- 22-24-26-28-30 cm, sticka de mittersta 27-29-29-31-31-33 m i resår (1 rm, 1 am) för halskant (börja med 1 am). Fortsätt i slätst i sidorna. Sticka alltid 2 m mer i resår i båda sidorna på varje varv från räts, tills det finns sammanlagt 39-41-41-43-43-45 resårm i halskanten. Fortsätt i resår i halskanten och sticka slätst i sidorna och maska samtidigt av de mittersta 23-25-25-27- 27-29 m i resår för halsen. Det finns nu 42-45-49-52-56- 59 m i båda sidorna av halsen, varav 8 m är stickade i resår i halskanterna. Fortsätt med framstyckena på dessa m.

Framstycke Sätt m för höger framstycke på en tråd och sticka vänster framstycke först. Fortsätt i slätst i sidan och resår i halskanten. Sticka 2 varv. Sätt en markör i ärmslutet. Öka 1 m för halsen innanför halskanten sammanlagt 2-3-3-4-4-5 ggr vart 4:e varv (= gör omsl efter resåren på räts och sticka omsl vridet på avigs) = 44-48-52-56-60-64 m. När det finns lika många varv före och efter markören i ärmslutet, maska av 3-0-7-4-6-3 m 1 gång och 5 m 5-6-5-6-6-7 ggr för ärmen vartannat varv = 16- 18-20-22-24-26 m. När sidorna på framstycket och bakstycket är lika långa (utan resår), sticka ytterligare 7 varv resår. Maska av rm på rm, am på am. Sticka höger framstycke lika, fast spegelvänt.

Montering Plocka upp m längs ärmslutet och sticka 7 varv resår (1 rm, 1 am). Maska av rm på rm, am på am. Sticka den andra ärmslutskanten lika. Sy ärm- och sidsömmarna. Märk ut placeringen av knappar mitt på knappkanterna på båda framstyckena så att den översta knappen är 5-5-6- 6-6,5-6,5 cm nedanför kanten överst och den nedersta knappen är 3 cm ovanför kanten nederst. Placera 2 knappar med jämna mellanrum mellan dem. Sy i knapparna. Virka 1 varv smygmaskor (=sm) längs knappkanter och bakhals så att det alltid virkas 1 sm mellan vartannat varv på framkanten och 1 sm i varannan m i bakhalsen. Halskanten drar ihop sig cirka 2 cm på grund av virkningen. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.

Framstyckets lapp Lägg upp 35 m. Sticka 7 varv resår (1 rm, 1 am), börja med 1 am. Sticka nästa varv från räts. Fortsätt i resår på de yttersta 8 m i båda sidorna och sticka 19 m i mönsterst enl diagram. När du har stickat 2 varv mönsterst, gör knapphål mitt på knappkanterna i båda sidorna. Gör knapphål så här i början av varvet: 1 rm, 1 am, omsl, 2 rm tills. Gör knapphål så här i slutet av varvet: sticka 1 am, 1 rm, 1 am, öhpt, omsl, 1 rm, 1 am, 1 rm. Gör knapphålen vid samma höjd med knapparna på framstycket. När det återstår 2 varv till det översta knapphålet, sluta med mönsterst och sticka 6 varv resår. Maska av i resår. Virka 1 varv sm längs sidorna och kanten överst som på fram- och bakstycket. Fukta lappen och låt torka. Sätt lappen på sin plats och knäpp knapparna.

Babymössa

Storlek 56-62-68-74-80-86 cm.

Plaggets mått Huvudomkrets 32,5-34-35-36-37-38 cm, höjd 14-15-16-17-18-19 cm.

Garnåtgång teetee Primanova, grått (9252) 50-50-50-100-100-100g (50g /85 m, 100 % merinoull).

Stickor Strumpstickor nr 4 eller de stickor du behöver för att få exakt stickfasthet.

Stickfasthet 22 m slätstickning = 10 cm.

Mönsterstickning Resår: 1 rm, 1 am. Slätstickning: sticka rätt på räts, avigt på avigs. Mönsterstickning: sticka enl diagram.

Gör så här

Lägg upp 90-94-98-100-102- 104 m och sticka 7 varv resår (1 rm, 1 am) i rundvarv. Sticka därefter 36-38-40-40-42-42 m i resår, sticka 19 m i mönsterst enl diagram och sticka de resterande 35-37-39-41-41-43 m i resår. Fortsätt med samma maskfördelning och upprepa mönsterrapporten i diagrammet sammanlagt 3-3-3-3-4-4 ggr. Fortsätt därefter i resår på alla m. När arb mäter 12-13- 14-15-16-17 cm, minska bort alla am genom att sticka 2 rm tills varvet ut. Sticka 1 mellanvarv rätt. Sticka 2 rm tills varvet ut. Sticka 1 mellanvarv rätt. Sticka 2 rm tills varvet ut. = 12-12-13-13-13 m. Dra garnet genom de resterande m, dra åt och fäst väl.