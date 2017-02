Varnar för ny våg av bluffakturor

IcaKuriren har tidigare skrivit om bluffakturor som drabbar egenföretagare och företag.

Det är företaget Bolagsupplysningen som skickat ut blanketter till företag där man vill att de ska fylla i adressuppgifter.

Nu varnar Svensk Handel för att det är flera bluffakturor ute just nu.

IcaKuriren har tidigare uppmärksammat problemet med falska fakturor. Bland annat fick Camilla Berggren hem en faktura i brevlådan från Bolagsupplysningen som var utformad med en logotyp liknande Försäkringskassan. Hon blev vilseledd av Bolagsupplysningen med en faktura på nära 5 000 kronor.

Nu skriver DN att Svensk Handel får in fler klagomål än vanligt, och därmed kan man räkna med att det är flera utskick just nu. Bolaget finns också med på Svensk Handels varningslista och enligt Per Geiger får Bolagsupplysning fler klagomål än alla andra bolag på varningslistan.

– Det tyder på att det är ett stort utskick som pågår. Alla vi pratar med känner sig lurade, säger han till DN.se.

Du som får hem en faktura du misstänker är en bluff, se till att alltid bestrida fakturor via mejl, i stället för telefon, för bevisningens skull. Krav som är bestridna ska inte behandlas av kronofogden, utan hanteras av tingsrätten. Vid minsta misstanke, kolla www.svenskhandel.se/Varningslistan