Filmerna, böckerna, musiken – allt du behöver på alla hjärtans dag

Passion på tu man hand i biomörkret eller glödande högläsning för varandra hemma i soffan – här är romantiska kulturupplevelser att fira alla hjärtans dag med.

Romantisk musikal är aldrig fel. Foto: SF

Bio

Att krypa ner i mörkret tillsammans i en biosalong är den ultimata romantiken. Just nu går flera filmer med kärlek och passion.

La la land. Musikalfilm om jazzpianisten Sebastian och skådespelerskan Mia som blir förälskade men ju större framgång de får, desto svårare att hålla kärleken vid liv.

Min arabiska vår. Romantiskt tunisiskt drama om bilförsäljaren Hedi som lever ett inrutat singelliv i mammans skugga men en dag blir förälskad i en ung dansare.

Kaabil. Blinda Rohan och Supriya blir förälskade och drömmer om framtiden i denna indiska Bollywoodfilm, men lyckan får ett hastigt slut och Rohan söker svar.

Passengers. På väg till en annan planet börjar kärleken spira mellan Jim och Aurora när de jagar lösningen på ett tekniskt fel innan rymdskeppet havererar.

Päron och lavendel. För nyblivna änkan Laura blir det tufft med två barn och en stor gård att ta hand om, men livet vänder när hon kör på en främling på vägen.

The handmaiden. Queerprisad erotisk thriller i koreansk miljö om en rik kvinna som ska luras av sina pengar, men heta känslor uppstår mellan bedragerskan och offret.

Emma Stone och Ryan Gosling har huvudrollerna i den kritikerhyllade musikalfilmen La la land. Foto: SF

DVD

Vill man helst ha en romantisk hemmakväll framför skärmen finns gott om kärleksdramer att ladda hem eller köpa på dvd.

Eternal sunshine of a spotless mind. Klurigt och vackert om kärlekens styrka att tränga igenom raderade minnen. Med Kate Winslet och Jim Carrey.

The artist. Svartvit stumfilm funkar även idag. Rosenrött skimmer uppstår när superskådisen blir kär i nykomlingen. Oscarsbelönad filmcharm.

P.S. I love you. Fint annorlunda romantiskt drama om kärlek som fantasifullt stöttar långt efter att döden i form av hjärntumör skilt Gerry och Holly åt.

Mångalen. Kärleken står i lågor mellan Cher och Nicolas Cage mitt bland starka italienska familjenormer i denna mångfaldigt prisade romantiska komedi.

Notting Hill. En romans mot alla odds mellan en torrbrittisk bokhandlare och den uppburna amerikanska filmstjärnan. Hugh Grant och Julia Roberts i paradroller!

Jean Dujardin och Bérénice Bejo har huvudrollerna i The artist.

Serier

Förlora er i avsnitt efter avsnitt av lust och längtan och ta lite sovmorgon dagen efter.

Skam. Norska tv-snackisen om kärlek, sex, fylla och vänskap bland äldre tonåringar och unga vuxna. Beroendeframkallande för alla åldrar, SVT Play.

The affair. Skildrar Alisons och Noahs förbjudna kärleksrelation – ty båda är gifta. En smärtsam serie om otrohet men svår att slita sig ifrån. HBO.

Love. En serie av skaparen till Girls, men här följer vi två oglamorösa 30-plussares vingliga färder runt älskogens grynnor i hipstervärlden. Netflix.

Dr Throne. Färgstarkt och komiskt kostymdrama i tre delar om kärlek och pengar i 1800-talets slottsmiljöer. SVT Play.

Norska serien Skam som kan ses på SVT Play kräver en varning – den är nämligen lätt beroendeframkallande. Foto: NRK

Scen

Inget är härligare än att gå ut tillsammans och få kärleken gestaltad på scen.

Carmen. Passionernas passionshistoria som opera om tobaksarbeterskan som hellre dör än gifter sig med någon hon inte älskar. På Göteborgsoperan till 23/2.

Egenmäktigt förfarande.Komisk teater om besatthet och luddiga kärleksbevis med Krister Henriksson och Jessica Liedberg. På Scalateatern i Stockholm till 5/3.

Glada änkan. En gammal tonårsromans blossar upp på nytt när operadivan anlitas. Henrik Dorsin har nytolkat operetten. På Kungliga Operan i Stockholm till 2/6.

I sjunde himlen.Mer förväxlingar och knepiga relationer i årets upplaga av Helsingborgsrevyn. På Dunkers kulturhus 17/2–11/3.

Livläkarens besök. Drama på den sanna historien om passionen mellan danska drottningen och hennes galne makes läk-are. På Malmö stadsteater 24/2–1/4.

Romeo och Julia. 400-årig förbjuden ungdomskärlek ur olika släkter i uppdaterad version på Stadsteatern i Stockholm till 11/3.

Daniel Nyström och Gizem Erdogan spelar Romeo & Julia på Stadsteatern i Stockholm. Foto: Carl Thorborg

Böcker

Fåtöljmys med högläsning för varandra! Eller läs, byt och resonera.

Sanning och skvaller av Curtis Sittenfeld. Pinfärsk smart kärlekssaga som blinkar till Jane Austen-klassikern Stolthet och fördom och placerar familjen Bennet i en dokusåpa!

Berättelse om ett äktenskap av Geir Gulliksen. Kritikerrosad kärleksroman om tvåsamhetens styrka i en öppen nära relation – och dess förkrossande svaghet.

Århundradets kärlekssaga av Märta Tikkanen. Oerhört vacker, gripande och humoristisk diktroman om den starka kärleken till sin alkoholiserade make.

Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg. Lika het idag som för hundra år sedan i skildringen av den förbjudna kärleken mellan Arvid och Lydia.

Jag talar om kärlek. Ny prosalyrik av Emmanuelle Pagano. Vackert om kärlekens olika uttryck, möten, skilsmässor och sorg.

Kvinnors dikt om kärlek. Redaktör Elisabet Hermodsson.

Mannens dikt om kärlek. Redaktör Göran Palm.

Framgångsrika författaren Curtis Sittenfeld tar sig an Jane Austen.

Musik

Häng i soffan med vinglasen och lyssna tillsammans, skaka rumpa eller ta en stilla svängom på parketten.

Ted Gärdestad: För kärleks skull. Romantik i storpack på tre cd-skivor med artistens bästa kärlekslåtar.

Nina Simone: Love songs. Soul-drottningen levererar tryckare mjuka och fylliga som varm choklad.

Jonathan Johansson: Love & devotion. Soulig pop med texter om heartbreakstråkar och rosa himmel.

Whitney Houston: Just Whitney. Allt den rösten levererar blir till gyllene kärlekstoner, som diskodängan Love that man.

Leonard Cohen: Songs of Leonard Cohen. Debutalbumet fyller 50 år och besjunger på typiskt vis den operfekta kärleken, som i So long, Marianne, Suzanne och Sisters of mercy.