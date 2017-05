Därför har Skam blivit en sådan jättesuccé

Sällan har en tv-serie för unga älskats så högt av människor i olika åldrar. Vi pratar kärlek, vänskap och svar på tal med fyra vuxna som golvats av det norska succédramat.

Den norska tv-succén Skam har redan gått till tv-historien. Dramat fångar inte endast en ung målgrupp över hela världen – även vuxna bloggar, twittrar och diskuterar de olika karaktärerna i särskilda Skam-grupper på Facebook. Det refereras till tv-serien i politiska debatter, i reklam och akademiska studier. Inte minst ger serien huvudbry för tv-folk som vill nå samma framgång som statliga, norska NRK: Hur gör de? Man kan också råka passera en svensk skolgård, där några tioåringar har rast: "Ska vi leka Skam? Jag var Noora."

Verklighetstroget

För den som aldrig har sett Skam handlar serien i korthet om unga på ett gymnasium i Oslo. Där finns ett tjej- och ett killgäng med vardera ganska typiska, men ändå nyanserade, karaktärer. De blir ledsna, glada och kära, missförstår varandra eller väntar alltför länge med att säga sanningen. Alltså ungefär som i vilken tv-serie – eller för den delen i vilket verkligt liv – som helst.

Varje säsong har en huvudkaraktär och olika teman. Utöver allmänmänskliga frågor som självkänsla och identitet har serien också på ett självklart sätt skildrat konsekvenser av prestationsångest, ätstörningar och sexuella övergrepp. Inte minst säsong tre, som skildrar den homosexuella kärleken mellan Isak och Even, har fått ohöljt med kärlek från fansen för att också ha punkterat det sociala stigmat kring psykisk ohälsa.

I de avsnitt som nu sänds på SVT Play – och i klipp, dag för dag på NRK:s Skam-sajt – finns också en hög-aktuell dimension: säsongens huvudkaraktär är troende muslim. Sana bär hijab och är känd bland sina vänner för sin smartness, lojalitet och till synes starka personlighet. Så vad är det hon ska få kämpa med?

Den som tittar får se.

Glassmaker, killar och sex avhandlas med samma entusiasm av de norska "jenterna".

Därför älskar vi Skam

Fyra vuxna berättar.

Elin, 23 år:"Folk gör fel, men blir förlåtna"

För många tittare har den feministiska karaktären Noora blivit en förebild. Elin Nilsson, 23 år, som går på en folkhögskola utanför Stockholm, är en av dem:

– Jag kände mig som Noora för ett tag sedan, när jag stötte på en gammal klasskompis som försökte dumförklara mig och överlag uppträdde sådär Penetrator-drygt. Istället för att stå svarslös hämtade jag kraft från Skam och sa emot: "Du uppför dig som ett as nu!" Jag älskar också Sana och hennes vassa svar på tal. Hennes sätt att prata om religion är så nyanserat och välbehövligt.

Skam finns också i Elins liv rent konkret. Bortsett från att hon gått på offentliga Skam-fester (där folk kommer utklädda till olika karaktärer i serien), tävlar hon i Skam-quiz på barer och klubbar. Hennes tävlingsgäng har namn med typiska referenser till serien: "Luremusarna" och "I know what you're playing other than girls".

Men främst gillar Elin tv-serien för djupet och kvaliteten, och för vad det väcker hos henne själv:

– Jag gillar att det handlar så mycket om vänskap och att karaktärerna är så bra på att ta hand om varandra. Folk gör fel, men blir förlåtna. Serien har förstärkt insikten hos mig att våga be mina vänner om hjälp – och att ta hand om dem.

Precis som många andra Skam-fans hyllar hon att serien belyser smärtsamma teman på ett så verklighetstroget sätt.

– I många scener är det bara blickar och tystnad. Det ger en utrymme att själv tolka det som händer och även att läsa in sig själv. Och så är det så spännande att det är norskt vardagsliv och inte amerikanskt, för en gångs skull!

Karin, 60-plus: "Serien väcker så mycket"

Karin Nordlöf, dryga 60 och fritidsledarei Härnösand, följer Sanas liv i rutan.

– Först tordes jag knappt berätta för andra att jag tittade på serien – en kärring som ser ett ungdomsdrama! Men sedan var jag hos frissan, som precis haft en manlig kund i 40-årsåldern och som bara pratat om hur bra Skam var. Och det är väl det som är så fantastiskt, att den här serien lyckas beröra alla kön och åldrar.

Under många år arbetade Karin på hög-stadieskola, nära tonårstidens alla känslosvall. Då var hon den vuxna hjälparen. Framför tv:n och Skam minns hon sig själv:

– Serien väcker så mycket: vad man hade för roll bland sina vänner, hur det kändes att vara kär i någon man aldrig fick – vem man var, egentligen. När jag var tonåring pratade man ju knappt om känslor. Unga idag är mycket mer öppna.

