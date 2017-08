Här hittar du 7 av Sveriges bästa glasställen

Ingen sommar utan glass – mycket glass. Vi tipsar om några favoritställen landet runt som serverar svalkande läckerheter.

Sommaren blir inte fulländad innan du ätit glass – mycket glass. Foto: iStock

Scarfó

Vad: Prima italiensk glass

Var: Ålsten, Bromma

Beskrivning: Italiensk glass, gelato*, är en av våra mer sentida njutningsreligioner här i landet som verkar ha exploderat i popularitet på senare tid. Och var lär man sig det magiska handlaget bäst om inte i gelatons hemland Italien. Ägarna till Scarfó har varit vid kunskapens källa och gått på glassuniversitet och frälser nu stockholmare och tillresta i den lilla glassbutiken i den söta förstaden.

Här hittar du definitivt inga halvfabrikat och glassen som serveras är aldrig mer än ett dygn gammal. Och det är säsongen som styr smakerna, då man bara använder färska ingredienser för smaksättning. Pistageglassen är magisk och nötterna är förstås made in Italy, från Sicilien.

Scarfo.se



Riccardos

Vad: Glass i lantlig idyll

Var: Möllegård, Halmstad

Beskrivning: Riccardo har skapat sitt lilla glassparadis en bit utanför sommarstaden Halmstad, men det ligger fortfarande på cykelavståd från stan. Här levererar han glass med smaker efter säsong.

Ett tips är att vandra den natursköna 18 kilometer långa Prins Bertils stig längs havet med början inne i stan. Den leder dig till slut till Riccardos, som blir en fin belöning efter ett gott dagsverke.

Vill du ta genvägen till att njuta av glass från Riccardos, så ska du bege dig till gamletullsbron på Hamngatan. Där hittar du hans snygga glassbuss som serverar ett ett begränsat utbud av Riccardos smakpalett.

Är du ännu lite latare än så, så kan du hyra in glassbussen att komma till dig. Maxa sommarfesten med att låta glassbussen göra entré lagom till kaffet.

Riccardo.se

Glassmagasinet

Vad: Europas största glassbar (enligt dem själva iaf)

Var: Visby

Beskrivning: Maxa är ordet som gäller här. De har hela 305 smaker i sitt glassbatteri och hittar du inget som faller dig i smaken här så är det nog inte utbudet det är fel på i alla fall. Även här hyllar de den italienska gelaton och de tillverkar dagligen egen i 90 olika smaker. Dock inte alla samtidigt, sill & gräslöksglassen serveras till exempel bara vid midsommar.

Här kan du också hitta smaker som charterfavoriten Sambucca eller sockerkaka och risotto med saffran och mandel. Det finns så klart också mer traditionella smakkombinationer som körsbär/choklad och kokos med chokladkrisp.

Rynkar du på näsan åt hemgjort så finns det en uppsjö av smaker från andra glassleverantörer, som Sia, Lejonet & Björnen, Triumf, GB, Ben & Jerry's och den lokala hjälten Gute Glass förstås.

Glassmagasinet

Pipersglace

Vad: Ekologisk glass

Var: Hamburgsund m.fl

Beskrivning: Pipersglace är en glasstillverkare med mer än 100-åriga anor. De är i princip också 100-procentiga i sin strävan att endast tillverka ekologisk glass, som tillverkas av nästan uteslutande svenska råvaror.

Pipersglace har sitt säte i bohuslänska Hamburgsund men du hittar denna svenska glassinstitution på en rad platser runt om i landet. Kolla in deras hemsida för en Pipersleverantör nära dig.

Pipersglace

Glassrestaurang Smultronstället

Vad: Glassrestaurang med för mycket av allt

Var: Söderköping

Beskrivning: Inte förstavalet för finsmakaren, här handlar det mest om att maxa glassintaget. På Smultronstället har man förfinat sina otroliga glasskreationer sedan 1982 och idag har de en imponerande meny med 60 olika glassrätter. Den dagen ni vill ha glass på middagsmenyn så är det definitivt hit ni ska gå.

Smultronstället ligger alldeles vid kanten av Göta kanal i pittoreska Söderköping och under högsommaren kan det vara kö – låång kö. Var beredda på det.

Smultronstället

Köld

Vad: Kreativa baser, innovativa smaker

Var: Malmö

Beskrivning: Hos köld är det hetaste att köra mer traditionell glass med grädde och ägg, men man använder också kokospuré och egentillverkad cashewgrädde gjord på ekologiska och Fair Trade-nötter.

Du hittar inte fler än tolv smaker åt gången här, men de lovar att byta dem efter säsong – och humör. Här kan du hitta smaker som hallon/citron/hibiskus, Körsbär/kokos/basilika & Angostura bitters eller chevreost/rostade hasselnötter/honung/päron-muskot-cognacrippel.

Glassbaren i Bräcke

Vad: Prisbelönt gelato

Var: Bräcke, 1 timme söder om Östersund

Beskrivning: En oslipad diamant i glassverige. På bästa Kiviks marknad-manér anordnar man glassätartävling där deltagarna kan njuta prisbelönt glass. Vid glass-SM 2017 kammade glassbaren hem ett silver för sin vanlijglass och bronsmedalj för sin chokladglass såväl som i kategorin glassmästarns favorit.

Glassbaren i Bräcke

* Viktigaste skillnaden mot vanlig gräddglass är att gelato inte innehåller just grädde, utan istället mjölk. Gelato uppfattas dock ofta som gräddigare än gräddglass, men den kompakta krämigheten uppstår tack vare att man inte vispar in lika mycket luft under frysprocessen som i gräddglass.

Gelato förvaras vanligtvis också vid en något högre temperatur än gräddglass, vilket också ger den en krämigare konsistens.