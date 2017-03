Ny studie: Så hälsosamt är ett varmt bad

Föredrar du att lägga dig i ett varmt bad istället för att ge dig ut på en träningsrunda?

Nu kan du fortsätta bada, med gott samvete.

Foto: Istock

Det är forskare vid Loughborough University som låtit 14 män delta i studien, skriver sajten The Conversation. Under en timmes tid fick de cykla eller ligga i ett varmt bad där vattnet var 40 grader varmt. Forskarna mätte då hur många kalorier som förbrändes under respektive aktivitet, och mätte även deras blodsocker under ett dygn efter aktiviteterna.

Försökspersonerna förbrände flest kalorier när de cyklade, men det brändes även en del kalorier när de låg i det varma vattnet. Ungefär 140 kalorier förbrändes i badet, och det är ungefär lika många kalorier som man gör av med under en halvtimmes promenad, skriver forskaren Steve Faulkner i artikeln.

Blodsockret låg på liknande nivåer efter båda aktiviteterna, men när man mätte efter en måltid så låg blodsockernivån tio procent lägre hos dem som hade badat jämfört med de som cyklat.

Andra studier har hittat fördelar med så kallad passiv värme, och en finsk studie visar på kopplingen att ju mer man bastubadar desto mindre risk löper man för att drabbas av hjärtattacker och stroke. Enligt en studie från University of Oregon så sänker regelbundna bad blodtrycket.

I artikeln så menar Faulkner att badandet har en antiinflammatorisk förmåga, vilket bidrar till att reducera kroniska inflammationer.

Så, bada på med gott samvete. Du gör både kropp och själ glad.