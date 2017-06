Passion för pioner – besök i idylliska Gottfrid Larssongården

Prunkande pioner kantar gångar och gräs i hyreshusets grönskande trädgård. Här njuter alla grannar av doften, lugnet och en fikastund i växthuset.

Lena & Anders Hallin Bor Ett hyreshus på Gottfrid Larssongården i Vadstena.

Gör Lena renoverar och säljer gamla möbler i en antikaffär, Anders är pensionerad plåtslagare.

Drömmer om Mer tid till sina barn och barnbarn.

Trädgård Hyreshusets gemen-samma på 500 kvm i zon 2–3. Påbörjad någon gång i 1900-talets början men har i sin nuvarande form arbetats fram under ca 25 års tid.

Text: Monica Stengraf.

När pionerna slår ut inleds den ljuvligaste tiden i trädgården till hyreshusen på Gottfrid Larssongården. En liten samling unika småhus från tidigt 1600-tal ligger idylliskt omkring trädgårdstomten där växthuset byggdes för några år sedan.

Men det är pionerna som sätter prägel på trädgården. Längs grusade gångar avlöser perennrabatterna varandra i blomning med olika röda färgtoner. Bondpioner, luktpioner och trädpioner med rosa till röda blommor växer tillsammans med en och annan ros.

Lena och Anders Hallin sköter om och förvaltar trädgården sedan flera år tillbaka. Med hjälp av gamla förteckningar som fanns har de återskapat planteringarna med nya exemplar från blomsterhandlare och fått hjälp av en trädgårdsmästare från Skänningetrakten.

– Vissa sorter finns inte längre att få tag på, men det blir så likt det kan bli, säger Lena. Trädgårdsarbetet här ska vara kravlöst men visst behöver det rensas lite ogräs ibland – fast bara när man vill och har tid.

Lena och Anders Hallin.

Luktpioner i full blomning sprider sin doft och sina blomblad över gången.

Solen sprider ett vackert ljus över pionerna vid grusgångarna denna tidiga förmiddag.

Det är lyxigt att varje dag kunna plocka in en bukett pioner.

I växthuset kan grannarna njuta av luktpionernas doft medan kaffet intas i de vackra Virastolarna, en present från sonen Jonas.

Så håller pionerna länge i vasen Snitta diagonalt med en vass kniv och sätt i ljummet vatten. Ta bort de blad som hamnar under vatten. Upprepa var-annan dag.

Växthus av gamla fönster

Mitt i detta doftande blomsterhav av luktpioner ligger växthuset som är byggt av gamla återvunna fönster. Lena och Anders har ropat in fönstren på ett antal auktioner i Småland. Paret har sedan varsamt renoverat och målat vartenda fönster med vit linoljefärg efter konstens alla regler. Några av fönstren har sitt gamla munblåsta glas bevarat, och visst strilar ljuset lite extra vackert genom just de glasrutorna. Växthuset är mindre än tio kvadrat och smälter fint in i trädgården.

– Vi byggde växthuset själva. Ritningar hade Anders i huvudet och fönstren har fått bestämma storleken.

Golvet täcktes med gammalt munktegel från ett rivet gårdshus utanför Vadstena, ja, här gillas återvinning. Det känns som det alltid har stått på den här platsen intill planket mot granngården omgiven av odlingslådor och träd. Inredningen i växthuset är en personlig mix. Antika Virastolar runt ett litet bord med underrede från ett varuhus som fått en zinktopp av Anders, som är pensionerad plåtslagare.

Lena nosar ofta upp gamla prylar och kombinerar dem till små stilleben. Nya koppar och textilier med blommor tillsammans med ärvda och fyndade saker från gårdsauktioner, second hand och loppisar pryder de öppna hyllorna med konsoler från Ikea.

– Här trivs kryddväxer och tomatplantor brevid varandra. Man behöver varken ha gröna fingrar eller pyssla och dona för att växterna ska trivas. De är friska och starka, vackra och enormt växtvilliga här inne.

Kryddorna finns till hands på de öppna hyllorna planterade i lerkrukor inropade på olika auktioner.

Nästa projekt för Lena, som tillsammans med ­maken Anders Hallin förvaltar de boendes trädgård, är att renovera en dörr till växthuset.

Pioner och hundkäx är söta i en zinkkruka

i väntan på vatten.

Vinrankan ger skörd

Perlagoner, fikonträd, citronträd och massor av kryddväxter samsas i växthuset. En vinranka slingrar sig längs väggen mot taket och brukar ge en liten skörd av vindruvor varje höst. Trädgården och växthuset är ett levande projekt som förändras hela tiden. Här kan de boende njuta av morgonkaffet bland allt som grönskar och även plocka av pionerna som just nu blommar som vackrast.

– De är ljuvliga och doftar fantastiskt, säger grannen Amanda Almgren, som är ute i trädgården och plockar blommor i en zinkbalja för att sedan skapa vackra buketter att njuta av hemma i sin lägenhet.

Varma dagar kan hon nästan höra hur blommorna växer.

– Pionerna tillhör ju våra äldsta och mest älskade mormorsblommor och finns i många gamla trädgårdar, säger hon.

Pionernas blomning är mycket efterlängtad och det gäller att njuta när de sväller från knopp till fullt utslagna blommor i juni–juli. För att förlänga välbehaget har olika sorter planterats som blommar vid skilda tider under sommaren. Luktpioner som Paeonia lactiflora är mycket vanliga och växer även här. Lena Hallin köpte en sådan för tio, elva år sedan och den återfinns idag på flera ställen i trädgården.

– Pioner är lättodlade, många luktar gott och det är bara sniglar som inte tycker om dem. Ja, det är väl några av orsakerna till att vi planterade pioner, säger hon.

