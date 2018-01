Nu finns det en ny trailer för "Mamma Mia! Here we go again" – men var är Meryl Streep?

10 år efter att första filmen hade premiär får vi följa med tillbaka till när allting började. "Mamma Mia! Here we go again" berättar Donnas historia.

Pierce Brosnan, Colin Firth och Stellan Skarsgård repriserar sina roller som Sophies potentiella pappor.

Sophie (Amanda Seyfried) är gravid, alla hennes tre potentiella pappor (Pierce Brosnan, Colin Firth och Stellan Skarsgård) är på plats och Cher dyker upp i en spännande roll som partysugen mormor. I sommar får vi än en gång följa med på ett musikaliskt äventyr till den grekiska övärlden i Mamma Mia! Here we go again.

Dagarna innan jul kom den första trailern för filmen och nu har den andra trailern släppts. Här får vi reda på ännu fler detaljer om filmen, som kommer att ta oss tillbaka till 1979, när allting började, och berätta Donnas (Meryl Streep) historia.

Den unga Donna spelas av Lily James, som syns mycket i trailern. Frågan fansen ställer sig är dock: "Var är Meryl Streep?" Karaktären Donna verkar nämligen förekomma endast i tillbakablickar och det ser ut som att inga nya scener spelats in med Meryl Streep i rollen som den äldre Donna. Det här har lett till spekulationer om att den populära karaktären skulle vara död, inte minst för att Amanda Seyfrieds Sophie vid ett tillfälle säger: "Jag vet inte hur jag ska klara det här ensam."

Hur det verkligen ligger till får vi inte se förrän 20 juli då filmen har premiär. Fram till dess får vi nöja oss med att titta på trailern.