12 smarta och snygga Ikea-hacks du måste testa genast

Förvandla ett fat till en lampskärm, eller varför inte använda en ampel som blöjkorg?

1. Limma ihop några betsade Knagglig lådor till en snygg rustik bokhylla

Bild + instruktioner: Buzzfeed

2. Limma ihop en Sanning tallrik med Blomster ljusstake till ett tjusigt kakfat

Bild + instruktioner: Boxwood clippings

3. Grundtal magnetlist blir en utmärkt tågräls i barnrummet

Bild + instruktioner: Just a girl and her blog

4. En örtträdgård för fönstret fixar du lätt med Botaren draperistång och Fintorp bestickställ

Bild + instruktioner: Jill M

5. Mosslanda tavelhylla är räddaren för dig som inte har plats för ett nattygsbord

Bild + instruktioner: Coulda woulda pica

6. Bekväm kryddhyllor funkar lika bra för nagellack

Bild + instruktioner: Hometalk

7. ...och för barnböcker

Bild + instruktioner: This moms gonna snap

8. Hultet bambufat blir den sötaste lilla lampskärmen

Bild + instruktioner: Kristi Murphy

9. En laddstation utöver det vanliga får du med hjälp av Fintorp-serien

Bild + instruktioner: Domestic simplicity

10. Bittergurka amplar blir de snyggaste blöjkorgarna någonsin

Bild + instruktioner: Vintage revivals

11. Styr upp förvaringen i städskrubben med Variera plastpåsebehållare

Bild + instruktioner: Ikea

12. Funkar för att förvara det mesta i!

Bild + instruktioner: Interior candy