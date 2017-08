Här är första bilden från nya "Mamma Mia"-filmen

Den som har längtat efter en ny "Mamma Mia"-film kan nu börja räkna ner.

Skådespelaren Pierce Brosnan har lagt ut en bild på sin Instagram där han poserar med Benny Andersson.

Foto: Instagram/Universal.

Det är snart tio år sedan "Mamma Mia"-filmen hade premiär, och nu håller man på att spela in en uppföljare. Skådespelaren Pierce Brosnan har nu delat med sig av sin glädje på sitt Instagramkonto.

Han har lagt upp en bild på sig själv tillsammans med Benny Andersson.

"Jag trodde aldrig att det här skulle hända igen, här var jag i går med den ödmjuka och brillianta Benny Andersson. Vi spelar in på Air Studios för nästa Mamma Mia-film, magiskt", skriver skådespelaren under bilden.

A post shared by Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial) on Aug 17, 2017 at 2:51am PDT

Bilden har fått över 20 000 gillamarkeringar, och fansen verkar längta efter en ny film.

Den nya filmen kommer heta "Mamma Mia: Here we go again", och ska ha premiär nästa sommar. Meryl Streep, Amanda Seyfried och Colin Firth kommer att vara med i uppföljaren. Benny Andersson och Björn Ulvaeus är med och skriver material till filmen och är producenter.

Tidigare har Pierce Brosnan lagt upp en bild tillsammans med Meryl Streep inför nya filmen.