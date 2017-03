De har varit gifta i 37 år – klär sig i matchande kläder varje dag

ワンピースとシャツのリンクコーデ bonのコートはZOZOTOWNのセールで。シャツはユニクロ。 ponのコートはGU。ワンピースはZOZOTOWNのセールで。丸襟ブラウスは学生用のスクールブラウスです。 #couple #over60 #fashion #coordinate #outfit #ootd #instafashion #instaoutfit #instagramjapan #whitehair #silverhair #greyhair #夫婦 #60代 #ファッション #コーディネート #夫婦コーデ #今日のコーデ #グレイヘア #白髪 #共白髪

A post shared by bon_pon (@bonpon511) on Feb 25, 2017 at 7:30am PST