Karin hade sin första, långvariga relation som 17-åring och blev mamma vid 18. Ytterligare tre barn och 25 år senare skilde hon sig. Idag är hon nykär i en gammal klasskompis:

– Vi var intresserade av varandra redan som tonåringar, men på det sätt som det kunde vara då – i hemlighet och aldrig samtidigt. I november möttes vi igen och är nu särbor. Kanske är det därför Skam satte igång så starka känslor hos mig. Förälskelse känns ju likadant, oavsett ålder.

På seriens fullmatade Instagramsida finns både foton, filmer, sms-konversationer och annan info.

Iman, 32 år: "Sana är så vass och smart"

Att det nu även läggs ett politiskt-religiöst raster på serien gläder den svenska kläd- och turbandesignern Iman Aldebe, 32 år och världsberömd för sina nyskapande varianter på slöjor. Uppvuxen i ett muslimskt hem – och i ett samhälle som blir alltmer islamofobiskt – välkomnar hon att en rollfigur i slöja nu får alla tittares engagemang och villkorslösa kärlek.

– Det är helt rätt i tiden, säger Iman Aldebe. Karaktären Sana är så vass, smart och rolig, och är för mig en parallell till fotomodellen Halima Aden som nyligen gick i slöja på catwalken under New Yorks Fashion week. Varken hon eller karaktären Sana bryr sig om vad andra tycker om dem, och de försöker inte heller anpassa sig till den vita normen. De egenskaperna kan man inte hata, bara älska.

Mikael, 30 år: "Skam limmade ihop oss som par"

Mikael arbetar i ljud- och musikbranschen och har en särskild relation till säsong två. På första dejten stekte han – och tjejen som så småningom skulle bli hans flickvän – pannkakor och såg på Skam tillsammans. Väl vid säsong två var de ett par.

– Det är hög mysfaktor att kolla ihop. Även om det inte var precis för oss som för William och Noora i serien, var det lite som att följa utvecklingen för vår relation. Man kan säga att Skam limmade ihop oss.

Sedan dess har de följt säsong tre och självklart det som hittills sänts av säsong fyra.

– I mina kretsar är det nästan fler killar än tjejer som pratar om hur bra och välgjord Skam är. Det är som ett slags utbildning för vad kidsen idag går igenom och en påminnelse om hur det var för en själv – de olika rollerna man spelade och vad som egentligen skedde under ytan. Ta bara Isak i säsong tre. Bortsett från att han söker sin sexuella identitet som homosexuell är han den där tredje hjulet-personen, som alla i något sammanhang har mött eller varit.

Even och Isak fick varandra till slut.

7 anledningar till att serien gjort succé

Verklighetstroget: Serien bygger på djupgående intervjuer med unga. Skolan finns på riktigt, och vissa medverkande går där i detta nu.

Realtid:Ett klipp som utspelar sig måndag kl 13:28 släpps exakt det klockslaget, vilket förstärker känslan av realtid. Detsamma gäller de fiktiva karaktärernas snack i sociala medier.

Fan-kärlek: Produktionen lever delvis på inspel från fans. Exempelvis är en av de första scenerna i säsong fyra (när killgänget sitter i bakluckan på en bil) en exakt kopia av en teckning ett fan i Sydkorea ritade för ett knappt år sedan.

Närbilder, blickar och tystnad: Det stundtals långsamma tempot och intima fotot skapar en särskild närhet och bidrar till verklighetskänslan.

Musiken: Väl valda låtar förstärker känslor och karaktärsutveckling på ett nyskapande vis.

Manus, dramaturgi och regi: Regissör och manusförfattare Julie Andem och producent och sociala medier-ansvariga Mari Magnus kommer inte att behöva gå arbetslösa.

Social spinn: Så fort ett avsnitt är slut vidtar snacket i sociala medier – och väntan

på nästa klipp.

Säsong fyra av Skam kretsar kring publikfavoriten Sana.

Här kan du följa med i Skam-världen

Titta: Visas veckovis i SVT Play och vartefter klipp släpps på skam.p3.no. Där kan man även följa sms-konversationer mellan karaktärerna mellan klippen samt följa både Instagram och Twitter för respektive karaktär – och de verkliga skådespelarnas olika konton i sociala medier.

Hör: Svenska Skampodden görs av Ida Kjellin, tv-skribent och manusförfattare, och Anna-Karin Linder, författare. De har hittills dissekerat säsong ett och två utifrån alla möjliga perspektiv (motto: "ingen detalj är för liten"), och är nu igång med att analysera säsong fyra. Se tvdags.se/tagg/svenska-skampodden.

Spotify-lista med alla låtar ur serien: Skam – NRK P3.

Följ: Facebookgrupper som "Skam Svenska" och den mycket debattglada "Kosegruppa DK". Instagramkonton som "Kosegruppa", instagram.com/kosegruppa2017/