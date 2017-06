Så blir vädret i midsommar – här är störst chans till sol

Midsommarvädret blir relativt ostadigt med en del regn och skurar, men det finns ändå en del solglimtar att vänta!

Foto: Istock

Varje år inför midsommar ber vi till vädergudarna om strålande sol, klarblå himmel, ljumma vindar och milda kvällar. I verkligheten blir resultatet dock ofta en riktig svensk sommar, det vill säga ganska mulet och i många fall regn.

Tyvärr, men kanske inte helt oväntat, kommer vädret bli relativt ostadigt även denna midsommarhelg.

– Vi har ett lågtrycksområde som svänger in över landet nu till helgen med en del regn och skurar och lite modesta temperaturer på kanske 15-20 grader, lite lägre i Norrland, säger Anna Waxegård, meteorolog på SMHI.

Morgonen blir klar till halvklar och det är till största delen uppehåll, även om det kan förekomma lite regn i sydligaste Götaland. De största chanserna till sol får vi tidigt på midsommarafton över Svealand och Norrland.

Men sedan kommer regnet på allvar.

– Under dagen rör sig ett splittrat regnområde långsamt in från sydväst, över Götaland och västra Svealand. Till kvällen fortsätter det in över Sveland och sydvästligaste Norrland, berättar Anna Waxegård.

Allra mest kommer det att regna på er som firar midsommar i nordöstra Götaland och Svealand under kvällen. Vill man slippa bli blöt är det mest uppehåll i Norrland, och dessutom störst chans till sol vid Norrlandskusten.

Det blir heller ingen stekhet midsommar.

– Det blir varmast i södra halvan av landet, med temperaturer på cirka 15-20 grader. Norra halvan av landet får bara cirka 15 grader och allra kallast blir det i Lapplandsfjällen med cirka 2-8 grader, säger Anna Waxegård.

I norra delarna av landet blir vädret sämre under midsommardagen, då regnet rör sig norrut över Svealand och Norrland.

– Bakom det här regnet hänger det kvar en del skurar, även om det kan klarna upp och bli lite sol i Götaland. Temperaturen blir från cirka 10 grader till uppåt 20 i söder.

Inte heller på söndag verkar sommarvädret komma tillbaka.

– Till söndagen får vi ett lågtryck som lägger sig över mellersta landet med en hel del regn och skurar, framförallt i norra halvan av landet. I söder blir det spridda skurar och rätt så blåsigt med friska till lokalt hårda vindbyar. Det blir lite svalare väder med omkring 15 grader, något kallare i Norrland, säger Anna Waxegård.

Så en tjock tröja, gummistövlar och kanske till och med regnställ kan vara en god idé att packa ned i midsommarväskan. Men glöm inte solkrämen heller, solen kan ju trots allt titta fram på en del ställen!