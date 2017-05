Läsarresa: Följ med Icakuriren till varma, vackra Vietnam

Res med oss till vackra Vietnam. Vi startar i Hanoi och tar oss från norr till söder i detta fascinerande land.

Vietnam är ett mångkulturellt land med lång historia, vacker natur och världskänd mat. Vi får en unik chans att lära känna landets traditioner och njuta av den goda maten. Resan startar i huvudstaden Hanoi och bjuder på tempelbesök, matlagningskurs, museum och teater. Ingår gör också en kryssning i Ha Long-bukten med barbecuemiddag av sällan skådat slag. Med tåg, flyg, båt och vandringsturer tar vi oss från norr till söder för att uppleva det bästa av Vietnam.

Dag 1 Ankomst Hanoi

Vi besöker den berömda sjön Ho Hoan Kiem och Ngoc Son-templet. Vi tar en tur med vietnamesisk rickshaw runt de gamla kvarteren. Dagen avslutas med den världskända teaterföreställningen Water puppet show, som återspeglar den vietnamesiska kulturen. Gemensam middag.

Dag 2 Hanoi: Matlagningskurs – stadsvandring – nattåget till Lao Cai

Vi upptäcker det världsberömda vietnamesiska köket med en matlagningskurs. Vår kock delar med sig av sina recept och kanske även det hemliga receptet för att göra banh cuon, byns specialitet. På eftermiddagen gör vi en stadstur med besök på museet för etnologi. Nattåg till Lao Cai. Övernattning på tåget.

Dag 3 Sa Pa – Y Linh Ho – Lao Chai – Ta Van

Vi tar oss till den sydöstra delen av Sa Pa-regionen till den etniska minoritetsbyn Y Linh Ho. Vi vandrar cirka två kilometer ner till hmong-byn Lao Chai. Vi äter lunch hos en familj, och sedan vandrar vi längs terrasserade risfält till en annan by, Ta Van, där minoritetsfolket dzay bor. Där stannar vi för natten.

Dag 4 Sa Pa – Suoi Ho – Matra – Ta Phin – Lao Cai – Hanoi med nattåget

Det blir en kort promenad genom vackra orkidéträdgårdar och tallskog. Där når vi en liten by, Suoi Ho, som bebos av en etnisk hmong-minoritet. Vi fortsätter genom risfält och spektakulära landskap till Matra. Vi kör till Ta Phin-byn. Här träffar vi minoriteterna Black Hmong och Red Dao, de två största etniska grupperna i området. Vi åker tillbaka till Lao Cai för övernattning på tåget och tillbakafärd till Hanoi.

Dag 5 Hanoi – Ha Long-bukten

Transfer till Ha Long-bukten där vi kliver ombord på en kryssningsbåt. Vi äter lunch och kopplar av på soldäck. Till middag väntar en barbeque. Efteråt kan du se en film på utomhusbaren eller prova att fiska bläckfisk, som sedan tillagas så att du får provsmaka.

Dag 6 Ha Long – Hanoi – flyg till Hue

Starta en ny dag med tai chi på soldäck eller var redo med kameran vid soluppgången. Därefter frukost och frivillig aktivitet att besöka grottan Me Cung (Maze). På tillbakavägen blir det lunch och en sista titt på de vackra stenformationerna man kryssar förbi i Ha Long-bukten. Transfer tillbaka till Hanoi och flyget till Hue. Övernattning i Hue.

Dag 7 Hue

Den kejserliga staden, The Imperial City, finns på Unescos världsarvslista. Hue var tidigare den antika huvudstaden i Vietnam. Staden är ett stort utomhusmuseum med kejserliga gravar, pagoder och tempel. Vi tar oss sedan till byn Thuy Bieu som är specialiserad på grapefrukt. Här cyklar man till platserna man vill besöka: till det gamla templet tillägnat geniet i byn, förbi skolan och till en familj som äger tre av de äldre husen. Vi tar oss sedan tillbaka till Hue igen.

Dag 8 Hue – Da Nang – Hoi An

Vi lämnar Hue på morgonen och tar oss till den lilla staden Hoi An. Vi besöker även fiskebyn Van Lang. Där välkomnas vi av mr Han, vars familj bott i byn sedan tre generationer. Han bjuder på provsmakning av grönt te. Därefter är det dags för äventyr med en "thung chai", en rund korgbåt gjord av bambu. Vi får lära oss mer om det traditionella fisket. Väl tillbaka i mr Hans hus kan du få njuta av en fotmassage med medicinalväxter. Vi förbereder lunch med familjen. På menyn: krispiga lokala pannkakor, nems från Hoi An, tam huu och grillad fisk i banan-trädsblad. Tillbakafärd till Hoi An.

Dag 9 Hoi An – Da Nang – flyg till Saigon

Hoi An är en charmig destination med två ansikten – en historisk handelshamn och stad med smala gator och traditionella hus, och stranden med sina nya semesterorter och långa sträckor av ren vit sand. Gör en rundvandring i den gamla stadskärnan för att besöka de tidigare handlarnas hus, den 400 år gamla japanska bron och den färgglada marknaden. På eftermiddagen tar vi flyget till Saigon och vårt nya hotell.

Dag 10 Saigon (Hô Chi Minh-staden) – marknad och middags-kryssning

Idag gör vi besök på några av Saigons marknader. Upptäck Bach Dang-hamnen innan du går ombord på en båt för en middagskryssning på Saigonfloden. Upplev den pulserande staden från denna flytande restaurang med härlig utsikt.

Dag 11 Saigon, avgång

Fri morgon i Saigon före hemfärd till Sverige, eller vidare transfer till extra veckan i Phu Quoc. Frukost.

Flytande blomstermarknad.

RESFAKTA

Resdatum

13–24 november.

Pris

29 900 kr per person i del av dubbelrum.

Allt detta ingår i resans pris

Flyg, internationellt och inrikes.

Boende i dubbelrum med frukost, önskas enkelrum blir det ett tillägg.

Kryssning på Ha Long-bukten (dubbelrumshytt) två dagar/en natt.

Engelsktalande guider.

Svensktalande guide under hela resan.

Representant från Icakuriren.

Alla inträdesavgifter enligt program.

Fotmassage dag 8.

Tågbiljetter: Hanoi–Lao Cai– Hanoi (fyra platser/hytt).

Båttur i Hue och Mekong.

Måltider: Frukost, lunch och middag alla dagar utom dag ett (enbart middag) och dag 11 (enbart frukost).

2 flaskor mineralvatten per person och dag på bussen på dagarna vid transfer och sightseeing.

Tillägg

Måltider (andra än de som nämns i programmet).

Drycker.

Visum till Vietnam.

Dricks.

Reseförsäkringar.

Möjlighet till en 5 dagars-tillläggsresa på ön Phu Quoc.

Phu Quoc är Vietnams paradisö med långa vita sandstränder och underbar natur. Njut av sol och bad och landets bästa utbud av färsk fisk och skaldjur.

Pris per person, från 6 100 kr exklusive flyg, fråga mer om tilläggsresan vid bokning.

Observera

Observera att samtliga cykelturer och vandringar är lätta. De flesta resenärer klarar av dem och de är inte obligatoriska. Möjlighet finns att åka med bussen. Vi kan även ha andra transportsätt.

Resan genomförs vid minimum 20 deltagare. Vi reserverar oss för händelser utanför vår kontroll som kan komma att påverka programmets genomförande.

Så här bokar du

Ring Voyage By Me: 070-880 70 33, eller mejl: charlotta@voyagebyme.com