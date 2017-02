Kungahuset visar upp ny syskonbild på Estelle och Oscar

Prinsessan Estelle, hertiginna av Östergötland, och Prins Oscar, hertig av Skåne, är barn till Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. Prinsessan Estelle är tronarvinge och den andra i tronföljdsordningen efter Kronprinsessan. Läs mer på www.kungahuset.se/bernadotte. Där finns Kungafamiljens biografier i text och bild. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungahuset.se Princess Estelle, Duchess of Östergötland, and Prince Oscar, Duke of Skåne, are the children of Crown Princess Victoria and Prince Daniel. Princess Estelle is an heir to the throne, and is second in line to the throne after The Crown Princess. Find out more at www.kungahuset.se/bernadottedynasty. Here, you can find biographies and photographs of the Royal Family. Photo: Anna-Lena Ahlström/royalcourt.se #bernadotte #kungahuset #släktträd #släkt #sverigeshistoria

A photo posted by Kungahuset (@kungahuset) on Feb 2, 2017 at 11:29pm PST