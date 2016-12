Här är stjärnorna som lämnade oss 2016

2016 var ett tragiskt år då flera av våra mest älskade musiker, skådespelare och författare gick bort. Så här minns vi dem och deras verk.

Flera ikoner avled under 2016. Foto: Getty / Frankie Fougnanthin

10/1 David Bowie

''Starman'', ''Life of mars'' och ''Heroes'' är bara några av de fantastiska låtar som David Bowie skapade under sin 40 år långa karriär. Den nydanande popstjärnan avled i cancer, 69 år gammal. Madonna skrev följande på sin Twitter efter att hon nåtts av beskedet: ''Talented . Unique. Genius. Game Changer. The Man who Fell to Earth. Your Spirit Lives on Forever!'' (''Begåvad. Unik. Genial. Nyskapande. Mannen som föll till jorden. Din ande kommer leva för alltid!'')

Det här tackar vi David Bowie för: hitlåtarna ''Changes'', ''China Girl'' och ''Space Oddity'' och en spännande personlighet som uttrycktes i kläder, scenspråk och smink.

14/1 Alan Rickman

Den brittiske skådespelaren Alan Rickman fick sitt stora genombrott när han spelade skurken i den första ''Die hard''-filmen. Efter det kunde Rickman ses i filmer som ''Harry Potter'' och ''Sweeney Todd''. Alan Rickman gick bort i cancer, 69 år gammal. ''Harry Potter''-författaren J.K Rowling skrev på Twitter att Alan Rickman var en magnifik skådespelare och en underbar man.

Vi tackar Alan Rickman för: den otroliga skådespelarinsatsen som den tväre läraren Snape med caliguladrag i ''Harry Potter''-filmerna.

17/1 Kjell Alinge

Den kände radiojournalisten Kjell Alinge ledde under många år radioprogrammet Eldorado, där han spelade ny musik och experimenterade med ljudeffekter och gjorde filosofiska utlägg. Kjell Alinges röst hördes i nästan 50 år i olika program på Sveriges radio. Han blev 72 år.

Det här tackar vi Kjell Alinge för: viljan att exprimentera och spela ny musik, vilket ledde till att synthpopgruppen Adolphson-Falk och Tityo slog igenom hos den svenska publiken.

18/1 Glenn Frey

Glenn Frey var en av originalmedlemmarna i countryrockgruppen The Eagles och medkompositör till deras största hit, ''Hotel California''. Han spelade gitarr i bandet och var även soloartist. Glenn Frey blev 67 år.

Vi tackar Glenn Frey för: Den fantastiska och tidlösa låten ''Hotel California'' och countrysvängiga ''Take it easy''.

5/2 Bodil Malmsten

Författaren Bodil Malmsten började som barnboksförfattare och fortsatte sedan med att skriva inom flera genrer, som lyrik, dramatik och prosa. Bodil Malmsten avled i cancer, 71 år gammal. Utrikesminister Margot Wallström skrev efter Malmstens död på Twitter: ''Tack Bodil Malmsten för din underfundiga poesi, dina vackra böcker och din rättmätiga vrede över tingens ordning. Tack för vänskap. Sörjer''.

Vi tackar Bodil Malmsten för: Hennes många böcker och ''Det här är hjärtat'' – en fantastisk diktsamling med fraser som kärlek är att jag vill att du finns.

Författaren Bodil Malmsten. Foto: Frankie Fougnanthin.

29/2 Josefin Nilsson

Josefin Nilsson var sångerska i popgruppen Ainbusk och skådespelade även i filmer som ''Adam & Eva'' och ''Det blir aldrig som man tänkt sig''. Josefin Nilsson blev 46 år gammal. Hon gick bort till följd av dåliga värden, ett förstorat hjärta och en missbedömd dos av receptbelagd medicin.

Det här har vi Josefin Nilsson att tacka för: hennes musikalitet och vackra röst, som kommer fram i den här videon.

8/3 George Martin

George Martin producerade stora delar av The Beatles låtkatalog och har många gånger kallats ''dem femte medlemmen i Beatles''. Det var Martin som insåg The Beatles storhet och gav bandet ett skivkontrakt. Tillsammans skapade George Martin och The Beatles skivor som ''Revolver'', ''Sgt Pepper's lonely hearts club band" och ''The white album''.

