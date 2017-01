Läsarresa: Njut av det goda livet i Andalusien

Nu har även du chansen att följa med på Icakurirens succéresa till Andalusien. Upptäck det goda Spanien med alla ljuvliga dofter och smaker!

Birgitta Löwstedt är ciceron på resan.

Följ med Icakuriren på en oslagbar smakresa till några av Spaniens bördigaste delar utmed den tropiska kusten. Med den charmiga staden Almuñécar som bas gör vi dagliga utflykter till utvalda ekologiska odlingar av exotiska frukter och bodegor med egentillverkat vin.

Vår ciceron på resan är Birgitta Löwstedt som har ett långt förflutet i Andalusien. Hon har exklusivt för Icakurirens läsare valt ut regionens ekologiska smultronställen och lokala odlare som vi ska få besöka.

Costa Tropical kallas kustremsan öster om Malaga där vi har vår bas under veckan i staden Almuñécar. Här råder subtropiskt klimat med cirka 320 soldagar per år. Nedanför Sierra Nevadas skyddande bergskedja ligger vita andalusiska byar i bördiga dalar. Här trivs bland annat avokado, cherimoya, mango och papaya, som vi kommer att smaka på under vår resa.

Ekologisk smakresa till Andalusien 25 mars –1 april 2017

Dag 1 Resa till Almuñécar

Flyg till Málaga, där vår ciceron Birgitta Löwstedt möter för busstransfer cirka en och en halv timme till Almuñécar. Incheckning och därefter välkomstmiddag.

Dag 2 Lär känna Almuñécar

Efter frukost får vi en guidad rundvandring och lär känna den charmiga staden Almuñécar. Vi njuter av den botaniska trädgården och vandrar utmed kullerstensgränder som slingrar sig vid foten av slottet Castillo de San Miguel. Vi smakar på tapas i Gamla stan och beger oss sedan till Finca el Pinero, där vi möter fruktodlaren Antonio som visar upp sin ekologiska "finca" och bjuder på säsongens frukter samt lokala charkuterier. På kvällen äter vi middag tillsammans på hotellet.

Dag 3 Ljuva smaker på Costa Tropical

Vi inleder dagen med ett besök i den lilla historiska staden Vélez de Benaudalla, vackert belägen vid foten av Sierra Nevada. Vi promenerar igenom de arabiska kvarteren, besöker en av de bäst bevarade arabiska trädgårdarna Jardin Nazari. Vi hälsar också på hos det lokala bageriet, känt för sina delikata arabiska (mycket söta) bakverk "pestiño".

Vid lunchtid beger vi oss till ett olivoljemuseum för guidad visning och provsmakning av olivoljor. Här äter vi en god hemlagad tapaslunch med vin. Till sist stannar vi till hos en av regionens exklusivaste vingårdar, Bodega Horacio Calvente, för provsmakning och rundvandring. På kvällen blir det gemensam middag på hotellet.

Dag 4 La Alpujarra – unika ekologiska smakupplevelser

Vi packar med oss en övernattningsväska och beger oss mot Alpujarra för en tvådagarsutflykt. Första stoppet blir i byn Lanjarón för ett besök på honungsmuseet.

Vi fortsätter vår ekologiska smakresa med ett stopp vid den familjeägda ost- och marmeladfabriken Venta del Chaleco där vi provsmakar läckerheter.

Färden fortsätter i provinsen La Alpujarra som på 900-talet var centrum för landets silkesproduktion. I detta bergsområde finns 400 byar, varav Spaniens högst belägna by är Trevélez, känd för sin ekologiska produktion av den lufttorkade serranoskinkan. Vi gör ett besök hos en utvald producent och får provsmaka. Därefter beger vi oss till vår övernattningsby Capileira och checkar in på Hostal Poqueira. Gemensam middag på en restaurang i byn, nära hotellet.

Dag 5 La Alpujarra – ekologisk vintillverkning

Efter frukost beger vi oss till hantverksbyn Pampaneira med besök i en chokladfabrik och en vävstuga. Därefter går färden i ett dramatiskt landskap till Europas högst belägna vingård. Här bjuds vi på en interaktiv rundvandring för att lära oss mer om den ekologiska vintillverkningen med druvor som tempranillo, syrah, merlot och petit verdot. Vi äter en god lunch på gården innan vi tar de vindlande vägarna genom bergen åter mot havet.

Sista stoppet för dagen blir ett besök hos den familjeägda romfabriken Ron Montero i Motril, som ger en inblick i romproduktionen, som utgörs av den destillerade vätskan av sockerrören från odlingar som anlades för mer än tusen år sedan. Besöket avslutas med en liten provsmakning av romfabriken utbud. Vi är åter i Almuñécar under sena eftermiddagen, runt 18.30. Middag på hotellet.

Dag 6 Almuñécar – saluhallen och flamenco

I Almuñécars fantastiska saluhall hittar vi nyfångad färsk fisk, kryddor, charkuterier, säsongens frukt, grönsaker, ost och nybakat bröd. Vi insuper dofterna och atmosfären medan vi handlar godsaker för att göra en picknick till lunch om vädret tillåter. På kvällen avnjuter vi spanska specialiteter på La Ventura där vi också bjuds på en färgsprakande flamencoshow.

Dag 7 Marknadsdag i Almuñécar

Fredagsmarknaden, "Mercadillo", är ett givet besöksmål vid ett veckobesök i Almuñécar. Här finns allt från kryddor och nötter till skor, smycken, väskor och kläder. Vi avslutar veckan med middag på en välkänd fiskrestaurang som serverar den bästa fisk som fångats under dagen.

Dag 8 Hemresa

Frukost på hotellet och därefter tidig transfer till flygplatsen.

Costa Tropical bjuder på en vacker strand och härligt bad.

RESFAKTA

Resdatum

25 mars–1 april

Pris

13 995 kr i del av enrumslägenhet (prenumerantpris).

Tillägg för lägenhet med separat sovrum: 500 kr. Tillägg för enrumslägenhet för eget bruk: 900 kr. Tillägg för garanterad havsutsikt: 500 kr.

Avbeställningsskydd genom ERV.

Allt detta ingår i resans pris

Flyg till Málaga tur och retur.

Transfer till hotellet tur och retur.

Del i enrumslägenhet på Chinasol sex nätter.

Alla utflykter och entréer enligt program.

Vinprovningar enligt program.

Halvpension med frukost och middag.

Fyra luncher med olika teman.

Middag på restaurang Teide exklusive dryck.

En övernattning på Hostal Poqueira i Alpujarra.

Avskedsmiddag på fiskrestaurang inklusive dryck.

Grand Tours ciceron Birgitta Löwstedt är med på resan.

Om hotellet

Lägenhetshotell Chinasol är ett stort, äldre lägenhetshotell med varierad stil och inredning. Det är beläget vid strandpromenaden och San Cristóbal-stranden. Inom hotellet finns restaurang, bar, frisör, kafé, pool och solterrass. I närheten finns en livsmedelsbutik och det tar 15 minuter att gå in till centrum.

Observera

Minimiantal: 21 personer.

Vi reserverar oss för programändringar utanför vår kontroll.

Så här bokar du

Ring Grand Tours 08-24 15 25 eller mejla till info@grandtours.se.