Det här tackar vi George Martin för: att han förstod The Beatles potential och hjälpte dem att utvecklas till världens största band. Se en av låtarna från deras samarbete här.

21/4 Prince

Prince slog igenom i början på 80-talet och har haft flera hits, bland annat ''Purple rain'' och ''I wanna be your lover''. Med över 100 miljoner sålda album räknas han som en av världens största artister. Prince blev 57 år och avled av en opioidöverdos. En hel värld sörjde artisten och internet svämmade över av förklaringar av sorg och tacksamhet för hans musik. Hans fans samlades utanför hans bostad i Minnesota, USA. Där lades lila buketter ut för att hedra artistens liv.

Vi tackar Prince för: de dansvänliga låtarna, de tunga balladerna och de maffiga gitarrsolona. Se Prince jamma loss här.

4/5 Olle Ljungström

Olle Ljungström var sångare och gitarrist i rockbandet Reeperbahn på 70- och 80-talet. Från början av 90-talet gjorde han solokarriär och vann 1995 en Rockbjörn i kategorin årets manliga artist. Han deltog i teveprogrammet ''Så mycket bättre'' 2012. Olle Ljungström avled vid en ålder av 54. ''Det är en ikon som har dött. Men han lever kvar i minnet hos mig, och det tror jag att han kommer att göra hos många andra också'' sa Pugh Rogefeldt om Olle Ljungström.

Det här tackar vi Olle Ljungström för: Den unika musiken och låttexterna, speciellt i ''En apa som liknar dig'' och ''Kaffe och en cigarett'' från hans femte soloalbum. Se när Olle uppträder i ''Så mycket bättre'' här.

2/6 Freddie Wadling

Freddie Wadling var både artist och konstnär, och sjöng i banden Fläskkvartetten och Cortex. Strax innan sin död gav han ut skivan ''Efter regnet'' och skulle ha medverkat i årets säsong av ''Så mycket bättre''. Han hyllades i programmet och hans förinspelade tolkningar på de andra deltagarnas låtar väckte starka känslor. Freddie Wadling blev 64 år gammal.

Vi tackar Freddie Wadling för: hans säregna artisteri och hans sätt att uttrycka sig på.

3/6 Muhammad Ali

Den legendariske boxaren Muhammed Ali gick som proffs 61 matcher och vann 56 av dem. Han var världsmästare i tungvikt och tog även OS-guld i lätt tungvikt. Muhammed Ali avled 74 år gammal, efter att ha kämpat mot Parkinsons sjukdom i 32 år. Många valde att uttrycka sin sorg efter beskedet om hans död, bland annat den före detta presidenten Bill Clinton. Han beskrev Muhammad Ali som modig i ringen, inspirerande för de unga, full av medlidande för de i nöd och stark och vid gott humör, även om han tyngdes av bördorna av hans sjukdom.

Vi tackar Muhammad Ali för: hans snabbhet och smidighet som ledde till flera historiska och imponerande boxningsögonblick.

Proffsboxaren Muhammad Ali. Foto: Getty

7/11 Leonard Cohen

Sångaren, poeten och låtskrivaren Leonard Cohen sålde över 60 miljoner album och hans texter handlade om ensamhet, politik och sexualitet. Leonard Cohen blev 82 år gammal och innan han avled kom den kritikerrosade skivan ''You want it darker''. Dagens Nyheter gav skivan högsta poäng och beskrev den som vacker, gåtfull och hypnotisk.

Vi tackar Leonard Cohen för: en mystisk, mörk och framförallt vacker låtskatt med guldkorn som ''In my secret life'', ''Chelsea Hotel No. 1'' och ''One of us cannot be wrong''. Se Cohen framföra den melankoliska ''Take this waltz''!

9/11 Åke Cato

Underhållaren Åke Cato blev mest känd för sina sketcher i "Nöjesmassakern" tillsammans med parhästen Sven Melander. Åke Cato blev 82 år.

Vi tackar Åke Cato för: de många skratten och den nytänkande humorn. Se en klassisk sketch här!

Av: Lina Abrahamsson

